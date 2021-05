VIDEO Matovič na brífingu: Líder OĽaNO chce rozdávať rodinám 200 eur za dieťa, nevyhol sa ani útokom!

VIDEO Tlačová beseda ministra Matoviča:

"Približne v auguste minulého roku som sa staral trochu do vecí, ktoré som nemal v kompetencii, no cítil som príležitosť na zmenu daňovo-odvodovej reformy. Potom sme sa stretli s ľuďmi z daňového úradu a jeho tímom. Potichu sme pracovali na tejto reforme. Nie sme ešte na konci, no predstavíme ju asi do dvoch týždňov," začal expremiér Matovič.

Zdroj: Topky/ Vlado Anjel

"Normálny človek si nevie vypočítať výšku svojej mzdy. Je to komplikovaný systém. Zbytočne to zahlcuje systém aj informačné systémy. Čím viac týchto komplikácií, tým viac IT biznisu. Zároveň stojíme pred obrovskou demografickou krízou. Dnes za tie roky, ktoré uplynuli môžem povedať, že Slovensko nie je prorodinný štát. Vládli nám tu 12 rokov ľudia, ktorí hlásali "sociálny štát,". Dokopy možno dostali 48 eur na dieťa, 1,60 na dieťa od štátu," pokračuje minister. Slovensko podľa neho nutne potrebuje daňovo-odvodovú reformu v prospech rodín. Niekto si síce legálne ale podvodne "optimalizuje" odvody.

Chcete šíriť bludy, zaútočil na novinárov hneď v úvode Matovič

"Mrzí ma, že môj koaličný kolega vytiahol jednu časť a ešte aj tú nie pravdivú. Ide o 25-percentnú DPHčku. Nie je to čistý úmysel, ale nie je to pravda. Neplánujeme túto DPH-čku," povedal Matovič, ktorý následne označil novinárov ako ľudí, ktorí by mali podľa neho mali šíriť nepravdivý dokument o tejto reforme.

Zdroj: Topky/ Vlado Anjel

Následne na jedinom slajde Matovič predstavil piliere reformy: "200 eur na jedno dieťa v rodine", "1 daň a jeden odvod" a "férové dane". Matovič opäť spomenul novinárov aj v kontexte, že podľa neho väčšina pracuje na živnosť a bude to teda pre nich po novom nevýhodné. "Neberte to osobne, ale ste v konflikte záujmov, musí to byť fér aj pre jednu aj pre druhú stranu," oslovil opäť Matovič novinárov.

Spojí sa aj s opozíciou, ak to bude nutné

"Som ochotný sa dohodnúť aj s opozíciou na tom, že zo Slovenska urobíme prorodinný štát a že sa im (koaličným kolegom, pozn. red.) nepodarí zahatať túto cestu," pohrozil Matovič.

Zdroj: Topky/ Vlado Anjel

Byvalý predseda vlády sa ešte pri odchode z brífingu vyjadril k objednávkam najnovších vakcín, vrátane Sputnika V.

Sulík na začiatok

Matovič ohlásil brífing, ako inak, cez status ešte pred jeho začiatkom, kde vystúpil spolu s predsedom vlády Eduardom Hegerom a štátnymi tajomníkmi vlastného ministerstva Marcelom Klimekom a Ľubošom Jančíkom. Matovič to vidí na 200 eur pre každé dieťa pracujúcich rodičov. No ihneď prešiel do protiútoku voči predsedovi SaS Richardovi Sulíkovi. "Áno, je to pravda. A zároveň je pravda, že kolega S (Sulík, pozn. red.) úmyselne pustil do obehu blud o 25% DPH. Asi si myslel, že sa mu takto dramatické navýššenie pomoci rodinám podarí zastaviť. Nepodarí," vyhlásil expremiér.

Zdroj: Facebook/Igor Matovic

"Dnes sa však frontálny útok voči pomoci rodinám posunie do ďalšej fázy. Viaceré médiá zverejnia dokument, ktorý budú prezentovať ako uniknutý návrh daňovo-odvodovej reformy z MF. Zrejme opäť s cieľom poštvať ľudí proti reforme a zabrániť tak pomoci rodinám," obáva sa vicepremiér Matovič.