Veľká noc v čase KORONAVÍRUSU: Mikas poslal Slovákom otvorený list! Musíme vydržať, je to v našich rukách

Slovensko má nádej, aby sa epidemiologická situácia v súvislosti s novým koronavírusom zlepšila. Hlavný hygienik v liste hovorí, že to závisí od správania sa občanov počas nadchádzajúcich veľkonočných sviatkov.

Uplynulé mesiace boli ťažké

Poukázal na to, že rok pandémie poznačil celú spoločnosť a pôvodne krátkodobé opatrenia sa stali súčasťou na dlhšie obdobie. Uplynulé mesiace boli podľa slov hlavného hygienika veľmi ťažké, keďže nemocnice sa naplnili pacientmi s ochorením COVID-19 a tisícky rodín prišli o svojich najbližších. Ocitli sme sa presne v tej situácii, ktorej sme sa oprávnene desili.

Zdroj: Topky - Maarty

Najnovšie štatistiky podľa Mikasa dávajú Slovensku dôvod na opatrný optimizmus. "Ukazuje sa, že máme šancu na zmenu k lepšiemu. Je to pre nás po dlhom a ťažkom období povzbudenie. Aby sa pozitívny trend potvrdil, musíme teraz držať spolu a byť disciplinovaní," vyzýva. Chápe, že bude ťažké vzdať sa stretnutí s rodinou a priateľmi, spoločnej oslavy viery alebo tradičnej šibačky a oblievačky. "Musíme to však urobiť. Po Vianociach sme všetci videli, akú veľkú cenu môžeme zaplatiť za pár bezstarostných dní. Nedopusťme, aby sa to zopakovalo," zdôraznil.

Celé znenie otvoreného LISTU hlavného hygienika

Veľká noc je nielen symbolom utrpenia a straty, ale tiež nového začiatku – novej nádeje. Pandemický rok nás všetkých poznačil – jednotlivcov, rodiny, komunity aj spoločnosť ako celok. Naše plány a očakávania sa stretli s realitou: opatrenia, ktoré mali byť dočasné či krátkodobé, sú stále s nami.

Najnovšie štatistiky nám však dávajú dôvod na opatrný optimizmus. Ukazuje sa, že máme šancu na zmenu k lepšiemu. Je to pre nás po dlhom a ťažkom období povzbudenie. Aby sa pozitívny trend potvrdil, musíme teraz držať spolu a byť disciplinovaní.

Pre každého z nás bude ťažké vzdať sa stretnutí s rodinou a priateľmi, spoločnej oslavy viery alebo tradičnej šibačky a oblievačky. Musíme to však urobiť. Po Vianociach sme všetci videli, akú veľkú cenu môžeme zaplatiť za pár bezstarostných dní. Nedopusťme, aby sa to zopakovalo.

Prosím, urobme všetko pre to, aby sme sa v tejto kritickej chvíli uchránili pred infekciou a nerozšírili ju ďalej medzi svojich blízkych. Ak budeme disciplinovaní a čísla sa budú naďalej zlepšovať, budeme môcť vrátiť deti do škôl a pomaly rušiť obmedzenia, ktoré nám všetkým komplikujú život.

Napriek všetkému, čo sme si v ostatných mesiacoch spoločne prežili, Vám, vážení spoluobčania, želám pokojné prežitie veľkonočných sviatkov a prosím, ešte vydržme - je to len v našich rukách.

Veľkonočné desatoro

Konzílium odborníkov minulý týždeň v piatok pripomenulo, že zlomovou udalosťou v boji s novým koronavírusom bude blížiaca sa Veľká noc. Ľuďom radia obmedziť stretnutia, odložiť šibačku aj oblievačku a na bohoslužbách sa zúčastniť len virtuálne.

Počas pobytu v prírode by sa podľa nich nemali vytvárať veľké skupiny ľudí a cestovať by sa malo len v rámci okresu. Odborníci vyzvali na nosenie rúšok a respirátorov i na individuálny šport v prírode.

Čo sa týka odporúčaní, vláda prišla s týmto desatorom (celý článok).

Zdroj: MZ SR

1. Obmedzme stretnutia.

2. Odložme šibačku a oblievačku.

3. Zúčastnime sa bohoslužieb virtuálne.

4. Prejavme lásku k blížnemu tým, že sme zodpovední a nenakazíme ho.

5. Oddychujme v prírode.

6. Cestujme len v rámci okresu.

7. Chráňme sa nosením rúšok aj vonku.

8. Rešpektujme 14-dňovú karanténu svojich príbuzných, ktorí sa vrátili zo zahraničia, registrujme ich v e-hranici.

9. Nenavštevujem ani očkovaných starých rodičov a rodičov.

10. Športujme bezpečne: individuálne a v prírode.