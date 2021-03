KORONAVÍRUS Veľkonočný program počas pandémie: Vláda prišla s týmto desatorom!

BRATISLAVA - To, že tohtoročné sviatky budú, podobne ako tie minuloročné, v niečom odlišné od tých v minulostí je už jasné. Za všetko môže pandémia koronavírusu, ktorá začala už pred rokom. Stretávanie domácností a návrat k rodinám je stále vzdialená realita a vláda namiesto sprísňovania kvôli zlepšujúcej sa situácii nasadila "veľkonočné desatoro" opatrení.

Tieto prezentoval zastupujúci minister zdravotníctva Eduard Heger (OĽaNO) na dopoludňajšej tlačovej konferencii spolu s hlavným hygienikom Jánom Mikasom a konzíliom odborníkov.

Veľkonočné desatoro

1. Obmedzme stretnutia

2. Odložme šibačku a oblievačku

3. Zúčastnime sa bohoslužieb virtuálne

4. Prejavme lásku k blížnemu tým, že sme zodpovední a nenakazíme ho

5. Oddychujme v prírode

6. Cestujme len v rámci okresu

7. Chráňme sa nosením rúšok aj vonku

8. Rešpektujme 14-dňovú karanténu svojich príbuzných, ktorí sa vrátili zo zahraničia, registrujme ich v e-hranici

9. Nenavštevujem ani očkovaných starých rodičov a rodičov

10. Športujme bezpečne: individuálne a v prírode

Sprísňovanie neavizujú

Protipandemické opatrenia by sa cez Veľkú noc na Slovensku nemali sprísňovať. Na ministerstve zdravotníctva o tom v piatok informovali členovia konzília odborníkov, ktorí vydali desať odporúčaní pre veľkonočné sviatky. Ľuďom radia obmedziť stretnutia, odložiť šibačku aj oblievačku a na bohoslužbách sa zúčastniť len virtuálne. Počas pobytu v prírode by sa podľa nich nemali vytvárať veľké skupiny ľudí a cestovať by sa malo len v rámci okresu. Odborníci vyzvali na nosenie rúšok a respirátorov i na individuálny šport v prírode.

Heger vyhlásil, že Slovensko v rámci boja s pandémiou nového koronavírusu čaká cez Veľkú noc "veľký súboj". "Od toho, ako zvládneme Veľkú noc, bude závisieť, aké bude mať leto," poznamenal.Hlavný hygienik SR Ján Mikas oznámil, že epidemiologická situácia na Slovensku sa mierne zlepšuje. Cieľom preto je, aby sa tento zlepšujúci trend udržal. "Veľká noc je vždy pri takýchto situáciách zlomová. Bude veľmi záležať od toho, ako bude verejnosť dodržiavať opatrenia," skonštatoval. Odborníci sa podľa Mikasa zhodli, že opatrenia a vyhlášky sa nateraz sprísňovať nebudú. "Stojíme si za tým, že opatrenia sú nastavené dostatočne," podotkol a požiadal ľudí, aby nastavené pravidlá dodržiavali.