AKTUÁLNE Novým ministrom zdravotníctva by mal byť šéf vojenskej nemocnice, kde ležal Lučanský

BRATISLAVA - Nový ministrom zdravotníctva by sa mal stať šéf Ústrednej vojenskej nemocnice Vladimír Lengvarský. Na poste by tak vystriedal Mareka Krajčího, ktorý po kritike viacerých členov vlády odstúpil. Jeho odchod bol jednou z podmienok pre vyriešenie vládnej krízy.

Informuje o tom portál Aktuality.sk, ktorý sa odvoláva na dva zdroje. Lengvarský šéfuje ÚVN v Ružomberku, ktorá patrí pod ministerstvo obrany, od augusta minulého roka. Lengvarský je vojak - brigádny generál a lekár a v minulosti bol hlavným lekárom Ozbrojených síl a veliteľ Vojenského zdravotníctva.

Krajčí odstúpil po tlaku koaličných strán

Ministerstvo zdravotníctva je momentálne v gescii Eduarda Hegera a neobsadený je odvtedy, čo Marek Krajčí pred dvomi týždňami podal po tlaku koaličných strán SaS a Za ľudí demisiu. Krajčí čelil kritike kvôli nezvládnutiu pandémie. Sám viackrát priznal, že si na vláde nevedel presadiť svoje. Problémom, ktorý odštartoval vládnu krízu sa stal nákup neregistrovanej vakcíny Sputnik V.

O novom ministrovi zdravotníctva dnes hovoril aj minister obrany Jaroslav Naď, meno však nepovedal. V relácii Rádia Expres uviedol, že hnutie OĽaNO už nového ministra vybralo a zároveň vylúčil, že by sa mal na tento post vrátiť Marek Krajčí. Nejde pritom o človeka, ktorý sa pohybuje v politických kruhoch, tieto informácie na Lengvarského sedia. "Nominanta máme. Je to človek, ktorý spĺňa všetky morálne a odborné kvality. Aj tie manažérske. Ale zatiaľ to meno nebudeme dávať von, pretože najprv by sa to mala dozvedieť pani prezidentka a až potom budeme komentovať niekoho nového, kto má prísť do vlády," uviedol. V podobnom pozitívnom duchu sa o ňom minister obrany vyjadril už v minulosti. Naď dodal, že nimi vybraný kandidát sa pozdáva aj šéfke Za ľudí Veronike Remišovej.

Naď ocenil Lengvarského kvality

Minister obrany vymenoval Lengvarského za riaditeľa minulý rok koncom augusta. Dôvodom, prečo odvolal vtedajšieho riaditeľa Petra Vaněka, bol ekonomický i personálny rozklad nemocnice, masívne zlyhanie manažmentu, porušovanie zákona i nehospodárne nakladanie s financiami. Kontrola v nemocnici zistila 58 nedostatkov, pričom mnohé majú podľa Naďa trestnoprávny charakter. Minister avizoval, že už bolo podané aj trestné oznámenie.

Už vtedy Naď ocenil kvality Lengvarského ako vojaka, manažéra aj ako lekára. "Ide o skúseného odborníka, ktorý pôsobí v Ozbrojených silách SR dlhé roky, pričom svoje manažérske schopnosti potvrdil ako hlavný lekár ozbrojených síl aj počas pandémie ochorenia COVID-19," povedal. Minister deklaroval, že Lengvarský má jeho plnú dôveru. Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – fakultná nemocnica je vojenské zdravotnícke zariadenie, ktorého zriaďovateľom je ministerstvo obrany.

Vo vojenskej nemocnici v Ružomberku bol istý čas hospitalizovaný aj exprezident Milan Lučanský. Absolvoval tam operáciu po tom, čo si poranil oko. V januári Naď oznámil, že dá prešetriť únik zdravotného záznamu z ÚVN v Ružomberku. Lučanský zomrel vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove deň po tom, čo sa pokúsil obesiť vo svojej väzenskej cele.