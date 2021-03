Ďalšia vzbura na Slovensku proti opatreniam! Obchodníkom došla trpezlivosť, idú otvárať prevádzky vo veľkom

Prezidentka Asociácie služieb v odvetví skrášľovania Karolína Volkov uviedla, že niekoľko mesiacov sa snažili komunikovať s členmi pandemickej komisie i vládou, no bezúspešne. „Napriek tomu, že toto vôbec nebol náš cieľ, sme sa rozhodli, že pokiaľ s nami nebude aspoň niekto diskutovať, tak 15. apríla otvoríme naše prevádzky. Samozrejme, otvoria tí, ktorí s tým súhlasia. Nie je to robené z toho dôvodu, že by sme pandémii neverili, my jej veríme a vôbec nám nie je ľahostajná, práve naopak. Ale veríme tomu, že naše prevádzky sú ďaleko bezpečnejšie ako podomová práca,“ povedala Volkov.

Majiteľ kaderníctva Polat Elamis je takisto pripravený v polovici apríla otvoriť svoju prevádzku. Kaderníci budú podľa jeho slov poctivo dodržiavať hygienické opatrenia. „My už proste nevládzeme,“ skonštatoval.

O možnom uvoľnení opatrení sa bude rozhodovať po sviatkoch

Eduard Heger, ktorý je dočasne poverený vedením rezortu zdravotníctva, minulý piatok povedal, že o prípadnom uvoľnení protiepidemických opatrení sa bude rozhodovať po Veľkej noci.

„Pokiaľ dodržíme opatrenia a klesajúci trend bude pokračovať, tak môžeme pokračovať v nastaveniach a prejsť možno na regionálnu úroveň. Závisí to od toho, ako sa budeme cez Veľkú noc správať. Ak nám to stúpne, budeme musieť zvážiť iné opatrenia,“ podotkla hlavná odborníčka ministerstva zdravotníctva na pediatriu Elena Prokopová.

Odborník na tropickú medicínu Vladimír Krčméry pripomenul, že prirýchle uvoľňovanie opatrení viedlo v okolitých krajinách k novej vlne epidémie. Za problematické považuje aj nové varianty, o ktorých podľa neho stále nie je dostatok poznatkov.