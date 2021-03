Dobré správy od vedca Čekana: Počty hospitalizovaných idú strmo nadol! Cez sviatky však nesmieme povoliť

BRATISLAVA – Epidemiologická situácia na Slovensku sa postupne zlepšuje, no či sa tento trend udrží, ukážu najbližšie týždne. Blížia sa totiž veľkonočné sviatky, ktoré sú rizikové z hľadiska možnosti nákazy covidom-19. Viacerí členovia konzília odborníkov už apelovali na ľudí, aby neporušovali opatrenia a nenavštevovali svojich blízkych a známych. V podobnom duchu sa vyjadril aj biochemik Pavol Čekan, ktorý navyše predstavil dve dobré správy i želania súvisiace a pandémiou.

VIDEO Heger tvrdí, že Slováci môžu dať koronavírusu rozhodujúcu ranu práve na Veľkú noc

Hlavný hygienik SR Ján Mikas minulý týždeň v piatok oznámil, že epidemiologická situácia na Slovensku sa mierne zlepšuje. Cieľom preto je, aby sa tento zlepšujúci trend udržal. „Veľká noc je vždy pri takýchto situáciách zlomová. Bude veľmi záležať od toho, ako bude verejnosť dodržiavať opatrenia,“ skonštatoval a požiadal ľudí, aby nastavené pravidlá dodržiavali.

O priaznivejšej situácii v súvise s koronavírusovou infekciou hovorí aj vedec Pavol Čekan, konkrétne vyzdvihol zlepšujúcu sa situáciu v nemocniciach. „Zlomili sme pandemickú krivku. Počty hospitalizovaných idú strmo nadol (pozrite obrázok). Nech to vydrží v tomto trende a pod 2000 sa dostaneme začiatkom mája a pod tisícku v júni. Ale na to musíme byť stále opatrní, hlavne teraz počas veľkonočných sviatkov,“ napísal biochemik.

Pavol Čekan Zdroj: Facebook:Pavol Cekan

Okrem toho považuje za dobrú správu aj koniec koaličnej krízy. „Len budúcnosť ukáže, či tieto rošády boli na niečo dobré. No môžu sa už plnohodnotne venovať koronakríze. Určite sa v budúcnosti vrátime k tomu, či manažment pandémie bol dostatočný,“ uviedol.

Čekan si praje, aby ľudia boli ľudia aj počas Veľkej noci zodpovední a ostali zdraví. Má však aj ďalšie želanie. „Prajem si, aby pandemická situácia dovolila po Veľkej noci návrat detí do škôl, aby sa už konečne dostali finančné kompenzácie k vám, čo to najviac potrebujete, aby sa zmiernila "blbá nálada" v spoločnosti, atď. Verím, že sa to všetko stane.“