KORONAVÍRUS Prvých 9600 dávok vakcíny Johnson&Johnson by malo prísť 19. apríla

BRATISLAVA – Prvých 9600 vakcín od spoločnosti Johnson&Johnson by malo prísť na Slovensko 19. apríla. Ďalších 16.800 dávok jednorazovej vakcíny by malo prísť 26. apríla. Na utorkovej tlačovej konferencii k aktuálnej pandemickej situácii v súvislosti s novým koronavírusom to povedala štátna tajomníčka Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Jana Ježíková.

Vysvetlila, že túto vakcínu chcú použiť cielene tam, kde je efektívne prísť zaočkovať osobu jedenkrát s ohľadom na jej zdravotný stav a imobilitu. Zhodnotila, že v oblasti vakcinácie badať pozitívny trend. "Máme čoraz vyššie dodávky vakcín, čoraz vyššie očkovacie kapacity a čoraz viac zaočkovaných ľudí na týždennej báze," povedala.

Do konca apríla by malo byť na Slovensko privezených 347.790 vakcín od konzorcia Pfizer/BioNTech, ďalej 70.800 vakcín od Moderny a 320.000 vakcín od spoločnosti AstraZeneca, z toho 120.000 by malo prísť tento týždeň. Zvýšiť by sa mala aj kapacita veľkokapacitných očkovacích centier na 60.000 dávok týždenne. Okolo Veľkej noci sa očakáva, že by malo byž zaočkovaných milión ľudí. Na Slovensku bolo doposiaľ prvou dávkou zaočkovaných 12,5 percenta obyvateľstva, druhou dávkou 4,7 percenta obyvateľstva.

Doplnila tiež, že výsledky testov týkajúce sa vakcíny Sputnik V by mohli byť známe už v stredu (31.3.), následne o ďalšom postupe bude informovať rezort zdravotníctva. Očakáva však, že na Slovensko prídu v najbližšom čase ďalšie dávky tejto vakcíny. Prvá dávka podľa jej slov bola vyrobená koncom februára, expiráciu má šesť mesiacov.

MZ SR pracuje aj na tom, aby mohli byť rýchlejšie zaočkovaní aj chronickí pacienti mladší ako 50 rokov. Ježíková tiež povedala, že druhou dávkou vakcíny sa očkuje na 28. deň po podaní prvej dávky v prípade Pfizeru a Moderny. Konzílium odborníkov bude podľa nej rozhodovať aj o tom, či sa prípadne očkovanie druhou dávkou neposunie na neskorší termín.