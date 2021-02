Strana Za ľudí zažíva turbulentné obdobie: Odídencovi Kollárovi ponúkajú svoju náruč Spolu či PS

Situáciu v strane monitorovala TV Markíza. Podľa nich viacerí poslanci teraz po odchode Kollára bojujú s dilemou, či zotrvávať vo vláde Igora Matoviča alebo z nej odísť. "Pán poslanec Kollár bol vždy tak trochu opozičný poslanec. Teraz keď už odišiel, nemám dôvod to komentovať," povedala novinárom predsedníčka strany Veronika Remišová.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Kollárove pocity zažívajú viacerí v strane

Dilema je teda na stole a Kollár zďaleka nemusí byť jediný a posledný, kto zo strany odíde. "Upozorňoval (Kollár, pozn. red.) na veci, ktoré bolo treba zlepšiť. V tomto smere je to strata," hovorí podpredseda parlamentu Juraj Šeliga.

"Z tých vyjadrení sa to spätne dalo čakať. Aj to, že sa necíti v rámci koalície komfortne. Ale to, akým spôsobom to urobil a to, akým spôsobom poškodil stranu svojím konaním, toto som nečakala," adresovala nekompromisné slová svojmu kolegovi poslankyňa Vladimíra Marcinková. "Pocity, ktoré prevládli u Mira Kollára a vyústili do toho rozhodnutia odísť, zažívame viacerí," priznáva Marcinková.

„Sme ešte stále tou stranou a koalíciou, ktorá mení túto krajinu k lepšiemu. A ak má niekto pocit ako Miro Kollár, že to tak nie je, tak je zodpovedné a múdre vyvodiť k tomu stanovisko voči sebe samému. A to si myslím, že ho to ctí a že to je postup každého správneho politika," konštatuje pre verejnosť ďalší poslanec Za ľudí Tomáš Valášek. Podľa všetkého ale nateraz nikto ďalší zo strany odchod nechystá.

Odídený Kollár nemusí prísť o politickú budúcnosť

Zdá sa ale, že po tomto kroku by mohol Kollár a jeho frustrácia s vládnych krokov prísť do pochopenia s inými, mimoparlamentnými subjektami. Jedným z nich je aj strana Spolu, ktorú vedie Juraj Hipš. „Je to človek, ktorý má u nás dvere otvorené a ja budem rád, keď budeme spolu spolupracovať aj naďalej," povedal Hipš.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Podobne to vidí aj líderka Progresívneho Slovenska Irena Bihariová. „Je dôležité hľadať cesty k spolupráci a rozprávať sa. Za PS môžem povedať, že sme otvorení viesť takýto dialóg s pánom Kollárom," konštatuje Bihariiová.