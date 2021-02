Kollár mohol spustiť hrozivý scenár: Nasledovať môžu ďalší, uvažujú podobne ako on

BRATISLAVA - O tom, že už nejaký čas silnejú kritické ohlasy na štýl vládnutia Igora Matoviča, a to priamo z radov koalície, sa už šuškalo nejaký čas. Po včerajšom odchode poslanca Miroslava Kollára z koalície sa tieto hlasy stávajú realitou a Kollár nemusí byť zďaleka tým posledným. Medzi kritikov sa radia aj ďalší poslanci Za ľudí ako primátor Nitry Marek Hattas či šéf európskeho parlamentného výboru Tomáš Valášek. Na druhej strane taký Ľubomír Galko to Kollárovi nedaroval a ukázal mu jednoduché čísla z volieb!

Poslanec a primátor Hlohovca Miroslav Kollár včera oznámil náhly odchod z klubu Za ľudí a už viac nebude pôsobiť ako "Matovičov poslanec". Oznámil to cez sociálne siete a potom poskytol aj viacero rozhovorov. Okamžite sa spustili špekulácie, či tým nespustil lavínu odchodov, alebo aj to, či sa nezačnú kriticky ozývať ďalší poslanci, a to sa zrejme stáva realitou.

Kollár nie je jediný nespokojný

Podľa Denníka SME je v koaličnej Za ľudí viacero nespokojných poslancov, podobne ako odchádzajúci Miroslav Kollár. Medzi takých sa radí napríklad človek, ktorý ešte pred istým časom stál v Nitre po boku premiéra pri plošnom testovaní - tamojší primátor Marek Hattas. "Je legitímne rozprávať sa o tom, ako funguje vláda a premiér Matovič. A táto diskusia tu je. Prebieha aj v našom klube - či nám ešte dáva zmysel byť v koalícii pod vedením premiéra Igora Matoviča," povedal primátor.

Zdroj: Kancelária Národnej rady SR

Každý má pohár trpezlivosti a je otázne, kedy pretečie

Hattas teraz tvrdí, že ho vraj zaskočilo, ako vládny kabinet vyhodnotil dáta po plošnom testovaní v druhej polovici januára a ako Matovič viackrát menil svoje vyhlásenia, kde by sa malo testovať opäť. "Pohár trpezlivosti má každý z nás a je otázka, kedy pretečie," varuje Hattas.

Tieto slová viac-menej potvrdzuje aj predseda výboru NR SR pre európske záležitosti. Podľa neho je v strane viacero ľudí, ktorí rozmýšľajú ako odchádzajúci Kollár.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Je pritom známe, že už od volieb predsedu strany Za ľudí sa niektorí ľudia v strane rozdelili na dve krídla. Na to, pod Miroslavom Kollárom, ktorému sa nepodarilo dostať sa na čelo strany, a na ľudí, ktorí dôverujú novozvolenej predsedníčke strany Veronike Remišovej. Kým strana dokázala do konca minulého roku komunikovať zmierlivým tónom, s príchodom nového roka sa začala čoraz kritickejšie ozývať k štýlu vládnutia a najnovšie ich názorovo rozdeľuje napríklad aj nákup ruskej vakcíny Sputnik V.

Galko to vidí tak, že Kollár sa na Remišovú zďaleka nechytá

Iný názor má exminister obrany a bývalý SaSkár Ľubomír Galko, ktorý sa Remišovej v prípade odchodu Kollára zastal. Tá pomedzi iné tvrdila aj to, že Kollárov krok bol zbytočný a týmto sklamal voličov strany Za ľudí. "Veronika Remišová sa síce dostala vo voľbách 2016 do NR SR na kandidátke OĽaNO, ale dostala zároveň 71.618 preferenčných hlasov, Miroslav Kollár dostal vo voľbách 2020 preferenčných hlasov presne 2666. Je to brutálny rozdiel, pána Kollára do parlamentu jednoznačne dostala strana, u Veroniky by som toto určite netvrdil," začal Galko.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

"Veronika Remišová odišla z opozičnej strany do opozície v poslednom roku volebného obdobia a naďalej bola výraznou tvárou opozície voči smeráckej hydre. Miroslav Kollár odchádza z koalície po roku vládnutia a koalíciu oslabuje. Toto takisto vnímam ako dosť podstatný rozdiel," dodal na margo porovnávania Remišovej odchodu a Kollárovho odchodu zo strany. Remišová sa totiž ešte pred voľbami 2020 vzdala členstva v klube OĽaNO a pridala sa do novovznikajúcej strany Andreja Kisku Za ľudí.