Situácia sa po včerajšku ešte viac zamotáva: Šeliga pripúšťa, že sa postu podpredsedu parlamentu vzdá!

Priaznivcom sa zveril cez status na sociálnej sieti. "Vzhľadom na všetko, čo sa na Slovensku udialo od roku 2018, cítim ako svoju povinnosť urobiť maximum preto, aby sme tieto ideály a ciele naplnili. Nezakrývam si oči pred zlyhaniami a chybami, ktoré naša vládna koalícia za ostatný rok, pri manažmente pandémie, ale aj v iných oblastiach spravila, ale stále verím, že reštart je možný," píše Šeliga, ktorý po vražde novinára Jána Kuciaka stál na tribúnach počas protestov v roku 2018, kedy došlo k výmene premiéra Roberta Fica za Petra Pellegriniho.

Poctivá sebareflexia, je ochotný odísť!

Hneď na to však Šeliga prekvapivo hovorí aj o sebareflexii v podobe svojej vlastnej funkcie. "Záujem krajiny však musí stáť nad našimi ambíciami a záujmami. Preto, keď hovorím o sebareflexii a vyvodzovaní zodpovednosti, hovorím aj o sebe. Ak by niekto z našich koaličných partnerov mal pocit, že rekonštrukcia sa musí prejaviť aj na zmenách vo vedení NR SR, resp. mojom pôsobení ako podpredsedu NR SR moja pozícia je k dispozícii. Som pripravený zabojovať o dobrý výsledok, ale rovnako som pripravený, ak to bude v záujme udržania šance na zmenu a lepšiu službu ľudom a krajine, nestáť zmene v ceste," myslí si mladý podpredseda parlamentu.

Zdroj: TASR - Martin Baumann

"Situácia je vážna. Čakajú nás ťažké rokovania a ešte ťažšie rozhodnutia. Uvedomujem si mieru svojej individuálnej i našej kolektívnej zodpovednosti. Prepáčte, ak budem v najbližších dňoch vo svojich vyjadreniach zdržanlivý. Verím však, že je to potrebné, zodpovedné a správne," uzavrel politik.