Škandál v koalícii: Namiesto COVIDu riešia zoznam neposlušných poslancov, toto je najväčší rebel

BRATISLAVA - Tak toto už presahuje všetky medze. Po tom, ako koalíciu opustil poslanec a primátor Hlohovca Miroslav Kollár zo Za ľudí sa rozšírila informácia, že vo vláde si vedú zoznam "neposlušných" poslancov, ktorí kritizujú vládu na sociálnej sieti. Existenciu tohto zoznamu niektorí popreli, iní dosvedčili. "Premiantom", a to hneď 21-násobným má byť práve odídený Kollár.

Niektorí by tieto praktiky prirovnali k dávno zabudnutej ŠTB, no je to zrejme realita týchto dní. Portál Aktuality.sk prišiel s informáciou, že vládna koalícia si vedie zoznam neposlušných a kritických poslancov, ktorí majú kroky vlády v zuboch. Nie je už tak prekvapením, kto je na vrchole zoznamu. Ide o primátora Hlohovca a bývalého členka klubu Za ľudí Miroslava Kollára, ktorý tento týždeň náhle ohlásil odchod z koalície.

Previnil sa 21-krát, nasledujú za ním Šeliga či Dostál

Všetko sa vraj malo odohrať na minulotýždňovej koaličnej rade, kedy sa rozoberal netradičný problém, a síce spísať koaličných poslancov, ktorí nešetria kritikou na aktuálne kroky vlády. Prišli s riešením, ktoré mnohým zdvihlo obočie. Niekto z poslancov si dal tú námahu a spísal poslancov, ktorí kritizujú vládu buď verejne pre médiá alebo prostredníctvom statusov na Facebooku.

Na vrchole tohto zoznamu sa vraj nelichotivo ocitol poslanec Miroslav Kollár, ktorý je z tohto "nápadu" znechutený. Možno len polemizovať o tom, či aj toto je dôvod jeho odchodu z koalície. "V čase zúriacej pandémie koaličná rada namiesto COVIDu riešila ,zobrané spisy‘ mediálnych či fejsbúkových útokov na vládu. Jasné, že som v tejto absurdnej buchli premiantom. 21-krát som vraj zhrešil,“ sťažuje sa Kollár.

Zdroj: TASR – Dano Veselský

Ako v materskej škôlke, reaguje Šeliga, ktorý je vraj druhý

Za Kollárom má nasledovať ďalší poslanec Za ľudí a podpredseda parlamentu Juraj Šeliga, ktorý má "na konte" 18 takýchto výstupov. "Ak by niečo také na koaličnej rade bolo, bolo by to trápne a na úrovni materskej škôlky,“ nepotvrdil priamo existenciu zoznamu Šeliga.

Ďalej majú v zozname pokračovať poslanci ako Jana Žitňanská či Andrea Letanovská (obidve Za ľudí). Medzi ďalších "previnilcov" sa majú rátať aj poslanci SaS ako Ondrej Dostál či predsedníčka zdravotníckeho výboru a častá kritička premiéra Igora Matoviča Jana Bittó Cigániková.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Isté šumy o tomto zozname začul aj poslanec Dostál. „Počul som o tom, že aj nejaké moje vyjadrenia tam boli zahrnuté, ale prečo konkrétne neviem,“ vyjadril sa pre Aktuality. Podľa Bittó Cigánikovej je k tejto téme zbytočné sa vyjadrovať, pretože ju nepovažuje za potrebnú pre život ľudí.

Zdroj: TASR - Jakub Kotian

Kto to vytvoril?

Prvotná vec, ktorá každému človeku napadne je to, kto s touto myšlienkou prišiel. Podľa zdrojov Aktualít to mal byť práve poslanec a predseda klubu OĽaNO Michal Šipoš, kto na koaličnú radu zoznam priniesol. Ten však všetko vyvracia a o ničom vraj netuší. "Neviem, o akej lustrácii pán Kollár hovoril,“ reagoval na Kollárove slová Šipoš.

Šéfka koaličného klubu SaS Anna Zemanová zase existenciu zoznamu potvrdila. Na tomto bode mala vraj byť dohoda v koalícii. "Dostali sme poverenie ako predsedovia klubov nájsť nejaké východisko zo situácie a povedať si, čo je ešte forma oprávnenej kritiky a čo je už priamy osobný útok,“ tvrdí Zemanová.

Zdroj: Topky - Ján Zemiar

Podľa Zemanovej ale nechcú pre koaličných poslancov tvoriť akúsi cenzúru, ale len upozorniť na to, či svojimi vyjadreniami spôsobujú "zlú atmosféru". Podľa jej slov sa ale väčšinou objavujú tí istí ľudia. "Nerobí to dobrotu, keď má niekto nonstop tolerované svoje osobné názory. Aj iní poslanci majú svoje kritické pohľady, ale snažia sa ich riešiť mimo verejnosti,“ vysvetľuje Zemanová.