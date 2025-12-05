Nelegálne výrobne cigariet miznú z mapy! Finančná správa odhaľuje rekordné čísla

BRATISLAVA – Rok 2025 úplne mení doterajší obraz boja proti daňovej kriminalite. Finančná správa za jedenásť mesiacov zaistila tovar a technológie za vyše 61 miliónov eur, čo je štyrikrát viac než priemer predchádzajúcich rokov. Najväčší podiel tvoria nelegálne výrobne cigariet, ktorých Kriminálny úrad finančnej správy odhalil už deväť – čo je trojnásobok priemeru rokov 2020 až 2023.
Kriminálny úrad finančnej správy odhalil výrazne viac nelegálnych výrobní než v minulosti a zaistený tovar dosahuje historické hodnoty:
- 9 odhalených výrobní cigariet – trojnásobok priemeru rokov 2020–2023
- Tovar, tabak a zariadenia za 61 651 462 eur
- Takmer 50 miliónov eur predstavuje hodnota tabaku a tabakových výrobkov
- Ďalších 13 miliónov eur tvoria vozidlá, stroje a iný tovar spojený s kriminalitou
Finančná správa pripomína, že v rokoch 2020 až 2023 boli podobné prípady len ojedinelé. Teraz sa situácia zmenila zásadne. Správa zároveň potvrdzuje, že podľa medzinárodných informácií sa na organizovaní a krytí nelegálnych fabrík podieľajú aj bývalí príslušníci ozbrojených a bezpečnostných zložiek, ktorí dobre poznajú fungovanie štátnych orgánov.
Nové procesy, nové výsledky: Štát má vôľu ísť po veľkých hráčoch
Finančná správa pripisuje zmenu personálnym rozhodnutiam, posilneniu kapacít a modernizácii analytických postupov. Kľúčová je tiež lepšia koordinácia útvarov. „Ukazujeme, že keď má štát vôľu, odborné kapacity a jasne nastavené procesy, dokážeme odhaľovať aj tie najsofistikovanejšie zločinecké štruktúry. Výsledky roku 2025 nie sú náhodné. Sú dôkazom, že boj proti daňovej kriminalite dnes prináša reálne a viditeľné výsledky,“ uviedol prezident Finančnej správy Jozef Kiss
Rok 2025 predstavuje podľa Finančnej správy prelomový moment. To, čo kedysi bolo takmer nemožné odhaliť, dokáže KÚFS dnes odkrývať systematicky. FS zároveň vysiela jasný odkaz: Nelegálne výrobne cigariet už nemajú na Slovensku taký priestor ako v minulosti.