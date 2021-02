KORONAVÍRUS Ďalší spor v koalícii: Ruská vakcína rozpútala boj! Matovič má nový terč, odborníci to vidia jasne

Premiér Matovič prirovnal Remišovú k pyšnej princeznej a ťah strany Za ľudí nazval politikárčením a hrou o percentá. Remišová však aj naďalej trvá na svojom. Neregistrovaná vakcína by sa podľa nej nemala podávať. Napriek tomu uviedla, že šéf rezortu nepotrebuje súhlas vlády, aby odobril užívanie vakcíny. Šéfa Za ľudí nebojuje podľa premiéra za ľudí, ale proti ľuďom a stala sa nielen jeho terčom. Kritizovala ju aj opozícia.

Za ľudí robí pokusy na ľuďoch

Matovič začal tlačovku rozprávaním o rozprávke Pyšná princezná, pričom tým narážal na Veroniku Remišovú. "Ako by sme chceli dosiahnuť, aby ľudia prebehli cez most z Komárna do Komároma a tam sa dali zaočkovať vakcínou, akú chcú a ktorej dôveruje," uviedol Matovič. "Nám na Slovensku pribúdajú každým dňom mŕtvi ľudia. Mňa mrzí, že náš koaliční partner sa rozhodol robiť pokusy na ľuďoch, či prežijú bez vakcíny," povedal Matovič a kritizoval meškanie dodávok z EÚ.

Zdroj: Topky/Maarty

Krajiny Európskej únie sa podľa neho "stali lúzrami medzi krajinami rozvinutého svet", pretože očkujú pomalšie ako USA alebo Veľká Británia. "Za tejto situácie povyšovať akékoľvek geopolitické zápasy, lebo priznajme si len o to ide v tejto veci, lebo Rusko je odrazu zlé, je naozaj nevhodné a ťažko populistické. Toto sú pokusy na ľuďoch," uviedol so zvýšeným hlasom. "Odoprieť ľuďom slobodu rozhodnúť sa, odoprieť im vakcínu, ktorej dôverujú a rozhodovať miesto nich," dodal premiér.

Mrzí ma, že bojujeme proti ľuďom, nie za ľudí

"Tá vakcína nemá chybu, priznajme si," povedal. "Mrzí ma tento zápas proti ľuďom a mrzí ma, že nebojujeme spolu za ľudí, že nebojujeme spolu za zdravie a životy. Mrzí ma to posledných 11 mesiacov, vždy keď ktorýkoľvek koaličný partner uprednostnil skôr hru o percentá popularity pred zápasom o zdravie a životy ľudí," povedal.

Zdroj: Topky/Maarty

Premiér je jednoznačne za nákup a očkovanie vakcínou Sputnik. „Ideme bojovať za ľudí alebo proti ľuďom? Ideme bojovať za zdravie a životy alebo proti zdraviu a životom? Ideme bojovať za verejný záujem alebo proti nemu?" pýtal sa opakovane premiér. "To je nám naozaj jedno, či sa na Slovensku zaočkuje 300-tisíc ľudí navyše?"

Krajčí by mal udeliť výnimku

Bol rád, ak by minister zdravotníctva udelil výnimku na používanie ruskej vakcíny Sputnik V na Slovensku. S Ruskom podľa neho dohodol dva milióny dávok do konca júna. Cena za Sputnik je podľa premiéra v prepočte asi 17 eur za dve dávky, čo je polovičná cena voči Moderne. Podľa premiéra nie je problém, ak by sme dali Sputniku výnimku bez registrácie Európskou liekovou agentúrou. Takúto výnimku podľa neho ročne dostane asi 2000 liekov.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Rovnako ako Krajčí, aj Matovič by sa dal bez problémov zaočkovať. Očkovať by sa ňou podľa premiéra mohli všetci bez ohľadu na vek. "Podľa štúdie v Lancete je rovnako účinná pri staručkých ľuďoch ako aj pri mladých," povedal. Igor Matovič povedal, že nevie, či už Sputnik V požiadal o registráciu v Európskej liekovej agentúre. "Ja toto neriešim." O dodávkach vakcíny podľa vlastných slov telefonoval aj s riaditeľom ruského investičného fondu, pod ktorý vakcína patrí. Komunikoval aj s ruským ministrom hospodárstva. Vakcínou sa zatiaľ očkovať nebude, keďže strana Za ľudí na vláde vetovala uznesenie.

Šéf rezortu zdravotníctva nepotrebuje súhlas vlády

O použití vakcín proti ochoreniu rozhoduje minister zdravotníctva, rovnako môže samostatne rozhodnúť aj o použití vakcíny Sputnik V, nepotrebuje na to súhlas vlády. Remišová dodala, že minister chce preniesť kolektívnu zodpovednosť za tento krok na vládu. Použitie neregistrovanej vakcíny by mala byť Krajčího zodpovednosť, Remišová sa pod to podľa svojich slov nechce podpísať.

Ak ju schvália, budem prvá v rade, aby som sa zaočkovala

Remišová zároveň uviedla, že s Ruskom ani ruskou vakcínou problém nemá. Problém má len s tým, že nie je registrovaná a je jedno o akú vakcínu z akej krajiny by išlo.

Remišová sa neskôr vyjadrila aj na sociálnej sieti. Zdroj: Facebook/Veronika Remišová

"Ak EMA vakcínu Sputnik V schváli ako aj tie predošlé, prvá budem stáť v rade, aby som sa zaočkovala," vyhlásila Remišová. "Ja nemám problém s vakcínou Sputnik V. Nevadilo by mi, keby sa ňou dajú zaočkovať moji rodinní príslušníci, ak by bola schválená Európskou liekovou agentúrou," reagovala ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. Napriek sporu o Sputnik zostáva koalícia pevná. "Koalícia je pevná, aj naďalej nás držia pokope veľmi silné dôvody," povedala Kolíková.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

V prípade vakcíny Sputnik V zváži rezort ďalší postup

V prípade možného zaobstarania ruskej vakcíny Sputnik V zváži ministerstvo zdravotníctva ďalší postup, na prvé miesto bude neustále klásť ochranu životov a zdravia v čase pandémie. "Ministerstvo zdravotníctva robí všetko pre to, aby sme na Slovensku očkovali bezpečne a čo najrýchlejším tempom, aké nám množstvo dodaných očkovacích látok umožňuje," uviedla v stanovisku hovrokyňa rezortu Zuzana Eliášová.

"Vzhľadom na to, že vírus mutuje a po krajine sa rýchlo šíri, nemocnice sú naplnené a zdravotníci vyčerpaní, chceli sme kolektívnym rozhodnutím vlády kúpiť predmetnú odborníkmi odporúčanú vakcínu pre ľudí, ktorí by sa ňou len dobrovoľne zaočkovali. Nakoľko jeden z koaličných partnerov snahu rezortu vetoval, zvážime náš ďalší postup, kde však na prvom mieste bude ochrana životov a zdravia v čase tejto pandémie," dodala.

Vakcínu podľa odporúčajú aj odborníci

"My tú vakcínu nikomu nechceme nútiť," povedal. Pokiaľ by sme čakali na schválenie Európskou liekovou agentúrou, čakali by sme podľa Krajčího veľmi dlho. "Bola by tu možnosť pre ľudí, ktorí sa chcú touto vakcínou, aby tak mohli spraviť aj touto vakcínou, ktorá je registrovaná v iných krajinách," povedal. Na Slovensku by sa tak mohli Sputnikom očkovať ľudia, ktorí by chceli aj bez toho, že bude vakcína registrovaná. Práve kvôli tomu si robili prieskum.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Minister v rádiu tvrdí, že nákup Sputnika V odporúčajú aj hlavní odborníci na pandémiu. V súčasnej vážnej situácii by teda odporúčal dať sa zaočkovať aj neregistrovanou vakcínou. Krajčí povedal, že by sa sám dal zaočkovať aj vakcínou Sputnik V, pretože Slovensko je vo veľmi zlej epidemickej situácii.

ÚVZ SR odporučil vláde nákup Sputnika V

Úrad verejného zdravotníctva SR odporučil vláde SR nákup vakcíny Sputnik V. Ako uviedla hovorkyňa úradu Daša Račková, zároveň odporúčali získať od výrobcu čo najviac relevantných informácií, aby bolo možné zhodnotiť údaje o kvalite, účinnosti a bezpečnosti vakcíny Sputnik V. Hlavný hygienik SR Ján Mikas rozhodnutie vlády nenakúpiť ruské vakcíny berie na vedomie.

Vakcíny Sputnik V sa mohli nakúpiť do skladu, využívať by sa začali až po ich schválení Európskou liekovou agentúrou (EMA). V reakcii na vládou neschválený nákup ruskej vakcíny to uviedol na sociálnej sieti predseda Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Peter Visolajský. Nákup ruskej vakcíny odporučila aj Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR. Podpredsedníčku vlády Veroniku Remišovú (Za ľudí) žiada, aby stiahla svoje politické veto. "Dlhodobý lockdown je neudržateľný a každý deň zatvorených prevádzok znamená obrovské straty pre zamestnávateľov, zamestnancov a štát," povedal viceprezident AZZZ Rastislav Machunka.

Stopnutie vakcíny je podľa Smeru prejav protiruského postoja

Odmietnutie nákupu vakcíny Sputnik V je prejavom protiruského postoja, ktorý bude ohrozovať záujmy ľudí na Slovensku. Vyhlásil to predseda Smeru-SD Robert Fico. Štvrtkový krok vlády, ktorá neprijala uznesenie o nákupe, označil za hru. V skutočnosti podľa neho vláda nechcela vakcínu zaobstarať. Kabinet chce podľa Smeru ustupovať záujmom západných mocností, je jednostranne orientovaný a neželá si rovnováhu.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Fico vyhlásil, že vo štvrtok sa skončila vyvážená slovenská zahraničnopolitická orientácia. "To je očividne úmyselne protiruské, pretože vláda SR tým niečo sleduje," skonštatoval. Vláda chce podľa neho vychádzať v ústrety západným predstavám. Šéf Smeru-SD zopakoval, že nie je prívržencom očkovania, ale presadzuje, aby boli vakcíny k dispozícii, ak ich ľudia chcú. Nikto vo vláde podľa neho v skutočnosti nechcel ruskú vakcínu.

Ak môže Sputnik pomôcť, treba ho objednať, ale tiež upozorniť ľudí

Ak môže ruská vakcína Sputnik V proti ochoreniu COVID-19 pomôcť, treba ju objednať a dôrazne upozorniť ľudí, že ide o experimentálny neregistrovaný liek. Ak má občan napriek tomu oň záujem, treba mu umožniť zaočkovať sa touto vakcínou. Uvádza to mimoparlamentná strana Hlas-SD vo svojom stanovisku. "Ak nám Sputnik môže pomôcť, treba ho objednať a dôrazne upozorniť ľudí, že ide o experimentálny neregistrovaný liek. A ak má človek napriek tomu záujem o podanie tohto lieku, treba mu to umožniť," konštatuje Hlas.