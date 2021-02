Koalícia predložila novelu rokovacieho poriadku: Rieši rokovanie výborov

Igor Matovič

Zdroj: Topky/Maarty

BRATISLAVA - Koaliční poslanci predložili do Národnej rady (NR) SR novelu rokovacieho poriadku, riešiť má online rokovanie výborov počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu. Na sfunkčnenie výborov pri neúčasti ich overovateľov by sa mohli pre konkrétne rokovanie zvoliť náhradníci. To sa netýka výboru pre nezlučiteľnosť funkcií. Novela hovorí aj o zabezpečení audiovizuálneho prenosu z rokovania parlamentu a výborov, dostupný má byť verejnosti bez ohľadu na mimoriadnu situáciu a núdzový stav.