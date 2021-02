Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení vyzýva vládu na nákup ruskej vakcíny Sputnik V

"Dlhodobý lockdown je neudržateľný a každý deň zatvorených prevádzok znamená obrovské straty pre zamestnávateľov, zamestnancov a štát," povedal viceprezident AZZZ Rastislav Machunka. Tvrdí, že zamestnávatelia by namiesto pravidelného pretestovávania zamestnancov radšej investovali do vakcinácie a zamestnancom ponúkli očkovanie. Podľa Machunku ide momentálne o jedinú cestu k otvoreniu ekonomiky, uvoľňovaniu opatrení a návratu do normálneho života.

Asociácia tiež hovorí, že orgány Európskej únie zlyhali pri zabezpečovaní dostatočného množstva vakcín pre členské štáty a Slovensko si pre závažnú epidemickú situáciu nemôže dovoliť čakať na ich rozhodnutie. „Slovensko má dostatok odborníkov, ktorí vedia posúdiť bezpečnosť a účinnosť ruskej vakcíny. Vakcína Sputnik V je akceptovaná mnohými lekármi i odbornou verejnosťou a podľa štúdií dosahuje vynikajúce výsledky,“ doplnil viceprezident.

AZZZ zároveň žiada vládu, aby na pondelňajšie (22.2.) zasadnutie Hospodárskej a sociálnej rady SR zaradila bod o registrácii a dodávke ruskej vakcíny Sputnik V. Remišová po štvrtkovom (18.2.) rokovaní vlády, na ktorom sa neschválilo uznesenie o nákupe ruskej vakcíny Sputnik, vyhlásila, že nech je vakcína vyrobená kdekoľvek na svete, na Slovensku ju možno používať až po jej registrácii Európskou liekovou agentúrou (EMA). Ak sa má používať bez toho, existuje na to výnimka ministra zdravotníctva. V takom prípade sa však minister nemôže schovávať za kolektívne rozhodnutie vlády. Koaličná strana Za ľudí nákup ruskej vakcíny vetovala.