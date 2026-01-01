Ukrajina a Moldavsko vstúpili do eú roamingovej zóny: Volania a dáta bez príplatkov

BRUSEL - Ukrajina a Moldavsko sa dnes pripojili k zóne Európskej únie bez príplatkov za roaming. Občania oboch východoeurópskych krajín tak budú môcť využívať mobilné služby svojich operátorov v krajinách EÚ za domáce ceny a to isté platí občanom EÚ pri cestách na Ukrajinu a do Moldavska. Obe krajiny sú kandidátmi členstva v EÚ od roku 2022.
"Moldavsko a Ukrajino, vitajte v zóne EÚ bez poplatkov za roaming!" uviedla dnes na X eurokomisárka pre rozšírenie Marta Kosová. "Prínosy našej únie zbližujú Európanov naprieč kontinentom - aj pred vstupom do EÚ," dodala.
Volania, SMS a dáta ako doma
V praxi znamená pripojenie Ukrajiny a Moldavska k európskej roamingovej zóne zrušenie príplatkov za volania, textové správy i dátumy a zabezpečenie rovnakej kvality a rýchlosti siete ako doma.
Pripojenie oboch krajín k únijnej roamingovej zóne odporučila v júni 2025 Európska komisia po tom, ako Kyjev aj Kišiňov podľa nej splnili technické a legislatívne podmienky. V júli potom rozšírenie zóny schválila Rada Európskej únie, ktorá zastupuje členské štáty.
V reakcii na vysoký prílev ukrajinských utečencov po začiatku rozsiahlej ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022 EÚ uzavrela dohodu s ukrajinskými telekomunikačnými operátormi, ktorá umožňovala, že Európania i Ukrajinci už môžu využívať cenovo dostupné hovory, textové správy a dáta. Túto dohodu, ktorá zostávala v platnosti do konca minulého roka, teraz nahrádza plnohodnotný vstup do únijnej roamingovej zóny.