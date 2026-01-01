Peter Batthyány po rokoch odhalil, KTO je teta Margit: Hral reálnu osobu!

BRATISLAVA - Vedeli ste, koho parodoval? Peter Batthyány sa prednedávnom objavil na oslave narodenín speváka Otta Weitera a svojou účasťou prekvapil aj sám seba. Po koncerte však prezradil aj veľké rodinné tajomstvo, toto by ste nečakali!
Batthyány sa objavil na oslave speváka, ktorý sa dlhé roky spájal s reláciou Repete. Herec dokonca sám priznáva, že aj jeho samého prekvapilo, ako veľmi mu práve tento "repeťácky" svet zachutil. „...lebo to už je akási tradícia, niečo, čo tu vzniklo za Ivana Krajíčka,“ vysvetľuje a priznáva, že kedysi to mal nastavené úplne inak. „Vtedy som sa smial, lebo som bol mladý a všetko americké bolo najlepšie,“ priznal. Dnes však v týchto pesničkách vidí niečo iné. „Teraz si uvedomujem, čo všetko tí naši herci a speváci tvorili a robili a nechali tu jeden úžasný odkaz.“
Pri oslave Otta Weitera však neprišlo len na spomienky na pesničky. Keď sa rozhovor stočil na tetu Margit, Batthyány povedal niečo, o čom dlhé roky mlčal. „Ja to môžem konečne prezradiť, to je moja...“ priznal, kto bol objektom jeho inšpirácie. A vysvetlil aj dôvod, prečo to neprezradil skôr. „Celý čas som o tom nechcel hovoriť, pokiaľ bola na tomto svete.“ Podľa jeho slov jej to pritom ľudia vraveli roky. „Všetci jej to tvrdili, že: Blanka, to si ty, čo to nevidíš? Veď on hrá teba.“ A keď si na ňu spomenie, prvé, čo sa mu vybaví, je: „Smiech a srdečnosť. Ona bola úžasná, mala fantastický nadhľad. Dokázala sa rozčúliť, vybuchnúť ako sopka, ale vzápätí sa začala strašne smiať,“ spomína s láskou herec, ktorý má na milovanú ženu tie najkrajšie spomienky. Jeho ďalšie slová sú toho dôkazom!
