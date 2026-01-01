KONIEC opice už hodinu po zobudení: Ak dodržíte tieto kroky, oslavy nového roka ani nepocítite! Funguje lepšie ako lieky

LONDÝN - Vianočné večierky, rodinné oslavy a dlhé noci často znamenajú viac alkoholu, a zákonite aj viac opíc. Keď si dávate „ešte jeden pohárik“, následky sa zdajú ako problém zajtrajška. Ten však príde s pulzujúcou bolesťou hlavy, nevoľnosťou a úzkosťou.
Vedci už desaťročia hľadajú ideálny liek na opicu. Väčšina ľudí má vlastné „záchranné“ riešenia – mastné raňajky, donášku jedla či sladké sýtené nápoje. Čo ak však kľúč k rýchlejšiemu zotaveniu nespočíva v tom, čo zjete ráno, ale ešte večer pred spaním? Klinický farmaceut Kiran Jones z Oxford Online Pharmacy pre magazín The Sun pripravil hodinový stravovací plán, ktorý môže výrazne zmierniť príznaky opice.
Pred spaním
Kuracie krídelká, kokosová voda a vitamín B
Hoci po návrate z mesta láka mastné fastfoodové jedlo, podľa odborníka môže opicu ešte zhoršiť. „Zaťažuje trávenie a podporuje zápal, čím spomaľuje regeneráciu,“ upozorňuje. Lepšou voľbou sú grilované kuracie krídelká – majú menej tuku, no dostatok bielkovín, ktoré stabilizujú hladinu cukru v krvi. K tomu veľký pohár kokosovej vody (cca 500 ml), bohatej na elektrolyty, ako sú sodík, draslík a horčík, ktoré alkohol z tela vyplavuje. Pomôcť môže aj vitamín B a horčík. Alkohol totiž vyčerpáva vitamíny skupiny B dôležité pre energiu a mozog, zatiaľ čo horčík uvoľňuje svaly a zmierňuje bolesti hlavy.
Už JEDEN mesiac bez alkoholu dokáže zázraky: TOTO sa stane s vaším telom! Odborníci sú v šoku
Hneď po prebudení
Voda s citrónom, zázvorový čaj s medom a pomaranč
Ráno po fláme býva náročné. Veľký pohár vody s citrónom pomôže hydratácii a tráveniu. Zázvor je osvedčený proti nevoľnosti a med dodá prirodzené cukry, ktoré stabilizujú hladinu glukózy a podporia pečeň. Ideálne je variť čerstvý zázvor 5–10 minút a až potom pridať med. Pomaranč dodá telu vitamín C, ktorý podporuje imunitu a detoxikáciu pečene.
Raňajky (asi hodinu po prebudení)
Superfood smoothie a avokádový toast s vajíčkami
Po úvodnej „rane reality“ je čas na výživné raňajky. Smoothie je ľahko stráviteľné a šetrné k žalúdku. Banány doplnia draslík, špenát horčík a folát, čučoriedky antioxidanty proti zápalu a mandľové mlieko hydratáciu a zdravé tuky. K tomu celozrnný toast s avokádom a vajíčkami. Avokádo dodá ďalší draslík a zdravé tuky, vajíčka obsahujú cysteín, aminokyselinu, ktorá pomáha pečeni odbúravať toxický acetaldehyd – vedľajší produkt alkoholu. Celozrnné pečivo zas poskytne stabilnú energiu.
Obed (okolo poludnia)
Kuracia alebo šošovicová polievka so zeleninou
Polievka je ideálna na hydratáciu a doplnenie sodíka a elektrolytov. Kuracie mäso alebo šošovica dodajú bielkoviny, ktoré zabránia energetickému útlmu. Zelenina, ako mrkva, zeler či špenát, je šetrná k žalúdku a plná vitamínov B a C. Ako príloha sa hodí malé množstvo komplexných sacharidov – napríklad quinoa alebo hnedá ryža – pre postupné uvoľňovanie energie.
Večera
Losos, sladké zemiaky a dusená zelenina
Večer po náročnej noci často láka donáška. Odborník však odporúča siahnuť po jednoduchom, čerstvom jedle. Losos je bohatý na omega-3 mastné kyseliny, ktoré znižujú zápal a zlepšujú náladu. Sladké zemiaky dodajú vlákninu, vitamín C a draslík.
Ako vám poloha, v ktorej spíte, kazí chrbticu? Päť populárnych štýlov spánku: TENTO je najhorší, okamžite sa ho vzdajte!
Dusená brokolica či špargľa obsahujú antioxidanty a aminokyseliny podporujúce metabolizmus alkoholu a činnosť pečene. Ako nápoj sa hodí harmančekový alebo mätový čaj – upokojí trávenie a podporí kvalitný spánok. Kofeín je lepšie vynechať. Na záver nezabudnite na posledný pohár vody pred spaním, aby ste predišli dehydratácii počas noci.