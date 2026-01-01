MIMORIADNE Obrovská tragédia v alpskom lyžiarskom stredisku: Minimálne 40 mŕtvych, desiatky turistov bojujú o život

ŽENEVA - Pravdepodobne až desiatky mŕtvych a množstvo zranených si vyžiadal požiar a explózia počas osláv nového roka v bare Le Constellation v luxusnom švajčiarskom stredisku Crans Montana. Informujú o tom miestné médiá a agentúry AP a AFP.
Aktualizované 18:15 Miesto tragédie vo štvrtok popoludní navštívil nový švajčiarsky prezident Guy Parmelin. Požiar označil za jednu z najhorších tragédií v histórii krajiny. Šéf kantónu Valais Mathias Reynard potvrdil, že mŕtvych je niekoľko desiatok ľudí. Upozornil, že identifikácia tiel si vyžiada čas. Upresnil, že na mieste tragédie zasahovalo 42 sanitiek, 13 vrtuľníkov a tri vozidlá na odstraňovanie následkov katastrof. Zranených pacientov presunuli do nemocníc v Lausanne, Sione, Ženeve aj Zürichu. Pravdepodobné je, že niektorých umiestnia aj do zariadení v susednom Taliansku, Francúzsku alebo Nemecku.
Gisler ozrejmil, že dym spozorovali o 1.30 h a prví policajti dorazili na miesto už o dve minúty neskôr. Hasičom sa podľa neho podarilo oheň rýchlo uhasiť. Taliansky minister zahraničných vecí Antonio Tajani medzičasom potvrdil, že po požiari je nezvestných 16 Talianov a 12 ďalších sa zranilo. Celkovo je podľa jeho informácií mŕtvych najmenej 47 ľudí.
Aktualizované 17:50 Šéf polície vo švajčiarskom kantóne Valais Frédéric Gisler vo štvrtok večer potvrdil, že pri nočnom požiari v bare v lyžiarskom stredisku Crans-Montana zahynulo okolo 40 ľudí a viac ako 115 sa zranilo. Medzi obeťami sú osoby viacerých národností.
Aktualizované 16:00 Podľa talianskeho denníka Corriere della Sera sa v bare konala silvestrovská párty pre osoby mladšie ako 17 rokov. Taliansky minister zahraničných vecí Antonio Tajani vo štvrtok okolo poludnia upozornil, „tucet Talianov je hospitalizovaných a pätnásť je nezvestných". "Nezvestné sú tam veľmi malé deti. Moja nevesta videla ľudí s popáleninami,“ povedala pre Corriere Dalia Gubbay z Milána, ktorá dovolenkuje vo svojom dome v švajčiarskom rezorte. Podľa úradov nie je možné obete identifikovať kvôli rozsiahlym popáleninám.
Aktualizované 15:50 "Počula som, že začal horieť strop. Protipožiarne systémy zlyhali, ale sú to len čiastkové informácie z počutia. Nikto zatiaľ naozaj nemôže povedať, čo sa stalo," dodáva žena, ktorá sa o tragédii dozvedela ráno od vydesených príbuzných. Dve francúzske návštevníčky baru pre BFM TV uviedli, že tragédiu spôsobila pyrotechnická sviečka zapichnutá do fľaše od šampanského, upozornil portál idnes.cz.
Podľa svedkov mala zapáliť sviečka strop suterénu, ktorý sa nachádza pod barom. "Jedna bola príliš blízko pri strope, ktorý vzbĺkol. Počas niekoľkých desiatok sekúnd celý klub začal horieť. Všetci sme vybehli von a kričali sme," popísali svedkovia paniku v klube. Úrady a vyšetrovatelia sa chcú zamerať aj na protipožiarne opatrenia baru, kde sa stalo nešťastie. Podľa svedkov totiž neboli protipožiarne opatrenia dostatočné. "Únikové dvere boli pre všetkých prítomných príliš malé. Niekto rozbil okno, aby ľudia mohli utiecť," dodali svedkovia. "Schodisko, ktoré viedlo von z diskotéky, bolo extrémne úzke. Ľudia sa nahrnuli v obrovskej vlne. Podarilo sa nám utiecť na poslednú chvíľu," uviedla jedna žena.
Aktualizované 15:40 Podľa najnovších štatistík zomrelo pri explózii baru 47 ľudí, vyše 100 ľudí je naďalej zranených. „Všetci sú otrasení, je to nepredstaviteľná tragédia,“ hovorí svedkovia. "Známi mi rozprávali o mladých ľuďoch, ktorí vyšli z toho podniku celí od krvi. Niektorí bez oblečenia. Naozajstné bitúnky. Celá oblasť je úplne uzavretá, je tam plno polície a záchranárov," uviedla pre agentúru AFP Michela Risová. V lyžiarskom stredisku vlastní dom, kde pravidelne chodí oddychovať na dovolenku. Podľa informácií od svedkov má byť nezvestná skupina 15 lyžiarskych inštruktorov, ktorí mali v bare La Constellation na Silvestra rezerváciu. "Na zjazdovkách sa nehovorí o ničom inom. Niekoľko lyžiarskych inštruktorov sa stále neozvalo. Pätnásť z nich malo určite zarezervovaný stôl v podniku. Mnohí z nich sú Taliani, ale v tejto chvíli sú informácie veľmi roztrieštené a zmätené," dodáva Risová.
Aktualizované 11:45 Podľa médií polícia vec nevyšetruje ani ako terorizmus. Úrady však podľa agentúry AP oznámili, že je príliš skoro na to určiť presnú príčinu požiaru. "Došlo k výbuchu neznámeho pôvodu," povedal dnes ráno agentúre AFP Gaëtan Lathion, policajný hovorca v kantóne Valais (Wallis) na juhozápade Švajčiarska. Explózia podľa neho nastala okolo 01: 30 v bare Le Constellation, ktorý je obľúbený medzi turistami, práve keď ľudia oslavovali príchod nového roka.
Miestne nemocnice s preťažené
"Sme zdrvení," povedal počas dopoludňajšej tlačovej konferencie Frédéric Gisler, šéf polície v kantóne Valais (Wallis), pre ktorého je dnešok prvým dňom v práci po nástupe do tejto funkcie. Podľa regionálneho politika Mathiasa Rénarda bolo zranených toľko, že jednotka intenzívnej starostlivosti a operačná sála v miestnej nemocnici boli rýchlo zahltené. Pacientov preto museli prevážať do okolitých nemocníc.
Aktualizované 11:15 Približne 40 ľudí zahynulo pri požiari počas silvestrovskej párty vo švajčiarskom lyžiarskom stredisku. Podľa agentúry Reuters o tom informovala miestna polícia talianske ministerstvo zahraničných vecí. Domnievajú sa, že nešlo o úmyselné podpálenie, ale presná príčina je stále neznáma.
Aktualizované 11:10 Švajčiarske úrady očakávajú, že medzi obeťami tragédie v obľúbenom stredisku bud aj zahraniční turisti. Z úcty k rodinám obetí varujú pred špekuláciami o príčine požiaru. Informoval o tom portál blick.ch.
Švajčiarsky denník Blick citoval lekára na mieste činu, ktorý naznačil, že počet obetí by mohol byť v „desiatkach“. Na mieste zasahuje podľa verejnoprávnej televízie SRF veľký počet príslušníkov záchranných zložiek s vrtuľníkmi a niekoľkými sanitkami.
Regionálny denník Le Nouvelliste s odvolaním sa na svoje zdroje uviedol, že nešťastie si vyžiadalo „približne 40 mŕtvych a 100 zranených“. Polícia uviedla, že oblasť je „úplne uzavretá pre verejnosť“ a že „nad Crans Montanou bola vyhlásená bezletová zóna“.
Podľa policajného vyhlásenia počas osláv príchodu nového roka vypukol „požiar neurčitého pôvodu“. „Niekoľko ľudí prišlo o život a ďalší boli zranení“ napísala s tým, že incident je „vážny“. „Prebieha rozsiahla reakcia na núdzové situácie,“ dodala.
Hovorca polície Gaetan Lathion v prvej reakcii pre agentúru AFP povedal, že okolo 1.30 h SEČ došlo k „výbuchu neznámeho pôvodu“. Zábery a videá švajčiarskych médií ukazujú budovu v plameňoch a ľudí kričiacich a utekajúcich v tme. Požiar mohol pravdepodobne vzniknúť pri použití pyrotechniky počas koncertu; polícia uviedla, že príčina nie je známa.
„Na miesto okamžite vyrazil veľký kontingent policajtov, hasičov a záchranárov, aby pomohli početným obetiam,“ uviedla polícia s tým že „operácia stále pokračuje.“