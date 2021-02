KORONAVÍRUS Matovič útočí na Remišovú: Môžeme mať milióny ruských vakcín! Niekto tu však nebojuje za ľudí

BRATISLAVA - Premiér Igor Matovič (OĽANO) by bol rád, ak by minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) udelil výnimku na používanie ruskej vakcíny Sputnik V na Slovensku.

S Ruskom podľa neho dohodol dva milióny dávok do konca júna. Informoval o tom na piatkovej tlačovej konferencii.

Predseda vlády kritizoval odmietanie ruskej vakcíny. Poukázal na to, že Sputnik je registrovaný okrem Maďarska aj v ďalších 29 krajinách. V otázke očkovania sa podľa neho stali krajiny Európskej únie "lúzrami" vzhľadom na množstvo oneskorených vakcín. Argumentoval tiež prieskumom agentúry AKO, podľa ktorého by ochota očkovať sa proti ochoreniu COVID-19 stúpla. Tvrdí, že zaočkovať by sa mohlo o 300.000 Slovákov viac.

Matovič podporil ministra zdravotníctva, aby využil svoju kompetenciu a podobne ako pri iných neregistrovaných liekoch povolil používanie Sputnika V. Rokovanie vlády o tejto otázke zdôvodnil snahou nájsť konsenzus a vyhnúť sa spochybňovaniu očkovacej látky.

Odopieranie vakcíny nazval premiér pokusom na ľuďoch, či prežijú bez nej. "Tá vakcína nemá chybu," myslí si. Zdôraznil, že chcel ľuďom umožniť, aby sa dobrovoľne mohli zaočkovať vakcínou, ktorej dôverujú. Poznamenal, že ide o otázku, pri ktorej je "nevhodné a ťažko populistické" viesť geopolitické zápasy. Kritizoval tiež, že sa tým znižuje dôvera k očkovaniu.

Slovensko nenakúpi vakcínu Sputnik V. Vládny kabinet vo štvrtok neschválil uznesenie o jej nákupe. Návrh vetovala strana Za ľudí.