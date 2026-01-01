Požiar humna v Jablonovom: Plamene napáchali škodu za 15-tisíc eur

Požiar humna v Jablonovom. (Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Žilinský kraj)
JABLONOVÉ - Profesionálni hasiči z Bytče a zo Žiliny a dobrovoľní hasiči z obcí Jablonové, Hrabové a Súľov-Hradná zasahovali v stredu (31. 12.) večer pri požiari hospodárskej budovy (humna) v obci Jablonové v Bytčianskom okrese. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline na sociálnej sieti.
Hasiči zasahovali štyrmi C-prúdmi a dvomi vysokotlakovými prúdmi za súčasného rozoberania konštrukcie humna. Priestory priebežne kontrolovali termokamerou. Na miesto privolali zisťovateľa príčin vzniku požiarov. „Následkom požiaru vznikla majiteľovi priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 15.000 eur,“ doplnili hasiči.