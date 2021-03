KORONAVÍRUS Odborníci a hygienik spomínajú na prvý prípad vírusu u nás: Diagnózy sme sa dozvedeli až z Nemecka

BRATISLAVA - Už je to viac ako rok, čo sme na Slovensku 6. marca 2020 na Slovensku identifikovali prvý prípad potvrdeného ochorenia Covid-19. Išlo vtedy o päťdesiatnika z obce Kostolište a zasiahol ešte predchádzajúcu vládu. Na obdobie spred roka si zaspomínal aj hlavný hygienik z Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) Ján Mikas. Takto sa na to pozerá dnes.

Mikas sa rozhovoril pre portál TVNoviny.sk. Začal spomínať na 52-ročného muža zo Záhoria, ktorý bol prvým Slovákom s potvrdeným koronavírusom. "Hneď ma zaujímalo, ako sa pacient má, keďže už bol hospitalizovaný. Boli to časy, keď vzoriek nebolo tak veľa, a tak som s pacientom osobne telefonoval. Informoval som o prvom potvrdenom prípade vtedajšieho premiéra (končiaceho Petra Pellegriniho, pozn. red.) a oznámili sme to verejnosti," spomína Mikas.

Zo správania sa vírusu boli prekvapení aj ostatní

Na tieto časy spomína aj vedúca Národného referenčného centra pre chrípku, doktorka Edita Staroňová. Tá priznala, že takýto rozmach vírusu nečakala.

Zdroj: Topky/Maarty

„Na začiatku sme nepredpokladali, že sa postupne s touto diagnostikou stretne väčšina obyvateľstva a že z toho nakoniec bude pandémia. Vychádzali sme zo skúseností z predošlých epidémií koronavírov, a síce že pôjde o niekoľko importovaných prípadov zo zahraničia," spomína na minulý rok Staroňová.

Prvá podozrivá vzorka bola vraj už v januári 2020

Portál tiež píše o tom, že aj keď sa u nás prvý prípad koronavírusu potvrdil až na začiatku jari, vôbec prvá podozrivá vzorka, ktorá mohla obsahovať nebezpečný vírus SARS-CoV-2, prišla na ÚVZ už 22. januára! Vzhľadom však na to, že v tom období sa diagnóza len pripravovala a laboratórium ešte nevedelo fyzicky vzorky spoľahlivo analyzovať, zasielali sa prvé takéto vzorky do nemeckého Berlína. Tam sa totiž nachádza referenčné laboratóriom pre diagnostiku koronavírusov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).