Šokujúce rozhodnutie slávnej herečky (48): Rozhodla sa pre asistovanú SAMOVRAŽDU!

TORONTO - Kanadská herečka a komička Claire Brosseau (48) šokuje verejnosť. Napriek úspešnej kariére, peniazom a láske rodiny tvrdí, že už ďalej nedokáže žiť. Dôvod? Ťažké duševné ochorenia, s ktorými bojuje od tínedžerského veku. Teraz sa súdi so štátom, pretože chce získať právo na asistovanú smrť!
Brosseau diagnostikovali maniodepresívnu poruchu už v 14 rokoch. Nasledovali ďalšie diagnózy - úzkostná porucha, porucha príjmu potravy, chronické samovražedné myšlienky, PTSD, porucha osobnosti či závislosti. Ako sama priznala, o samovraždu sa pokúsila nespočetne veľakrát a liečili ju odborníci po celej Severnej Amerike.
V otvorenom liste, ktorý zverejnila na svojom Substracku, uviedla, že vyskúšala desiatky liekov, terapií aj riadené psychedelické sedenia. Bez úspechu. „Nič mi nepomohlo,“ priznala v rozhovore pre The New York Times. Herečka mala sľubne rozbehnutú kariéru, hrala v muzikáloch, filmoch aj reklamách. No úspech mal temnú stránku. „Cez deň som bola šťastná a fungovala. V noci som sa v hoteli rozpadla. Plakala som, kričala a chcela som sa zabiť,“ priznala.
Nasledovali lepšie a horšie časy. V roku 2016 opitá a pod vplyvom drog spadla na galavečere a zranila si tvár. Po tomto momente prestala piť a absolvovala intenzívnu psychiatrickú liečbu. Niekoľko rokov bola v remisii, no v roku 2021 prišiel ďalší pád - kariéra stagnovala a herečka sa pokúsila o samovraždu. Priznala, že zjedla arašidy napriek silnej alergii v nádeji, že zomrie.
Napokon sa rozhodla požiadať o eutanáziu v rámci kanadského programu Medical Aid in Dying. Ten však zatiaľ neumožňuje asistovanú smrť osobám, ktorých jediným zdravotným problémom je duševné ochorenie. Zákaz sa mal zrušiť už v roku 2023, no vláda ho dvakrát odložila - najnovšie na rok 2027. No a herečka podala žalobu na Najvyšší súd Ontária s tým, že štát porušuje jej základné práva.
„Chcem mať rovnaké právo ako ľudia s nevyliečiteľnými telesnými chorobami- rozhodnúť sa, kedy a ako zomriem,“ odkázala. Jej prípad rozdelil Kanadu. Dokonca aj jej vlastní psychiatri majú rozdielne názory. Zatiaľ čo jeden tvrdí, že asistovaná smrť je v jej prípade legitímnou voľbou, ďalší je presvedčený, že herečka má stále šancu na uzdravenie.