Štvrtok1. január 2026, dnes je Nový rok,

Tento rok môže priniesť príležitosť robiť veci rozumnejšie, uviedol Šutaj Eštok

Matúš Šutaj Eštok.
Matúš Šutaj Eštok. (Zdroj: Facebook/Matúš Šutaj Eštok)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Rok 2026 môže priniesť príležitosť robiť veci rozumnejšie než doteraz, menej experimentovať a menej sa riadiť emóciami, naopak viac sa riadiť zdravým rozumom. Uviedol to minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) v novoročnom príhovore na sociálnej sieti.

Rozum nad emóciami

„Nový rok nám neprinesie zázraky a bolo by nečestné ich sľubovať. To, čo nám však môže priniesť, je príležitosť robiť veci rozumnejšie než doteraz, menej experimentovať, (...), menej sa riadiť emóciami a viac sa riadiť zdravým rozumom. Štát má fungovať predvídateľne, zrozumiteľne a najmä spravodlivo, nie ako laboratórium nápadov, ktoré menia smer každých pár mesiacov,“ povedal.

VIDEO: Novoročný príhovor ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka

Novoročný príhovor ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Zdroj: Facebook/Matúš Šutaj Eštok)

Ľudia majú podľa šéfa rezortu vnútra právo vedieť, čo od štátu môžu očakávať a štát má povinnosť to splniť. Rovnako je podľa neho dôležitá vnútorná bezpečnosť spoločnosti, schopnosť viesť spor bez nenávisti, nesúhlasiť bez urážok a hľadať riešenia namiesto vinníkov.

Rok plný výziev

Priznal, že uplynulý rok nebol jednoduchý a Slovensko čelí neistote, pokračujúcim konfliktom i dôsledkom globálnych kríz, ktoré sa dotýkajú života občanov. „Dosahy globálnych kríz či geopolitických rozhodnutí pociťujeme aj my. No zároveň platí, že nie všetko, s čím nie sme spokojní, je dôsledkom vonkajších okolností. Časť zodpovednosti nesieme aj my sami v tom, ako riadime štát, ako pristupujeme k práci, ako si vážime pravidlá a ako sa správame jeden k druhému,“ konštatoval.

Minister poukázal aj na to, že demokracia podľa neho nie je súťažou v kriku, ale schopnosťou dohodnúť sa aj v náročných situáciách. „V novom roku budeme stáť aj pred takými rozhodnutiami, ktoré možno nebudú populárne, ale sú potrebné a zodpovedné,“ objasnil.

Hospodárska stabilita

V oblasti hospodárstva zdôraznil potrebu pragmatických rozhodnutí, podpory práce, investícií a hospodárskeho rastu ako základov sociálnej stability a udržania životnej úrovne. Poukázal aj na meniace sa medzinárodné prostredie vrátane pokračujúcej vojny na Ukrajine, ktorá bude podľa jeho slov naďalej ovplyvňovať Európu aj Slovensko.

„Treba však povedať aj ďalšiu vec, to, že budúcnosť Slovenska nezávisí len od politikov, závisí od nás všetkých, od toho, či budeme k sebe féroví, či si budeme vážiť prácu, či budeme schopní priznať si chyby a poučiť sa z nich,“ podotkol.

Viac o téme: FaNovoročný príhovorŠtátFungovanieMatúš Šutaj Eštok
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Samuel Migaľ
Samuel Migaľ: Je už zjavné, že kritika, za ktorú ma z Hlasu vylúčili, bola veľmi presná
Domáce
Matúš Šutaj Eštok.
Zmeny v oblasti ochrany oznamovateľov nie sú technicky náročné, uviedol Šutaj Eštok
Domáce
Temná kronika 2025: TOP
Temná kronika 2025: TOP krimi prípady, ktoré rezonovali Slovenskom! TIETO udalosti nedali ľuďom spať
Domáce
FOTO Unikátna PREDPOVEĎ na rok
Unikátna PREDPOVEĎ na rok 2026: Zabudnite na numerológov a Babu Vangu, prvá VEŠTBA umelej inteligencie!
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Novoročný príhovor ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka
Novoročný príhovor ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka
Správy
Peter Batthyány po rokoch odhalil, KTO je teta Margit: Hral reálnu osobu!
Peter Batthyány po rokoch odhalil, KTO je teta Margit: Hral reálnu osobu!
Prominenti
Delostrelci OS SR vypálili 21 novoročných sálv na počesť Dňa vzniku SR
Delostrelci OS SR vypálili 21 novoročných sálv na počesť Dňa vzniku SR
Správy

Domáce správy

Ilustračné foto
Výbuch bankomatu má dohru: Polícia obvinila Moldavca aj z krádeže hotovosti
Domáce
Matúš Šutaj Eštok.
Tento rok môže priniesť príležitosť robiť veci rozumnejšie, uviedol Šutaj Eštok
Domáce
Nezvyčajná štatistika nitrianskej pôrodnice:
Nezvyčajná štatistika nitrianskej pôrodnice: TOTO sú najnetradičnejšie mená detí!
Domáce
Šimečka varuje: Právny štát je v ohrození. Opozícia chce spájať sily proti Ficovej vláde
Šimečka varuje: Právny štát je v ohrození. Opozícia chce spájať sily proti Ficovej vláde
Regióny

Zahraničné

Ilustračné foto
Ukrajina a Moldavsko vstúpili do eú roamingovej zóny: Volania a dáta bez príplatkov
Zahraničné
Loď zadržaná po poškodení
Loď zadržaná vo Fínsku: Prepravovala sankcionovanú ruskú oceľ
Zahraničné
Ilustračné foto
Maďarsko prišlo o ďalšie prostriedky z EÚ: Porušilo zásady právneho štátu
Zahraničné
AKTUALIZOVANÉ MIMORIADNE Obrovská tragédia v
MIMORIADNE Obrovská tragédia v alpskom lyžiarskom stredisku: Minimálne 40 mŕtvych, desiatky turistov bojujú o život
Zahraničné

Prominenti

Pavel Nečas
Márny boj o život! Príčina smrti Pavla Nečasa odhalená: Hercovi nedokázali pomôcť ani záchranári
Zahraniční prominenti
Nasledovala ho do neba:
Nasledovala ho do neba: Zomrela manželka významného básnika Milana Rúfusa, dožila sa 91 rokov
Domáci prominenti
Peter Batthyány ako teta
Peter Batthyány po rokoch odhalil, KTO je teta Margit: Hral reálnu osobu!
Domáci prominenti
Šokujúce rozhodnutie slávnej herečky
Šokujúce rozhodnutie slávnej herečky (48): Rozhodla sa pre asistovanú SAMOVRAŽDU!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Ak vás bolí brucho
Ak vás bolí brucho na tomto mieste, návštevu lekára neodkladajte!
vysetrenie.sk
NAJBIZARNEJŠIE prípady polície: Zvoniaci
NAJBIZARNEJŠIE prípady polície: Zvoniaci chrobák, policajt ako čert a muž, ktorý venčil hada!
Zaujímavosti
Semafory menia pravidlá: Ku
Semafory menia pravidlá: Ku klasickým farbám pribudla aj modrá! Čo robiť a kde ju môžete očakávať?
Zaujímavosti
KONIEC opice už hodinu
KONIEC opice už hodinu po zobudení: Ak dodržíte tieto kroky, oslavy nového roka ani nepocítite! Funguje lepšie ako lieky
Zaujímavosti

Dobré správy

Vyhrať zaujímavé sumy môžete
Slováci teraz môžu vyhrať každý deň: Stále nové prekvapenie a ešte aj zaujímavé sumy
Domáce
Slováci ju už začali
Slováci ju už začali hromadne využívať: Počuli ste o nej a viete, aké novinky prináša?
vosveteit.sk
Koniec obmedzení pre dve
Koniec obmedzení pre dve mestá či nový režim kvôli práci a škole: Zistite, čo sa mení
nitra.zoznam.sk
ZSSK meria spokojnosť kontinuálne
Pozrite si, čo hovoria najnovšie dáta o cestovaní na Slovensku: Výsledky vás prekvapia
Domáce

Ekonomika

SOI opäť upozorňuje na nebezpečné vozidlá na Slovensku: Zvolávacia akcia sa týka obľúbenej značky!
SOI opäť upozorňuje na nebezpečné vozidlá na Slovensku: Zvolávacia akcia sa týka obľúbenej značky!
Tisícka vtedy a dnes: Urobte si virtuálny nákup a zistite, ako sa za 17 rokov s eurom zmenila naša kúpna sila! (kalkulačka)
Tisícka vtedy a dnes: Urobte si virtuálny nákup a zistite, ako sa za 17 rokov s eurom zmenila naša kúpna sila! (kalkulačka)
Ceny alkoholu v Európe: Kde zaplatíte najviac a kde je pitie výrazne lacnejšie?
Ceny alkoholu v Európe: Kde zaplatíte najviac a kde je pitie výrazne lacnejšie?
5 kvízov, ktoré v roku 2025 pobláznili Slovensko: Trúfnete si na ne?
5 kvízov, ktoré v roku 2025 pobláznili Slovensko: Trúfnete si na ne?

Varenie a recepty

Novoročná šošovicová polievka. Recept na sviatočný zázrak v hrnci pre šťastie aj sýte brucho.
Novoročná šošovicová polievka. Recept na sviatočný zázrak v hrnci pre šťastie aj sýte brucho.
Tvarohové nátierky, ktoré pripravíte za pár minút. Recepty, s ktorými na Silvestra zabodujete.
Tvarohové nátierky, ktoré pripravíte za pár minút. Recepty, s ktorými na Silvestra zabodujete.
Pomazánky na jednohubky: Klasiky pre novoročné návštevy
Pomazánky na jednohubky: Klasiky pre novoročné návštevy
Výber receptov
Mini croissantové jednohubky rozžiaria váš silvestrovský stôl
Mini croissantové jednohubky rozžiaria váš silvestrovský stôl
Jednohubky

Šport

Oholený Karlos Vémola, prevoz a po zuby ozbrojení policajti: Na toto nikto iný nemá poverenie!
Oholený Karlos Vémola, prevoz a po zuby ozbrojení policajti: Na toto nikto iný nemá poverenie!
Bojové športy
Tomáš Chrenko je doslova kráľ: Slovenský klenot šokuje svet, Kanadu a aj top favorita draftu
Tomáš Chrenko je doslova kráľ: Slovenský klenot šokuje svet, Kanadu a aj top favorita draftu
MS v hokeji do 20 rokov
Minister priamo v televízii rozpustil reprezentáciu: Úplne najhoršie dopadla najväčšia hviezda
Minister priamo v televízii rozpustil reprezentáciu: Úplne najhoršie dopadla najväčšia hviezda
Reprezentácia
Denis Vavro svoj skrat napravil: Škandál na dedinskom turnaji však môže mať ešte dohru
Denis Vavro svoj skrat napravil: Škandál na dedinskom turnaji však môže mať ešte dohru
Reprezentácia

Auto-moto

TEST: Fiat Grande Panda Hybrid - liek na dnešnú dobu
TEST: Fiat Grande Panda Hybrid - liek na dnešnú dobu
Klasické testy
Cesty sú zjazdné, miestami je na vozovke kašovitý či zľadovatený sneh
Cesty sú zjazdné, miestami je na vozovke kašovitý či zľadovatený sneh
Doprava
ZSSK potvrdzuje obnovu 33 vlakov Bageta. Posilnia dopravu v regiónoch
ZSSK potvrdzuje obnovu 33 vlakov Bageta. Posilnia dopravu v regiónoch
Doprava
TEST: Mercedes-AMG A45 S 4Matic+ superšport v praktickej karosérii
TEST: Mercedes-AMG A45 S 4Matic+ superšport v praktickej karosérii
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Šokujúce dáta: tieto pracovné návyky vás robia menej produktívnymi, než si myslíte
Šokujúce dáta: tieto pracovné návyky vás robia menej produktívnymi, než si myslíte
Motivácia a produktivita
Ak vám v práci hovoria toto, mali by ste spozornieť
Ak vám v práci hovoria toto, mali by ste spozornieť
Prostredie práce
Odhalíte ho ešte pred prvým dňom? Ako spoznať zlého šéfa už pri prijímacom pohovore
Odhalíte ho ešte pred prvým dňom? Ako spoznať zlého šéfa už pri prijímacom pohovore
Hľadám prácu
Ako si v roku 2026 udržať kvalitných a spokojných ľudí? Stavte na koncept servant leadership!
Ako si v roku 2026 udržať kvalitných a spokojných ľudí? Stavte na koncept servant leadership!
Pre zamestnávateľov

Technológie

Vedci narazili na paradox evolúcie, ktorý súvisí so starnutím. Môže z neho vzniknúť nové pravidlo biológie
Vedci narazili na paradox evolúcie, ktorý súvisí so starnutím. Môže z neho vzniknúť nové pravidlo biológie
Veda a výskum
Experimentálny liek na rakovinu viedol k ústupu nádorov bez nebezpečných vedľajších účinkov
Experimentálny liek na rakovinu viedol k ústupu nádorov bez nebezpečných vedľajších účinkov
Správy
Americká armáda práve zaradila do výzbroje laserovú zbraň LOCUST namontovanú na vozidlách JLTV. Určená je proti dronom
Americká armáda práve zaradila do výzbroje laserovú zbraň LOCUST namontovanú na vozidlách JLTV. Určená je proti dronom
Armádne technológie
Ako dokázala CIA v roku 1965 stratiť jadrové zariadenie? Tajná misia v Himalájach sa zmenila na fiasko
Ako dokázala CIA v roku 1965 stratiť jadrové zariadenie? Tajná misia v Himalájach sa zmenila na fiasko
História

Bývanie

TOP 10 + 1 rodinných domov, ktoré sa vám v roku 2025 páčili u nás najviac
TOP 10 + 1 rodinných domov, ktoré sa vám v roku 2025 páčili u nás najviac
Starý kamenný dom prerobili po 70 rokoch. Zvonku stále vidno tradičný vzhľad, no vnútri nájdete nadčasovú domácnosť
Starý kamenný dom prerobili po 70 rokoch. Zvonku stále vidno tradičný vzhľad, no vnútri nájdete nadčasovú domácnosť
Ako rekonštruovať starý dom? 7 dobrých rád, ktoré by ste mali počuť, kým sa pustíte do prác
Ako rekonštruovať starý dom? 7 dobrých rád, ktoré by ste mali počuť, kým sa pustíte do prác
Je luxusný, ale mohol by ísť mnohým príkladom! Dal prácu 200 remeselníkom a uctil si dedičstvo, tradície a ľudskú prácu
Je luxusný, ale mohol by ísť mnohým príkladom! Dal prácu 200 remeselníkom a uctil si dedičstvo, tradície a ľudskú prácu

Pre kutilov

Krása, farby a vôňa aj počas chladných dní? Tieto rastliny vám rozkvitnú v zime
Krása, farby a vôňa aj počas chladných dní? Tieto rastliny vám rozkvitnú v zime
Izbové rastliny
Ako si vyrobiť podpaľovač, ktorý môžete používať celú vykurovaciu sezónu a ešte na ňom aj ušetríte
Ako si vyrobiť podpaľovač, ktorý môžete používať celú vykurovaciu sezónu a ešte na ňom aj ušetríte
Vykurovanie
Domáci rozmrazovač skiel za pár minút: Funguje lepšie, než čakáte, a vyjde vás pár centov
Domáci rozmrazovač skiel za pár minút: Funguje lepšie, než čakáte, a vyjde vás pár centov
Údržba a opravy
Zimné zavlažovanie ihličnanov a mladých stromov – prečo môže viac uškodiť než pomôcť
Zimné zavlažovanie ihličnanov a mladých stromov – prečo môže viac uškodiť než pomôcť
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Takto sa mení energia párov po polnoci: Čo o vzťahu napovie prvý deň v roku?
Partnerské vzťahy
Takto sa mení energia párov po polnoci: Čo o vzťahu napovie prvý deň v roku?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Nezvyčajná štatistika nitrianskej pôrodnice:
Domáce
Nezvyčajná štatistika nitrianskej pôrodnice: TOTO sú najnetradičnejšie mená detí!
MIMORIADNE Obrovská tragédia v
Zahraničné
MIMORIADNE Obrovská tragédia v alpskom lyžiarskom stredisku: Minimálne 40 mŕtvych, desiatky turistov bojujú o život
Ilustračné foto
Zahraničné
Muž používal počas silvestrovskej noci zakázanú pyrotechniku: Explodovala mu v rukách! Prišiel o obe končatiny
Richard Raši.
Domáce
Po Ficovi a Pellegrinim aj Raši: Nie sme schopní nájsť spoločnú reč v zásadných otázkach! Jedinečná príležitosť na zmenu

Ďalšie zo Zoznamu