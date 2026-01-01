Výbuch bankomatu má dohru: Polícia obvinila Moldavca aj z krádeže hotovosti

TRENČÍN - Trenčianski krajskí kriminalisti obvinili v súvislosti s výbuchom bankomatu a následnou krádežou finančnej hotovosti Moldavca zo zločinu krádeže. Po predchádzajúcom vyšetrovaní zadržali policajti na diaľničnom odpočívadle v Stupave troch cudzincov. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
„Na základe operatívno-pátracej činnosti sa 29. decembra ráno v súčinnosti s odborom kriminálnej polície Krajského riaditeľstva PZ Bratislava, Pohotovostnými policajnými útvarmi Bratislava a Trenčín a diaľničnou políciou, podarilo zadržať tri podozrivé osoby cudzej štátnej príslušnosti,“ doplnila hovorkyňa s tým, že obvinenie vzniesli jednej osobe.
Obvinenie sa vzťahuje na skutok spáchaný 17. októbra 2025 v obci Tešedíkovo v okrese Šaľa, kde krádežou finančnej hotovosti vznikla škoda vo výške takmer 40.000 eur a škoda poškodením majetku vo výške viac ako 45.000 eur.
V súčasnosti prebiehajú ďalšie procesné úkony, najmä za účelom objasnenia obdobného skutku výbuchu bankomatu a následnej krádeže finančnej hotovosti v obci Dolná Súča v Trenčianskom okrese. „Z dôvodu prebiehajúceho trestného konania nie je v tejto chvíli možné poskytnúť viac informácií. Ďalšie informácie poskytneme akonáhle to procesná situácia umožní,“ uzavrela Klenková.