Muž používal počas silvestrovskej noci zakázanú pyrotechniku: Explodovala mu v rukách! Prišiel o obe končatiny

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Pri silvestrovských oslavách v Českých Budějoviciach pyrotechnika vážne zranila jedného muža. Explodovala mu v rukách. Prípad polícia vyšetruje ako nedovolené ozbrojovanie, informoval dnes hovorca juhočeskej polície Jiří Matzner. Polícia v kraji prijala kvôli odpaľovaniu ohňostrojov 35 oznámení, v piatich prípadoch boli ohňostroje na zakázanom mieste. Zdravotníci vychádzali k 136 prípadom, čo je asi dvojnásobok obvyklej nočnej činnosti.
"V Českých Budějoviciach odpaľoval muž pyrotechniku kategórie F4, explodovala mu v rukách, došlo k ťažkému zraneniu - amputácii zápästia. Prípad je vyšetrovaný ako nedovolené ozbrojovanie. Miesto na odpaľovanie zvolil správne, typ pyrotechniky nie," uviedol Matzner.
Ťažké zranenie muža
Udalosť sa stala po polnoci. Zdravotnícka záchranná služba k mužovi vyslala dve posádky. "Pri manipulácii s pyrotechnikou utrpel drvivé poranenia oboch horných končatín v oblasti zápästia," uviedla hovorkyňa záchranárov Kristina Vrkočová. Muž skončil na oddelení úrazovej chirurgie českobudějovickej nemocnice.
Hasiči v Juhočeskom kraji museli o silvestrovskej noci likvidovať 16 požiarov, hlavne popolníc a odpadu. Celkovo zasahovali od stredajších 19:00 do dnešných 7:00 pri 25 udalostiach, čo je asi o tretinu menej ako na Silvestra vlani. Informovali o tom na sieti X.