Slovensko pozná novú vládu! Matovič predstavil mená: Toto je FINÁLNE rozdelenie rezortov

líder hnutia Igor Matovči zložil vládu za trinásť dní

tvoriť ju budú štyri strany - OĽaNO, Sme rodina, SaS a Za ľudí, spolu budú mať v parlamente ústavnú väčšinu, opozičnými stranami budú Smer a ĽSNS

v piatok bude ustanovujúva schôdza, na ktorej sa zároveň dosluhujúca vláda podá demisiu

k vymenovaniu novej vlády dôjde v sobotu

Igor Matovič dnes na spoločnej tlačovke s Borisom Kollárom, Richardom Sulíkom a Veronikou Remišovou konečne odpovie na otázku, o ktorej sa špekulujú už tretí týždeň. Kto bude viesť jednotlivé rezorty?

NAŽIVO Matovič predstavil novú vládu

Aktualizované 10:44 Od pondelka bude zasadať permanentný krízový štáb

Od pondelka 23. marca bude zasadať permanentný krízový štáb, ktorý sa bude zaoberať riešením situácie s novým koronavírusom. Podpredsedníčka Za ľudí Veronika Remišová doplnila, že sa je snaha zvládnuť krízu do dvoch mesiacov.

Aktualizované 10:43 OĽaNO sa rozhodlo nominovať Romana Mikulca za ministra vnútra aj preto, že nepôsobil v rezorte vnútra. Dezignovaný premiér Igor Matovič tvrdí, že je dobré, aby rezort prišiel upratať človek, ktorý v ňom nepracoval. Vyzdvihol Mikulcovu skúsenosť s vedením ľudí. Lukáš Kyselica bude Mikulcovi podľa Matoviča maximálne nápomocný. Matovič si ho vie predstaviť na poste štátneho tajomníka ministerstva, ktorý by riešil hĺbkovú reformu Policajného zboru.

Aktualizované 10:41 Igor Matovič potvrdil, že budú meniť policajného prezidenta. „Pánovi Milanovi Lučanskému treba poďakovať,“ povedal. Zatiaľ nie je jasné, kto by ho mal nahradiť.

Aktualizované 10:39 Korčok je diplomatická špička

Ivan Korčok bude musieť ísť pred nástupom do čela ministerstva zahraničných vecí do karantény, keďže sa vráti z USA. Pre jeho nomináciu sa rozhodla SaS preto, že je to diplomatická špička, a to Slovensko, ktoré je v ťažkých časoch, potrebuje. Korčok má úzko spolupracovať s Martinom Klusom z SaS, ktorý má byť jeho štátnym tajomníkom.

FINÁLNE rozdelenie rezortov

Premiérom bude Igor Matovič a predsedom parlamentu bude Boris Kollár. Rozdelenie rezortov je nakoniec v pomere 7-3-3-2. OĽaNO si nechalo rezort financií na úkor jedného ministerstva, ktoré pripadlo Sulíkovi.

OĽaNO bude mať na starosti 7 rezortov

- ministerstvo financií: Eduard Heger

- ministerstvo vnútra: Roman Mikulec

- ministerstvo zdravotníctva: Marek Krajčí

- ministerstvo pôdohospodárstva: Ján Mičovský

- ministerstvo obrany: Jaroslav Naď

- ministerstvo životného prostredia: Ján Budaj

- ministerstvo kultúry: Natália Milanová

Sme rodina bude mať 3 rezorty

- ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny: Milan Krajniak

- ministerstvo dopravy a výstavby: Andrej Doležal

- podpredseda vlády pre legislatívu a strategické plánovanie: Štefan Holý

Strana SaS bude mať 3 rezorty

- ministerstvo školstva: Branislav Gröhling

- ministerstvo zahraničných vecí: Ivan Korčok

- ministerstvo hospodárstva: Richard Sulík

- podpredseda vlády pre ekonomiku: Richard Sulík

Za ľudí bude mať 2 rezorty

- ministerstvo pre investície a regionálny rozvoj: Veronika Remišová

- ministerstvo spravodlivosti: Mária Kolíková

- podpredsedníčka vlády: Veronika Remišová

Bude možný šéf rezortu zahraničia v karanténe?

Matovič ešte včera pred predstavením vlády uviedol, že jeden z jej budúcich členov by v prípade príchodu na Slovensko musel zrejme absolvovať povinnú 14-dňovú karanténu v súvislosti s koronavírusom. Dva nezávislé zdroje pre topky.sk potvrdili, že budúci minister zahraničných vecí Ivan Korčok je stále v zahraničí, konkrétne vo Washingtone, kde uviazol.

Zdroj: SITA/Diana Černáková

Od jesene 2018 pôsobil v USA ako veľvyslanec. Do tejto pozície odchádzal z postu štátneho tajomníka Miroslava Lajčáka. Na post šéfa diplomacie ho navrhol predseda SaS Richard Sulík. Mnohých v strane táto nominácia zaskočila. Diplomati sa však podľa našich informácií naopak tešia, že nepríde politický nominant.

Strany si rozdelili výbory

Strany budúcej vládnej koalície Za ľudí a SaS už potvrdili niektoré mená svojich kandidátov na posty predsedov parlamentných výborov. Šéf strany Smer Robert Fico zopakoval, že podpredsedom NR SR bude Peter Pellegrini. SaS obsadí post šéfa finančného výboru, ktorým bude Marián Viskupič a post predsedníčky zdravotníckeho výboru bude zastávať Jana Cigániková. Martin Klus bude zrejme za stranu SaS podpredsedom NR SR.

Strana Za ľudí nominuje Tomáša Valáška na post šéfa európskeho výboru. Jana Žitňanská by mohla predsedať výboru pre sociálne veci. Post šéfa výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie obsadí za hnutie Sme rodina Jaroslav Karahuta a post predsedu výboru pre verejnú správu Jozef Lukáč. Líder hnutia OĽaNO Igor Matovič neprezradil mená na posty predsedov výborov. Koaličné strany si prerozdelia celkovo 12 postov a opozičné sedem.

Kiska sa vzdal mandátu

Exprezident a líder strany Za ľudí Andrej Kiska sa včera vzdal poslaneckého mandátu. Už predtým ho v rokovaniach nahradila Veronika Remišová, ktorá zrejme stranu povedie aj ďalej. Kiska sa stiahol krátko po oznámení, že sa strana pridá k štvorkoalícii. Dôvodom je jeho zdravotný stav, ktorý sa zhoršil. Kiska o tom informoval aj na sociálnej sieti.