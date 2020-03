EXKLUZÍVNE Vymenovanie Matovičovej vlády v ohrození: Budúci minister uviazol v USA, karanténa!

Dva nezávislé zdroje pre topky.sk potvrdili, že budúci minister zahraničných vecí Ivan Korčok je stále v zahraničí, konkrétne vo Washingtone, kde uviazol. Od jesene 2018 pôsobil v USA ako veľvyslanec. Do tejto pozície odchádzal z postu štátneho tajomníka Miroslava Lajčáka. Na post šéfa diplomacie ho navrhol predseda SaS Richard Sulík. Mnohých v strane táto nominácia zaskočila. Diplomati sa však podľa našich informácií naopak tešia, že nepríde politický nominant.

„Vzhľadom na to, že nominant SaS na tento post je aktuálny veľvyslanec SR v USA excelencia Ivan Korčok, dá sa predpokladať, že sa momentálne nachádza na území svojho vyslania,“ reagoval pre topky Martin Klus z SaS. Podľa neho už teraz sa uvažuje nad najvýhodnejšou variantou v súčinnosti s Kanceláriou prezidentky SR, ako vymenovať novú vládu. A teda aj bez Ivana Korčoka.

„Strana SaS je pripravená na všetky možné scenáre. Navyše, v minulosti bolo bežnou praxou, že odvolací dekrét bol ministrovi poslaný od prezidenta kuriérom, preto sa dá využiť aj táto forma pri jeho vymenovaní,“ napísali nám z komunikačného oddelenia SaS.

Lety medzi USA a Európou sú pre šíriaci sa koronovírus zrušené. Odchádzajúci premiér Peter Pellegrini dal prísľub, že na Slovensko sa budú môcť vrátiť všetci zo zahraničia, ktorí za hranicami uviazli. Vráti sa Korčok domov vládnym špeciálom s ostatnými Slovákmi? „Mám informáciu, že sa repatriácie našich občanov aktívne pripravujú z viacerých krajín sveta, vrátane USA a to nielen vládnym špeciálom, ale aj komerčnými linkami. Je to jedna z možností, ako by sa dezignovaný minister mohol dostať na Slovensko. Ďalšou možnosťou je aj prípadné využitie pomoci partnerských krajín. Detaily by mohli byť známe v krátkom čase,“ uzavrel Martin Klus, o ktorom sa hovorí, že by mal opäť zastávať funkciu podpredsedu parlamentu.