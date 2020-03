KORONAVÍRUS Karanténa na rezorte diplomacie: Lajčák prišiel o pravú ruku, zodpovedný bude zrejme Klus

Lajčák tieto skutočnosti priznal pre Aktuality.sk. „Dcéra pána štátneho tajomníka Ružičku študuje v Anglicku a v sobotu sa vrátila domov. Pán štátny tajomník ju čakal na slovenskej strane hraníc, ale keďže ona má povinnosť nastúpiť do karantény, a tá sa vzťahuje na celú domácnosť, tak aj pán štátny tajomník, ako disciplinovaný občan, je od soboty v karanténe ,” prezradil portálu šéf ministerstva zahraničných vecí.

Štátny tajomník František Ružička Zdroj: TASR/Pavel Neubauer

Oslabené ministerstvo

Lajčák teraz priznal, že na rezorte pociťujú určité personálne oslabenia. Ružička sa totiž mal zúčastňovať na rokovaniach ústredného krízového štábu „Normálne ju plní prvý štátny tajomník nášho rezortu, vždy to tak bolo, ale momentálne je na rokovaní pán minister,” povedal hovorca ministerstva Juraj Tomaga.

Lajčák teraz priznáva, že Ružička mu v týchto chvíľach vraj výrazne chýba. Podľa neho Ružička hľadal aj iné možnosti, no nevyšlo to. Ružička sa do tejto funkcie dostal pred dvomi rokmi, keď ho nominovala vládna strana Smer-SD.

Zodpovednosť na Klusových ramenách

Podľa našich informácií ho má zajtra vláda z tejto funkcie odvolať. Lajčák končí vo funkcii v piatok a budúci minister Ivan Korčok bude stále v karanténe. Týmto krokom bude tak jediným zodpovedným človekom vo funkcii v rezorte diplomacie Martin Klus z SaS, ktorý sa stane novým štátnym tajomníkom diplomacie.