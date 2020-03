MIMORIADNY ONLINE Výsledky volieb 2020: Triumf OĽaNO a šok pre PS/Spolu! Prvé reakcie po výsledkoch

BRATISLAVA - Slovensko sa dnes zobudilo do povolebného rána. V sobotu sme si mali možnosť zvoliť nových zástupcov. Zdá sa, že parlamentné voľby 2020 boli naozaj kľúčové. Po dlhých rokoch totiž voľby nevyhrala strana Smer - sociálna demokracia. Lídrom sa stal Igor Matovič so svojím hnutím OĽaNO. Najväčším prekvapením sú ale výsledky pôvodných favoritov volieb koalície PS/SPOLU a hnutia KDH.

volebné moratórium sa posunulo o hodinu pre dve úmrtia vo volebných miestnostiach

Igor Matovič je jasným víťazom volieb, OĽaNO hlási triumf s 25,02 percentami

prekvapivý je výsledok koalície PS/SPOLU a hnutia KDH, do parlamentu sa nedostali

mimo parlamentu skončili aj vládne strany SNS a Most-Híd

Smer-SD skončilo na druhom mieste s 18,29 percentami

podľa aktuálnych predbežných výsledkov by koalíciu zostavili tri strany a to OĽaNO, Za ľudí a Sme rodina, spolu by mali ústavnú väčšinu

oficiálne výsledky oznámi Štatistický úrad SR už tradične dnes o 12:00

11:00 Matovič začne koaličné rokovania ešte dnes

Predseda hnutia OĽaNO Igor Matovič dnes začne koaličné rokovania so zástupcami strán Sme rodina, SaS a Za ľudí. Povedal to prostredníctvom telemostu v politickej relácií TV Joj Na hrane. Matovič označil výsledky volieb za „koniec zlého sna, ktorý sme tu 12 rokov nechcene snívali“.

10:55 „Ľudia nebojte sa, dobre bude,“ s týmito slovami sa rozlúčil Igor Matovič. Prvá debata lídrov strán, ktorí sa dostali do parlamentu.

10:51 „Bude to tam ťažké, budeme sa musieť zohrať,“ povedal Sulík s tým, že SaS bude stmeľovať.

10:49 Matovič chce rozoberať posty až potom, čo si to vyrozprávajú medzi sebou. Je možné, že Matovič bude uvažovať aj o tom, že do vlády obsadí ľudí zo strán, ktoré sa nedostali do parlamentu.

10:47 Pellegrini hovorí, že bude musieť dôjsť k personálnym zmenám v Smere a k obrode strany. „Uvidíme, čo ukáže čas. Ja pri svojich aktivitách nebude postupovať tak, ako mi povie Robert Fico. Na to som už veľký chlapec,“ reagoval Pellegrini.

10:46 „Som pripravený postarať sa o dušu nášho voliča, nemusí sa o ňu starať Igor Matovič,“ povedal Pellegrini.

10:43 Volebná účasť v parlamentných voľbách bola 65,8 percenta. Pred štyrmi rokmi to bolo necelých 60 percent.

10:41 Kiska povedal, že Matovič dokáže vyskladať vládu aj bez Za ľudí. „Je potrebné si k tomu sadnúť,“ povedal.

10:39 „Registrujem to, čo vyslovil, že ak by SaS bola druhá strana v poradí, tak by si nárokovala tento post. Registrujem dnešné vyjadrenie, že vzhľadom na to, že nie je druhá v poradí, tak si ho nebude nárokovať, ale ja by som to odložil na neskoršie rokovania,“ reagoval Matovič na predchádzajúcu požiadavku Sulíka, že by chcel byť ministrom financií.

10:30 Líder KDH Alojz Hlina sa ospravedlnil, že stranu nedoviedol do parlamentu. "Ľudia si vybrali, koho si želajú v parlamente. Spolu celých 60% dostali strany OĽaNO, SMER, Sme rodina, ĽS NS. Je voľba voličov a treba to rešpektovať," napísal.

10:26 Celkovo sa podarilo Matovičovi získať od voličov najviac preferenčných krúžkov, a to 495.126. Za ním najviac hlasov získal Peter Pellegrini (Smer-SD), a to 411.254 a predseda Smeru-SD Robert Fico konkrétne 242.098. Päticu kandidátov, ktorí získali najviac krúžkov, uzatvára predseda ĽSNS Marian Kotleba a líder hnutia Sme rodina Boris Kollár.

10:25 Do parlamentu sa nedostane Maďarská komunitná spolupatričnosť so ziskom 3,92 percenta hlasov, SNS so ziskom 3,16 percenta, strana Dobrá voľba, ktorá získala 3,06 percenta ani strana Vlasť so ziskom 2,92 percenta. Neuspela ani strana Most-Híd so ziskom 2,06 percenta hlasov.

10:24 Volebná účasť dosiahla 65,79 percenta.

10:23 Po sčítaní všetkých okrskov na Slovensku by malo byť víťazom parlamentných volieb hnutie OĽaNO, ktorému sa podarilo získať 25,02 percenta hlasov. Za ním skončila strana Smer-SD s 18,30 percenta hlasov a hnutie Sme rodina s 8,24 percenta hlasov. Vyplýva to z priebežných neoficiálnych výsledkov zverejnených Štatistickým úradom SR.

10:22 "Páni nenaparujte sa, lebo voľby aj tak vyhral HA-RA-BIN," zažartoval Boris Kollár v televíznej diskusii.

10:21 V súvislosti s vyjadreniami niektorých politikov o tom, že budú posielať iných politikov do väzenia, Pellegrini uviedol, že by mala platiť opatrnosť. „Môže sa im stať, že im zavrú aj koaličného partnera,“ myslí si volebný líder Smer-SD, ktorý dodal, že by sa politici nemali takto vyjadrovať.

10:20 Volebný líder strany Smer-SD Peter Pellegrini sa bude uchádzať o post podpredsedu Národnej rady SR, ak na to bude príležitosť. Uviedol to v nedeľu ráno pred diskusiou v televíznej relácii.

10:14 Spočítaných je 100 percent okrskov. Suverénnym víťazom volieb by malo byt OĽaNO. Oficiálne výsledky ale oznámi Štatistický úrad SR o 12. hodine.

10:11 "Veľmi dobre, že celý tento planktón je preč," povedal Richard Sulík v súvislosti s tým, že do parlamentu sa dostalo šesť strán, pričom prieskumy predpovedali, že ich bude viac.

10:09 Spočítaných je 99,98 percenta okrskov.

10:08 "Absolútne prehrali voľby PS/Spolu," skonštatoval Peter Pellegrini.

10:05 "V najbližších dňoch ideme intenzívne rozmýšľať, čo ďalej. Zamyslíme sa, opravíme veci a budeme aj naďalej bojovať za také Slovensko, aké si predstavujeme," reagoval na výsledky volieb Michal Truban.

10:04 Igor Matovič pripomenul, že spoluprácu so stranou Smer-SD vylučoval už pred voľbami. "So Smerom určite nebudeme vyjednávať," povedal v televíznej diskusii.

10:02 Peter Pellegrini uviedol, že výsledky strany Smer-SD sú chvalabohu lepšie, než predpokladali niektoré odhady. "Určite by som si želal výsledok väčší," dodal.

10:00 Boris Kollár sa vyjadril, že zatiaľ nedostal ponuku od Igora Matoviča, spoluprácu s ním nevylúčil.

09:58 Lídri nových parlamentných strán sa stretli v televíznej diskusii na Markíze.

09:55 Kandidát za PS/Spolu Jozef Mihál zverejnil na sociálnej sieti smutné konštatovanie.

09:52 PS/Spolu je podľa predbežných výsledkov mimo parlamentu. Strane by v tejto chvíli pomohol len zázrak. Aktuálne je spracovaných 99,96 percenta zápisníc.

09:51 Matovič tiež uviedol, že deň po voľbách sa chce stretnúť s lídrami ďalších dvoch strán, s ktorými má v pláne zložiť vládu.

09:50 Igor Matovič sa pre televíziu JOJ vyjadril, že strana má štyroch - piatich kandidátov, ktorí by zvládli post ministra vnútra.

09:40 Voľby majú víťazov, ale aj porazených. Michal Šimečka z Progresívneho Slovenska uviedol, že mu je neskutočne ľúto, ako to dopadlo. "Nemám slov. Zatiaľ len dve veci. Veľmi si vážime vašu podporu - vyše 200 000 hlasov - a nevzdáme to," napísal na svojej facebookovej stránke.

09:35 OĽaNO poďakovalo voličom aj na sociálnej sieti.

09:30 Veronika Remišová sa v TA3 vyjadrila, že odchod z OĽaNO neľutuje.

09:23 Počet platných hlasov pre OĽaNO aktuálne predstavuje 720 846. Zrátaných je 99,96 percenta okrskov.

09:19 Spočítaných je 99,93 percenta hlasov. Je isté, že do parlamentu sa dostalo šesť strán.

09:13 Prezident ČR Miloš Zeman "gratuluje víťazovi volieb na Slovensku a praje si skoré zostavenie akcieschopnej vlády", uviedol na Twitteri jeho hovorca Jiří Ovčáček. Zeman je podľa neho presvedčený, že nadštandardné vzťahy medzi ČR a SR a tiež úzka spolupráca v rámci V4 sa budú naďalej rozvíjať. Oceňuje tiež, že napriek predpokladom vo voľbách neuspeli extrémisti.

09:10 Z osemnástich slovenských väzníc zaregistrovali v sobotňajších parlamentných voľbách najvyššiu volebnú účasť v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom, kde využilo svoje právo voliť 106 zo 652 odsúdených.

09:05 Víťazné hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti bude mať v parlamente podľa neoficiálnych výsledkov a prepočtov 53 poslancov.

08:55 Na politickú zmenu na Slovensku reaguje aj zahraničie. Britská BBC konštatuje, že vedenia na Slovensku sa ujalo protikorupčné hnutie.

08:42 Momentálne je zrátaných 99,91 percenta okrskov. Predbežné výsledky nenasvedčujú tomu, že PS/Spolu dosiahne hranicu sedem percent, ktorú potrebuje na to, aby sa dostala do parlamentu. Podľa aktuálnych výsledkov majú 6,96 percenta.

08:39 "Som veľmi rád, že vyhrala strana, ktorá sa tvári ako konzervatívna a budem rád, keď si to zachová," vyjadril sa Kollár k víťazstvu OĽaNO. "Neexistuje politickej strany na Slovensku, ktorá by bola ochotná ísť s nimi vládnuť," reagoval na otázky ohľadom spolupráce s Kotlebovou ĽSNS.

08:37 Boris Kollár tiež vystúpil v televízii TA3. Je zachrípnutý, priznal, že spal 20 minút.

08:29 Matovič dostal od českého premiéra Andreja Babiša gratulačnú sms. "Dal som to na Babiša," odpísal mu líder OĽaNO.

08:28 Spočítaných je aktuálne 99,91 percenta hlasov.

08:24 Matovič priznal, že takýto výsledok volieb nečakal. "Ani teória také niečo neočakávala," povedal v ranných hodinách v televízii TA3.

08:08 Zrátaných je 99,89 percenta okrskov.

08:00 Igorovi Matovičovi v nedeľu ráno pogratuloval aj český premiér Andrej Babiš. "So Slovenskom máme vynikajúce vzťahy a ja sa veľmi teším na spoluprácu bilaterálne, vo V4 aj v EÚ," uviedol predseda českej vlády.

07:45 Spočítaných je 99,86 percenta hlasov.

07:35 Celkovo sa podarilo Igorovi Matovičovi získať od voličov najviac preferenčných krúžkov, a to 495.126. Za ním najviac hlasov získal Peter Pellegrini (Smer-SD), a to 411.254 a predseda Smeru-SD Robert Fico konkrétne 242.098.

07:25 Pred pol ôsmou ráno stále nie je spočítaných sto percent hlasov. Momentálne je spracovaných 99,83 percenta zápisníc.

07:00 Sčítaných je 99,53 percenta hlasov, v parlamente bude 6 strán

Absolútnym víťazom parlamentných volieb je hnutie OĽaNO so ziskom 25,02 %. Za ním nasleduje Smer-SD s 18,31 % a Sme rodina s výsledkom 8,24 %.

Do parlamentu sa podľa týchto priebežných výsledkov dostali ešte strany ĽSNS (7,98 %), SaS (6,20 %) a Za ľudí (5,76 %). Pred bránami parlamentu skončili KDH s 4,65 %, tiež koalícia PS/Spolu (6,94 %), ktorá potrebovala aspoň sedem percent.

Vyplýva to z priebežných neoficiálnych výsledkov, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR. Vo voľbách neuspeli ani MKÖ-MKS, SNS, Dobrá voľba, Most-Híd, Socialisti.sk, MÁME TOHO DOSŤ!, SĽS, DS, SOLIDARITA, STANK i SHO.

7:01 Matovič odmietol Smer

Matovič vylúčil z povolebných rokovaní Smer. „S mafiou sa nevyjednáva,“ reagoval tak na vyjadrenie Pellegriniho, ktorý nevylúčil, že by bol ochotný hovoriť s OĽaNO o prípadnej spolupráci. Matovič chce zo Slovenska krajinu, ktorá sa postará o chudobných a slabých, kde si budú ľudia rovní a nebude prekvitať extrémizmus.

7:01 OĽaNO Prvého osloví Matovič Kollára, výsledok PS/SPOLU ho mrzí

„Ako prvého oslovím Borisa Kollára a budem sa snažiť mať ústavnú väčšinu,“ povedal krátko po štvrtej ráno Igor Matovič. „Mrzí ma to, čakal som, že to dá. Michal Truban bol aj v debatách často lepší. Mrzí ma to,“ povedal Matovič. Podľa neho sa im vypomstil pakt o neútočení. „Tí čo vylučovali, sú vylúčení, ale vylúčili sa sami,“ povedal.

6:59 Podľa prvých odhadov by na budúcu koalíciu stačili len tri strany - hnutie OĽaNO, strana SaS a Kiskova strana Za ľudí. Spolu by dokázali mať ústavnú väčšinu.

6:56 PS/SPOLU Koalícia sa nedostala do parlamentu. Je to zrejme najväčšie prekvapenie volieb. „Nekončíme,“ povedal Truban na poslednej tlačovke v Starej tržnici.

6:54 SaS Vláda bez Sulíka?

Sulík povedal, že je možné, že SaS nebude vo vláde, ktorá vznikne po voľbách. S výsledkom nie je spokojný. „Bez akejkoľvek debaty ponúknem predsednícku stoličku,“ povedal novinárom.

6:53 SME RODINA Akýkoľvek partner sa môže spoľahnúť na naše slovo, uviedol Kollár



Akýkoľvek partner sa môže spoľahnúť na slovo hnutia Sme rodina alebo jeho lídra Borisa Kollára. Vyhlásil to šéf hnutia po spočítaní viac ako 70 percent hlasov v sobotných parlamentných voľbách. Zdôraznil však, že slovo dali najmä ľuďom, a toto slovo nezradia.

„Akýkoľvek partner sa môže spoľahnúť, že keď Kollár dá slovo alebo hnutie Sme rodina, tak to do bodky dodržíme. Ale my sme hlavne dali slovo ľuďom, a to my nikdy, nikdy nezradíme,“ ubezpečil Kollár. Pripomenul, že i doteraz dodržali vždy to, čo sľúbili a neplánujú robiť inak ani naďalej.

6:52 SaS Sulík kritizoval exit polly

Strana SaS sa do parlamentu dostala a získala nieco okolo 5,7 %. Od exit pollov, v ktorých získala SaS viac ako osem percent, sa totiž tento výsledok dosť líši. Predsedu SaS zaujíma, kto robil povolebné exit polly. Ich výsledky považuje za odfláknuté. Nepozdáva sa mu nameraný rozdiel.

6:50 ZA ĽUDÍ Kiska gratuluje Matovičovi

„Máme za sebou ako strana šesť mesiacov, je vysoká pravdepodobnosť, že by sme sa do parlamentu mali dostať. Chcem sa poďakovať ľuďom, ktorí túto špinavú kampaň spolu s nami zvládli,“ povedal Kiska.

6:42 MOST-HÍD Bugár ponúkne funkciu

Strana Bélu Bugára sa takisto nedostala do parlamentu, Bugár zároveň uviedol, že odstúpi zo svojej funkcie. Povedal to na tlačovej konferencii po sčítaní viac ako 60 percent hlasov vo voľbách. Podľa svojich slov bude naďalej pomáhať strane, nechcel však povedať, kto by mal byť jeho nástupcom. „Je to vec vnútorných štruktúr,“ dodal s tým, že sa o tom bude hovoriť na sneme strany.

6:39 KDH Do parlamentu sa nedostalo ani hnutie Alojza Hlinu KDH. Hlina sa v pondelok vzdá funkcie, chystá sa ju ponúknuť Pavlovi Zajacovi. „V pondelok sa vzdám funkcie,“ oznámil Hlina. „Myslím si, že čas pre KDH ešte príde a hnutie na to musí byť pripravené,“ uviedol Hlina. Na záver krátkeho prejavu sa poďakoval kolegom. „Bolo mi cťou s vami spolupracovať.“

6:38 ĽSNS Kotleba gratuluje Matovičovi, kotlebovci sú na štvrtom mieste

Predseda ĽSNS Marian Kotleba zagratuloval víťazovi volieb lídrovi OĽaNO Igorovi Matovičovi. Predbežný výsledok svojej strany cez osem percent považuje za dobrý. „Po obrovskej antikampani, ktorá sa viedla proti našej strane, je to veľmi dobrý výsledok,“ povedal Kotleba. Vedel by si predstaviť rokovať so všetkými stranami, ktoré sa zrejme dostanú do parlamentu. „Vedeli by sme si sadnúť so všetkými a rozprávať sa o tom, čo nás spája a čo rozdeľuje,“ doplnil.

6:35 Volebný líder Smeru Peter Pellegrini nevylúčil možnosť spolupráce s OĽaNO

Pellegrini zagratuloval krátko po tretej ráno lídrovi OĽaNO Igorovi Matovičovi k víťazstvu v sobotňajších parlamentných voľbách. Nevylúčil, že by s Matovičom bol ochotný hovoriť o prípadnej spolupráci, avšak priznáva, že to vyzerá na opozičnú pozíciu v parlamente. Premiér zároveň verí, že Smer by mohol mať lepší výsledok, ako mu predpovedali odhady. V tých sa strana pohybovala okolo 15 percent.

„Nikdy nehovor nikdy. Ak by mala vzniknúť nejaká koalícia zmierenia alebo koalícia, ktorá by mala garantovať čo najväčšiu stabilitu, nech sa páči. Ale túto otázku dajte Igorovi Matovičovi, či by niečo také spravil, či by zdvihol telefón a zavolal," odpovedal Pellegrini na otázku, či by si vedel predstaviť spoluprácu s Matovičom.

6:30 Zrejme najväčším prekvapením je víťaz volieb. Po dlhých rokoch nevyhrala doteraz najsilnejšia strana Smer, ale hnutie OĽaNO Igora Matoviča.

Volebné moratórium sa skončilo o hodinu neskôr

Volebné moratórium sa na Slovensku skončilo až o 23.00. Informoval o tom včera predseda Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán Eduard Bárány. Dôvodom bolo, že ešte pred začiatkom volieb zomrela členka volebnej komisie vo Veľkom Krtíši. Voliť v danom okrsku sa preto začalo až o hodinu neskôr.

K úmrtiu tiež došlo v Banskej Bystrici, kde vo volebnej miestnosti zomrel volič. Z tohto dôvodu sa tam hlasovanie predĺži o 30 minút. „Toto sú udalosti, z ktorých nemožno nikoho viniť,“ zdôraznil Bárány. Na Slovensku sa včera začali desiate parlamentné voľby od Nežnej revolúcie v roku 1989. Rozhodnúť o zložení parlamentu mohlo približne 4 445 000 voličov. V tohtoročných parlamentných voľbách kandidovalo celkovo 24 politických subjektov.