Najlepšou nemocnicou je znova tá v Ružomberku: V TOMTO nedala konkurencii šancu! Rozhodli spokojní pacienti aj rýchlosť

BRATISLAVA - Najvyššie ocenenie Nemocnica roka 2025 v kategórii štátnych univerzitných a fakultných nemocníc získala opäť po roku a celkovo po šiesty raz Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – FN, ktorej zriaďovateľom je rezort obrany.
Napriek miernemu bodovému medziročnému poklesu si Ústredná vojenská nemocnica SNP v Ružomberku udržuje vedúce postavenie v rebríčku štátnych univerzitných a fakultných nemocníc. Je to vďaka tomu, že až pri 8 z 15 posudzovaných ukazovateľoch boduje úplne najviac. Ide o indikátory kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti reoperovanosť, rehospitalizovanosť do 30 a 90 dní, úmrtnosť po operačných výkonoch, po náhlej cievnej mozgovej príhode, čakanie záchrankou privezeného pacienta na urgente (čo je pre porovnanie o 6 minút rýchlejšie preberanie pacienta na urgente, ako je celoslovenský priemer), spokojnosť pacientov a schopnosť generovať vlastné zdroje. "Aj keď, pri tomto poslednom ukazovateli je ÚVN takpovediac jednookým kráľom medzi slepými ostatnými štátnymi nemocnicami a bez pravidelného oddlžovania a peňažných transferov z ministerstva obrany by bolo jej hospodárenie stabilne v červených číslach," uviedlo INEKO, ktoré rebríček nemocníc zostavuje.
Ružomberská nemocnica realizuje spomedzi štátnych univerzitných a fakultných nemocníc relatívne menší počet operačných výkonov a jej priemerný pacient sa vyznačuje nižšou medicínsko-ekonomickou náročnosťou (tzv. Case Mix Index (CMI)), ktorú znižujú pravdepodobne aj relatívne mladí a menej komplikovaní pacienti z ozbrojených zložiek štátu
Obhajoba víťazstva potešilo aj vedenia nemocnice. „Umiestnenie medzi tromi najlepšími nemocnicami v hodnotení Nemocnica roka 2025 je pre nás významným ocenením práce celého kolektívu – lekárov, zdravotníckeho aj nezdravotníckeho personálu,“ uviedol riaditeľ nemocnice Marian Križko.
Poukázal na to, že už niekoľko rokov sa im darí držať na popredných priečkach, čo je pre nich nielen potvrdením kvality ich práce, ale aj silnou motiváciou pokračovať v poskytovaní kvalitnej starostlivosti pacientom a neustále rozvíjať nemocnicu. „Chcem poďakovať každému jednotlivcovi za jeho obetavú prácu. Rovnako chcem poďakovať a oceniť podporu nášho zriaďovateľa, Ministerstva obrany SR, ktorá je kľúčová pre udržiavanie a ďalší rozvoj kvality našej nemocnice,“ dodal.
Rezort obrany, ktorý je zriaďovateľom nemocnice upozornil na to, že INEKO posudzuje 6 základných hodnotiacich kritérií a ďalších viac ako 15 detailnejších parametrov. Základným pilierom úspechu je podľa nich práve vyrovnanosť a konzistentnosť v udržaní vysokého štandardu všetkých hodnotiacich kritérií. "Našim najsilnejším ukazovateľom sú indikátory kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti. Konkrétne nízka miera komplikácii pri liečbe základných diagnóz a nízky počet reoperácii a opakovaných hospitalizácii," uviedli. Zároveň sa však nemocnica snaží neustále zlepšovať. "Zásadným spôsobom sa za posledné 2 roky investovalo do nákupu nového prístrojového vybavenia a rekonštrukcie jednotlivých pavilónov a vnútorných interiérov ambulancii a lôžkových oddelení," uviedol rezort.
Plány majú aj pre budúci rok. "Okrem výstavby Pavilónu klinickej a radiačnej onkológie a nukleárnej medicíny a Nového chirurgického pavilónu sa plánuje začať s výstavbou Monobloku nechirurgických disciplín s centrom Matka a Dieťa, s rekonštrukciou Psychiatrického pavilónu, s rekonštrukciou budovy riaditeľstva, s výstavbou novej kotolne, energocentra, garážového a bytového domu," avizujú.
Spokojnosť vnímajú aj zo strany samotných pacientov. "Počet pacientov každoročne rastie. Najpozitívnejšie je zo strany pacientov vnímaný dostatok kvalifikovaného zdravotníckeho personálu, ich ľudský a empatický prístup, krátke čakacie lehoty, čistota prostredia a výborná kvalita stravy," uviedli.
V kategórii všeobecných nemocníc dominovala košická
Druhé miesto v hodnotení obhájila Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica. Tretie miesto v hodnotení vybraných ukazovateľov kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, operačných skúseností lekárov, náročnosti diagnóz, spokojnosti pacientov, hospodárenia a transparentnosti získala, tak ako vlani, Univerzitná nemocnica Martin.
Nemocnicou roka 2025 v kategórii všeobecných nemocníc sa opätovne stala Fakultná nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s., ktorá získala toto ocenenie inštitútu INEKO už po siedmykrát v rade, pričom v doterajších jedenástich ročníkoch nebola horšia ako druhá. Premiérovú účasť v aktuálnom hodnotení si veľmi úspešne odbila od apríla 2023 fungujúca bratislavská Nemocnica BORY, a.s. z nemocničnej siete Penta Hospitals, ktorej len o vlások unikla prvá priečka. Bronzové ocenenie získala minulý rok druhá - Nemocnica Topoľčany, a.s. z rovnakej nemocničnej siete.