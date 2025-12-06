Sobota6. december 2025, meniny má Mikuláš, Nikolas, zajtra Ambróz

Najlepšou nemocnicou je znova tá v Ružomberku: V TOMTO nedala konkurencii šancu! Rozhodli spokojní pacienti aj rýchlosť

Ústredná vojenská nemocnica v Ružomberku Zobraziť galériu (4)
Ústredná vojenská nemocnica v Ružomberku (Zdroj: TASR - Dušan Hein)
© Zoznam/red © Zoznam/red

BRATISLAVA - Najvyššie ocenenie Nemocnica roka 2025 v kategórii štátnych univerzitných a fakultných nemocníc získala opäť po roku a celkovo po šiesty raz Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – FN, ktorej zriaďovateľom je rezort obrany.

Napriek miernemu bodovému medziročnému poklesu si Ústredná vojenská nemocnica SNP v Ružomberku udržuje vedúce postavenie v rebríčku štátnych univerzitných a fakultných nemocníc. Je to vďaka tomu, že až pri 8 z 15 posudzovaných ukazovateľoch boduje úplne najviac. Ide o indikátory kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti reoperovanosť, rehospitalizovanosť do 30 a 90 dní, úmrtnosť po operačných výkonoch, po náhlej cievnej mozgovej príhode, čakanie záchrankou privezeného pacienta na urgente (čo je pre porovnanie o 6 minút rýchlejšie preberanie pacienta na urgente, ako je celoslovenský priemer), spokojnosť pacientov a schopnosť generovať vlastné zdroje. "Aj keď, pri tomto poslednom ukazovateli je ÚVN takpovediac jednookým kráľom medzi slepými ostatnými štátnymi nemocnicami a bez pravidelného oddlžovania a peňažných transferov z ministerstva obrany by bolo jej hospodárenie stabilne v červených číslach," uviedlo INEKO, ktoré rebríček nemocníc zostavuje.

Najlepšou nemocnicou je znova
Zobraziť galériu (4)
 (Zdroj: INEKO)

Ružomberská nemocnica realizuje spomedzi štátnych univerzitných a fakultných nemocníc relatívne menší počet operačných výkonov a jej priemerný pacient sa vyznačuje nižšou medicínsko-ekonomickou náročnosťou (tzv. Case Mix Index (CMI)), ktorú znižujú pravdepodobne aj relatívne mladí a menej komplikovaní pacienti z ozbrojených zložiek štátu

Obhajoba víťazstva potešilo aj vedenia nemocnice. „Umiestnenie medzi tromi najlepšími nemocnicami v hodnotení Nemocnica roka 2025 je pre nás významným ocenením práce celého kolektívu – lekárov, zdravotníckeho aj nezdravotníckeho personálu,“ uviedol riaditeľ nemocnice Marian Križko.

Riaditeľ ÚVN Ružomberok Marian Križko.
Zobraziť galériu (4)
Riaditeľ ÚVN Ružomberok Marian Križko.  (Zdroj: MO SR)

 
 

Poukázal na to, že už niekoľko rokov sa im darí držať na popredných priečkach, čo je pre nich nielen potvrdením kvality ich práce, ale aj silnou motiváciou pokračovať v poskytovaní kvalitnej starostlivosti pacientom a neustále rozvíjať nemocnicu. „Chcem poďakovať každému jednotlivcovi za jeho obetavú prácu. Rovnako chcem poďakovať a oceniť podporu nášho zriaďovateľa, Ministerstva obrany SR, ktorá je kľúčová pre udržiavanie a ďalší rozvoj kvality našej nemocnice,“ dodal.

 
 

Rezort obrany, ktorý je zriaďovateľom nemocnice upozornil na to, že INEKO posudzuje 6 základných hodnotiacich kritérií a ďalších viac ako 15 detailnejších parametrov. Základným pilierom úspechu je podľa nich práve vyrovnanosť a konzistentnosť v udržaní vysokého štandardu všetkých hodnotiacich kritérií. "Našim najsilnejším ukazovateľom sú indikátory kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti. Konkrétne nízka miera komplikácii pri liečbe základných diagnóz a nízky počet reoperácii a opakovaných hospitalizácii," uviedli. Zároveň sa však nemocnica snaží neustále zlepšovať. "Zásadným spôsobom sa za posledné 2 roky investovalo do nákupu nového prístrojového vybavenia a rekonštrukcie jednotlivých pavilónov a vnútorných interiérov ambulancii a lôžkových oddelení," uviedol rezort. 

Plány majú aj pre budúci rok. "Okrem výstavby Pavilónu klinickej a radiačnej onkológie a nukleárnej medicíny a Nového chirurgického pavilónu sa plánuje začať s výstavbou Monobloku nechirurgických disciplín s centrom Matka a Dieťa, s rekonštrukciou Psychiatrického pavilónu, s rekonštrukciou budovy riaditeľstva, s výstavbou novej kotolne, energocentra, garážového a bytového domu," avizujú. 

Spokojnosť vnímajú aj zo strany samotných pacientov. "Počet pacientov každoročne rastie. Najpozitívnejšie je zo strany pacientov vnímaný dostatok kvalifikovaného zdravotníckeho personálu, ich ľudský a empatický prístup, krátke čakacie lehoty, čistota prostredia a výborná kvalita stravy," uviedli. 

V kategórii všeobecných nemocníc dominovala košická 

Druhé miesto v hodnotení obhájila Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica. Tretie miesto v hodnotení vybraných ukazovateľov kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, operačných skúseností lekárov, náročnosti diagnóz, spokojnosti pacientov, hospodárenia a transparentnosti získala, tak ako vlani, Univerzitná nemocnica Martin.

Nemocnicou roka 2025 v kategórii všeobecných nemocníc sa opätovne stala Fakultná nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s., ktorá získala toto ocenenie inštitútu INEKO už po siedmykrát v rade, pričom v doterajších jedenástich ročníkoch nebola horšia ako druhá. Premiérovú účasť v aktuálnom hodnotení si veľmi úspešne odbila od apríla 2023 fungujúca bratislavská Nemocnica BORY, a.s. z nemocničnej siete Penta Hospitals, ktorej len o vlások unikla prvá priečka. Bronzové ocenenie získala minulý rok druhá - Nemocnica Topoľčany, a.s. z rovnakej nemocničnej siete.

Viac o téme: INEKOHodnotenie nemocníc Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – FN
Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Obvineného šéfa drogového kartelu exportovali na Slovensko: Všetko pod prísnym dohľadom
Obvineného šéfa drogového kartelu exportovali na Slovensko: Všetko pod prísnym dohľadom
Správy
SK8 sa s ministerstvami dohodlo na kompromise pri financovaní sociálnych služieb
SK8 sa s ministerstvami dohodlo na kompromise pri financovaní sociálnych služieb
Správy
Združenie SK8 rokovalo s FPU o podpore regionálnej kultúry
Združenie SK8 rokovalo s FPU o podpore regionálnej kultúry
Správy

Domáce správy

Ústredná vojenská nemocnica v
Najlepšou nemocnicou je znova tá v Ružomberku: V TOMTO nedala konkurencii šancu! Rozhodli spokojní pacienti aj rýchlosť
Domáce
Súdna rada má na
Súdna rada má na svojom najbližšom zasadnutí voliť kandidáta na podpredsedu NS
Domáce
Všade kukláči a prísne
Všade kukláči a prísne bezpečnostné opatrenia! VIDEO Šéfa KARTELU eskortovali na Slovensko
Domáce
Autobusová stanica Nivy v Bratislave: Prestavba pokračuje bez vážnych dopravných problémov, pribudnú nové služby
Autobusová stanica Nivy v Bratislave: Prestavba pokračuje bez vážnych dopravných problémov, pribudnú nové služby
Regióny

Zahraničné

Kaja Kallasová
Kallasová o novej stratégii USA: Spojené štáty zostávajú najväčším spojencom EÚ
Zahraničné
AKTUALIZUJEME MIMORIADNY ONLINE Rusko vyslalo
MIMORIADNY ONLINE Rusko vyslalo vyše 700 dronov a 30 rakiet! Útočila aj Ukrajina, Kadyrov sľubuje odvetu
Zahraničné
Donald Trump
Trump nariadil preskúmať odporúčania k očkovaniu detí v USA: Newsom to kritizuje
Zahraničné
Svadobná kríza v Indii:
Svadobná kríza v Indii: Rodiny sú v slzách, za všetko môže jedna spoločnosť!
Zahraničné

Prominenti

Marcel Osťo Osztas
Smutné slová slovenského moderátora: Bojuje s vážnym ochorením... Šance na prežitie sú mizivé!
Domáci prominenti
Rachel Zegler
Priesvitné šaty ukázali všetko! Ľudia slávnu herečku zvozili pod čiernu zem... Vyhoď stylistu
Zahraniční prominenti
Roman Perašín (29)
TRPKÉ detstvo finalistu Farmy: Chcel sa OBESIŤ!
Domáci prominenti
KVÍZ Pravda alebo lož?
KVÍZ Pravda alebo lož? Pikošky z natáčania filmu S čerty nejsou žerty vás vytrápia!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Čína trafila ZLATÚ ŽILU:
Čína trafila ZLATÚ ŽILU: Obrovské ložisko môže zmeniť svetový trh! Čo to znamená pre svet?
Zaujímavosti
Objavili tisíce DINOSAURÍCH stôp!
Objavili tisíce DINOSAURÍCH stôp! Vedci narazili na praveký chodník slávy: Rekordný nález odhalil CHAOS posledných dní
Zaujímavosti
Danae Mercer Ricci
POZOR, odvaha level 100: Influencerka v PRIESVITNÝCH šatách pobúrila fanúšikov! Odvážili by ste sa v nich vyjsť von?
Zaujímavosti
Otec vedie nevestu k
TOTO nikto nečakal: Otec vedie dcéru k oltáru… TO je dinosaurus?! VIDEO baví internet, ženích sa ledva udržal na nohách
Zaujímavosti

Dobré správy

Na dôchodok by ste
Rozhovor s odborníkom na dôchodky: Vypočítajte si vek odchodu či mesačnú sumu už dnes
Domáce
Súťaž o parádny mikulášský
Chcete vianočný balíček plný dobrôt? Známa značka má pre vás skvelé riešenie
Domáce
Netradičné krémy, ktoré sú
Adventný kalendár ŠTVRTOK Netradičné krémy, ktoré sú dnes trendom: Na čo všetko sa dajú použiť?
Domáce
Chcete dodržať pri jedle
Adventný kalendár STREDA Nikdy vám nevydržali novoročné predsavzatia? Možno ste robili túto chybu
Domáce

Ekonomika

Zvládol by si pristáť s lietadlom? Otestuj sa, či máš na to byť pilotom, alebo radšej ostaň v Economy! (kvíz)
Zvládol by si pristáť s lietadlom? Otestuj sa, či máš na to byť pilotom, alebo radšej ostaň v Economy! (kvíz)
Veľká zmena v Slovnafte: Oszkár Világi skončil ako generálny riaditeľ!
Veľká zmena v Slovnafte: Oszkár Világi skončil ako generálny riaditeľ!
Nový obchvat Košíc sprevádza nečakaná kuriozita: Prináša ale aj prekvapivé výsledky! (foto)
Nový obchvat Košíc sprevádza nečakaná kuriozita: Prináša ale aj prekvapivé výsledky! (foto)
Chaos v najväčšej ekonomike sveta: Kľúčové dáta sú nenávratne stratené, Fed musí rozhodovať
Chaos v najväčšej ekonomike sveta: Kľúčové dáta sú nenávratne stratené, Fed musí rozhodovať "naslepo"!

Varenie a recepty

Lepšiu zbierku parížskych rožkov nenájdete: 20 overených receptov na túto sviatočnú klasiku.
Lepšiu zbierku parížskych rožkov nenájdete: 20 overených receptov na túto sviatočnú klasiku.
Šťavnaté kuracie stehná s bylinkami. Mäso je tak krehké, že samé odpadá od kosti.
Šťavnaté kuracie stehná s bylinkami. Mäso je tak krehké, že samé odpadá od kosti.
Bavorské šišky: Nadýchané poklady, ktoré musíte hneď vyskúšať
Bavorské šišky: Nadýchané poklady, ktoré musíte hneď vyskúšať
Výber receptov
Ako skladovať perníčky, aby nezvlhli? Na toto miesto nepatria!
Ako skladovať perníčky, aby nezvlhli? Na toto miesto nepatria!
Skladovanie potravín

Šport

VIDEO Pohotovo zakončil a prekabátil brankára: Strelec pomohol Middlesbrough gólom k víťazstvu
VIDEO Pohotovo zakončil a prekabátil brankára: Strelec pomohol Middlesbrough gólom k víťazstvu
Slováci v zahraničí
Slovan výhrou v šlágri poslal energiu najväčšiemu bojovníkovi: Aj kouč Nitry poslal odkaz Kukumbergovi
Slovan výhrou v šlágri poslal energiu najväčšiemu bojovníkovi: Aj kouč Nitry poslal odkaz Kukumbergovi
Tipsport liga
Žreb MS 2026 je na svete: Slováci spoznali mená možných súperov
Žreb MS 2026 je na svete: Slováci spoznali mená možných súperov
MS vo futbale
VIDEO Dvojnásobné slovenské sklamanie v NHL: Šimon Nemec a Martin Fehérváry sa bodov nedočkali
VIDEO Dvojnásobné slovenské sklamanie v NHL: Šimon Nemec a Martin Fehérváry sa bodov nedočkali
NHL

Auto-moto

Vodík na Slovensku opäť témou: 10 autobusov na vodíkový pohon pre prímestskú dopravu
Vodík na Slovensku opäť témou: 10 autobusov na vodíkový pohon pre prímestskú dopravu
Doprava
TEST: Volvo XC90 T8 – Toto je najlepšia verzia XC90 doposiaľ
TEST: Volvo XC90 T8 – Toto je najlepšia verzia XC90 doposiaľ
Klasické testy
Audi poteší fanúšikov nafty: motor V6 TDI prichádza silnejší a bez turbodiery
Audi poteší fanúšikov nafty: motor V6 TDI prichádza silnejší a bez turbodiery
Novinky
Krádeže áut opäť na vzostupe. Viete ako sa chrániť?
Krádeže áut opäť na vzostupe. Viete ako sa chrániť?
Správy

Kariéra a motivácia

To, čo príde v roku 2025, zmení naše kariéry. Globálna ekonomika mieša karty na trhu práce
To, čo príde v roku 2025, zmení naše kariéry. Globálna ekonomika mieša karty na trhu práce
Trendy na trhu práce
10 zručností, ktoré budú v roku 2026 rozhodovať o vašej kariére: Začnite ich rozvíjať už dnes!
10 zručností, ktoré budú v roku 2026 rozhodovať o vašej kariére: Začnite ich rozvíjať už dnes!
Pracovné prostredie
Ako zistiť, či máte nízky plat a čo s tým môžete urobiť
Ako zistiť, či máte nízky plat a čo s tým môžete urobiť
Mzda
Týchto 5 znamení zverokruhu čakajú v roku 2026 veľké kariérne zmeny: Ste medzi nimi aj vy?
Týchto 5 znamení zverokruhu čakajú v roku 2026 veľké kariérne zmeny: Ste medzi nimi aj vy?
Motivácia a inšpirácia

Technológie

Tvoj mobil má plné úložisko a reaguje pomaly? Android ukrýva trik, ktorý okamžite uvoľní stovky megabajtov a niekedy aj gigabajty
Tvoj mobil má plné úložisko a reaguje pomaly? Android ukrýva trik, ktorý okamžite uvoľní stovky megabajtov a niekedy aj gigabajty
Android
EÚ chystá digitálny dohľad, aký Európania ešte nezažili. Toto môže úplne zmeniť tvoje súkromie
EÚ chystá digitálny dohľad, aký Európania ešte nezažili. Toto môže úplne zmeniť tvoje súkromie
Bezpečnosť
Zničila Ukrajina najdrahšiu stíhačku v ruskom arzenáli? Video ukazuje jasne, no experti tvrdia, že to má háčik
Zničila Ukrajina najdrahšiu stíhačku v ruskom arzenáli? Video ukazuje jasne, no experti tvrdia, že to má háčik
Armádne technológie
Vianočný kvíz: Vieš, aký telefón sa k tebe hodí? Týchto pár otázok ti prezradí, či nenosíš vo vrecku zlý mobil
Vianočný kvíz: Vieš, aký telefón sa k tebe hodí? Týchto pár otázok ti prezradí, či nenosíš vo vrecku zlý mobil
Kvízy

Bývanie

Pantone farbu roka 2026 šokovala svet a vyvolala kontroverziu. Volá sa Cloud Dance a niektorí by ju farbou nenazvali
Pantone farbu roka 2026 šokovala svet a vyvolala kontroverziu. Volá sa Cloud Dance a niektorí by ju farbou nenazvali
Pri Martine majú perfektné miesto, kam utečú od ruchu mesta. V chate si užíva každý svoje súkromie aj dokonalý relax
Pri Martine majú perfektné miesto, kam utečú od ruchu mesta. V chate si užíva každý svoje súkromie aj dokonalý relax
10 miest, ktoré si návšteva všimne, keď ich zabudnete upratať! Čo pokazí dobrý dojem, aj keď máte čisto?
10 miest, ktoré si návšteva všimne, keď ich zabudnete upratať! Čo pokazí dobrý dojem, aj keď máte čisto?
Vedľa moderných susedov si zachoval tradičný vzhľad. Kamenný dom pripomína bývanie pod horami ako za starých čias
Vedľa moderných susedov si zachoval tradičný vzhľad. Kamenný dom pripomína bývanie pod horami ako za starých čias

Pre kutilov

Vianočný kaktus rozkvitne aj budúci rok. Stačí dodržať tieto jednoduché kroky
Vianočný kaktus rozkvitne aj budúci rok. Stačí dodržať tieto jednoduché kroky
Izbové rastliny
6 dôležitých pravidiel pri kúrení drevom! Ak ich dodržiavate, kúrite účinne, ekologicky, a pritom najlacnejšie
6 dôležitých pravidiel pri kúrení drevom! Ak ich dodržiavate, kúrite účinne, ekologicky, a pritom najlacnejšie
Vykurovanie
Ako odstrániť vosk zo sviečok z obrusu? 6 rýchlych tipov, ktoré skutočne fungujú
Ako odstrániť vosk zo sviečok z obrusu? 6 rýchlych tipov, ktoré skutočne fungujú
Údržba a opravy
Ako lúskať orechy rýchlo a bez námahy? Vyrobte si tento luskáčik a ušetríte čas aj peniaze
Ako lúskať orechy rýchlo a bez námahy? Vyrobte si tento luskáčik a ušetríte čas aj peniaze
Náradie a stroje

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Takto si spravíte dokonalé Vianoce v malom byte: Nápady, ktoré šetria miesto aj peniaze
Bývanie
Takto si spravíte dokonalé Vianoce v malom byte: Nápady, ktoré šetria miesto aj peniaze
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Ústredná vojenská nemocnica v
Domáce
Najlepšou nemocnicou je znova tá v Ružomberku: V TOMTO nedala konkurencii šancu! Rozhodli spokojní pacienti aj rýchlosť
Všade kukláči a prísne
Domáce
Všade kukláči a prísne bezpečnostné opatrenia! VIDEO Šéfa KARTELU eskortovali na Slovensko
Ilustračné foto
Domáce
KONIEC známych slovenských mliekarní! Dodávali do obchodných reťazcov, skončili v konkurze
Ilustračné foto
Domáce
Pozor na ďalší PODVOD! Nenechajte sa nachytať, varuje ministerstvo: Na TENTO príspevok neklikajte

Ďalšie zo Zoznamu