TRAGÉDIA pod Tatrami: Autobus zrazil chodkyňu (†57), zomrela! TAKTO k tomu malo dôjsť

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Prešovský kraj)
POPRAD - Tragédia pod Tatrami. 57-ročná žena zomrela po zrážke s autobusom v Poprade, ku ktorej došlo v piatok vo večerných hodinách. Príčina nehody polícia vyšetruje.
Včera vo večerných hodinách došlo v blízkosti ulice J. Wolkera v Poprade k vážnej dopravnej nehode. Informuje o tom prešovská krajská polícia. "Autobusu pri odbočovaní na parkovisko do cesty vstúpila chodkyňa mimo priechodu pre chodcov. Úsek bol riadne vyznačený dopravnou značkou 'zákaz vstupu chodcov'," opisuje polícia.
"Žiaľ, v neskorých nočných hodinách svojím ťažkým zraneniam 57-ročná žena podľahla," uvádza polícia, ktorá 71-ročného vodiča podrobila dychovej skúške, skončila s negatívnym výsledkom. Presná príčina a miera zavinenia nehody sú predmetom vyšetrovania.