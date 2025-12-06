Ema Lacová prehovorila o KAUZE: Jej slayáda valcuje internet... Naložila influencerom aj politikom!

BRATISLAVA - Ema Lacová konečne prelomila mlčanie a vyjadrila sa ku kauze Voderady. Naložila influencerom aj politikom!
Vyjadrenie influencerky Emy Lacovej, dcéry podnikateľa Gustáva Lacu, valcuje internet. Pred pár dňami sa pre 360tku rozhodla vyjadriť ku kauze Voderady. Skrachovaný outlet sa podarilo spoločnosti Voderady Property predať za 17 miliónov eur štátu, aj keď sa pôvodne predával za 7 miliónov eur. V tom čase o neho nikto záujem nejavil. Na otázku od portálu, ako je možné, že ho predali za tak vysokú sumu, Lacová odpovedala: „To znie crazy. To je slayáda, že sa to takto podarilo potom, je to topka,“ uviedla. Zároveň vysvetlila, že keď je niečo „slay“ (top, pozn.red.), tak je to „slayáda“.
Aktuálne Ema konečne prehovorila o celej situácii. Slovo sa stalo hitom sociálnych sietí a vystrelilo si z toho mnoho influencerov. Ako napríklad Naty Kerny, Fero Joke či Milan Švingál. „Urobte si vlastný ikonický telefonát. Fero Joke si trápny. Milan WTF si trápny. Naty Kerny pos*r sa. Pos*r sa uprostred ulice, si trápna. Robíš si čísla na nešťastí niekoho iného,“ vyjadrila sa. Vo videu kritizovala aj politikov, ktorí jej verejne naložili. „Hanbite sa všetci politici, ktorí hráte túto špinavú hru. Pán Šimečka, hnus. Pani Cigániková, hnus. Pán Gröhling, hnus. Prajem vám všetkým, aby ste sa po*rali na verejnosti,“ povedala bez servítky.
Lacová sa ďalej vyjadrila aj ku Barbore Šišolákovej, ktorá ju z portálu kontaktovala. Vraj nevedela, kto reportérka je a nepoznala ani spomínaný portál. Barbora Šišoláková však uviedla, že Gustáv Laca odmietol telefonický rozhovor a na otázky zaslané mailom neodpovedal. Následne kontaktovala jeho dcéru, ktorá je členkou dozornej rady spoločnosti. „Ona keď mi zavolala, myslela som si, že je to ďalší prank call. Mysleli ste si, že ak by som robila biznisy za neviem koľko miliónov, tak odpovedám slovami ako topka a slayáda?“ obhajuje sa.
Lacová zároveň vypla komentáre pod videom, takže sledovatelia naň nemôžu reagovať. Po medializovaní prípadu jej vraj prichádzajú výhražné správy, a to nielen jej, ale aj jej maličkej dcérke. Celé jej vyjadrenie nájdete nižšie a v galérii nájdete jej ďalšie ostré slová na adresu politikov aj influencerov.