Britka vyhlásila vojnu rodičom: Deti do reštaurácií NEPATRIA! Nech jedávajú vo fastfoodoch, NIE pri steakoch

VEĽKÁ BRITÁNIA - Britská influencerka a matka štyroch detí Carla Bellucci opäť poriadne rozdelila verejnosť. Tvrdí, že deti nemajú v reštauráciách počas sviatkov čo robiť, lebo „ničia atmosféru“, „nudia sa“ a „rozhadzujú peniaze druhým“. Sama svoje deti berie len do fastfoodov a vysvetlila prečo.
Matka štyroch detí Carla Bellucci z Hertfordshire vyvolala ostrú diskusiu po tom, čo označila deti v reštauráciách počas vianočného obdobia za „katastrofu“. Podľa nej narúšajú atmosféru sviatočných večerí, znudené behajú medzi stolmi, kričia – a rodičia ich nedokážu zvládnuť. „Všetky deti by mali byť zakázané v reštauráciách – najmä cez Vianoce,“ povedala pre Need To Know 44-ročná Carla, ktorá má doma aj štvorročnú dcéru Blu. „Ak míňate veľké peniaze na večeru, chcete jesť v pokoji. Nie počúvať hysterické výlevy a vidieť rodičov, ktorí to absolútne nezvládajú.“
Sopľavé, uvrieskané deti
Podľa nej sviatočné menu často vyjde na stovky libier, a preto má každý právo na pokojný zážitok – bez toho, aby mu „sopľavé, uvrieskané deti krížili cestu k šampanskému a steakom“. Ak má niekto chuť na rodinnú večeru, Bellucci tvrdí, že nech sa páči – ale vo fastfoodoch. „Deti sa nudia, idú zošalieť a spôsobujú chaos. To nie je pre nikoho zábava. Ani pre nich,“ dodala. „Ak platím 500 libier za večeru, nechcem, aby mi ju rušili cudzie deti.“
Má štyri deti
Carla dokonca priznala, že neraz oslovila rodičov, aby si upratali situáciu pri vlastnom stole. „Mnohí sa na mňa nahnevali, ale je mi to jedno. Pýtam sa jednoduchú otázku: chceli by ste kričiace dieťa počas romantickej večere? Samozrejme, že nie.“ Napriek tomu, že sama má štyri deti, tvrdí, že vie veľmi dobre, kam ich vziať – a hlavne kam nie. Reštaurácie, kde sa podáva drahé jedlo, podľa nej nie sú miestom pre najmenších.
Neuveriteľný OMYL v reprodukčnej klinike: Pri umelom oplodnení zamenili EMBRYÁ! Rodiny vychovávali cudzie deti
Názor vyvolal na internete búrlivé reakcie
„To je dôvod, prečo máme McDonald’s, KFC či Burger King. Deti tam zapadnú, majú svoju zábavu a nikoho nerušia. Ja svoje deti beriem do McDonald’s alebo Nando’s – nikdy by som Blu nevzala na luxusnú večeru, vydržala by desať minút. A nie je mojou povinnosťou kaziť niekomu večer.“ Carlin názor, samozrejme, vyvolal na internete búrlivé reakcie. Kým niektorí rodičia s ňou prekvapivo súhlasia, iní ju obvinili z elitárstva a sebectva. Carla však trvá na svojom – deti a fine dining k sebe jednoducho nepatria, najmä počas stresujúcich a drahých sviatočných dní.