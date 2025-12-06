Smutné slová slovenského moderátora: Bojuje s vážnym ochorením... Šance na prežitie sú mizivé!

BRATISLAVA - Slovenský moderátor prehovoril o ťažkých chvíľach. Oznámil svojim fanúšikom, že čelí vážnemu zdravotnému ochoreniu a prognózy lekárov nie sú priaznivé. Napriek tomu sa rozhodol zabojovať!
Slovenský moderátor a hypeman Marcel Osťo Osztas sa podelil so svojimi fanúšikmi na sociálnej sieti Instagram o smutnú správu. Bojuje s vážnymi zdravotnými problémami. Osťo sa pohybuje v šoubiznise dlhé roky, je kamarát so všetkými umelcami z hip-hopovej scény. „Takto vyzerá človek, ktorý práve zistí, že jeho lekárska prognóza je veľmi smutná a šance na prežitie sú mizivé," napísal na Instagrame.
„Ale týmto statusom chcem povedať jedno: rozhodol som sa bojovať ako nikdy predtým! Chcem žiť! Sledujte, ako sa to dá. Bude to jazda… Držte palce. Ďakujem vám všetkým za podporu. Ozvem sa, keď na to budem mať opäť silu," napísal Osťo, ktorý ku svojim slovám pridal aj fotografiu z nemocnice. Pod príspevkom sa hneď objavila podpora od známych tvárí.
Veľa zdravia a síl mu posielajú napríklad slovenský DJ EKG, influencer Jovinečko, podnikateľka a bývalá farmárka Lula Almaksus, moderátorka Soňa Skoncová či raper Majk Spirit a mnoho ďalších. Moderátor je manželom jednej z tanečníc Dary Rolins – Ľubice, s ktorou vychovávajú synčeka.