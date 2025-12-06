Čína trafila ZLATÚ ŽILU: Obrovské ložisko môže zmeniť svetový trh! Čo to znamená pre svet?

PEKING – V čase, keď svetové ceny zlata atakujú historické maximá, Čína hlási nález jedného z najväčších ložísk vo svojej histórii. Nové ložisko Dadonggou ukrýva viac než 1 400 ton zlata a jeho hodnota môže presiahnuť neuveriteľných 192 miliárd dolárov.
Čína opäť trafila zlatú žilu. Ministerstvo prírodných zdrojov oznámilo objavenie masívneho ložiska zlata v severovýchodnej provincii Liaoning, ktoré podľa štátnych médií obsahuje približne 2,586 milióna ton zlatonosnej rudy. Pri priemernom obsahu 0,56 gramu na tonu ide o odhadovaných 1 444 ton čistého zlata, informuje na svojom webe IFL Science. Niektoré médiá už vyrátali, že pri súčasných cenách môže mať nález hodnotu viac než 192 miliárd dolárov.
Čína potvrdzuje, že jej úspechy nie sú náhodné
Na rozvoj ložiska Dadonggou sa spojili tri veľké subjekty – China National Gold Group, Liaoning Mineral Geology Group a mestská vláda Yingkou. Do roku 2027 plánujú investovať vyše 20 miliárd jüanov (2,82 miliardy eur) a vybudovať komplexný priemyselný reťazec od prieskumu cez ťažbu až po spracovanie, tavenie a výrobu.
Objav prichádza len krátko po minuloročnom ohlásení ďalšieho „superveľkého“ náleziska v provincii Chu-nan, ktorého hodnota sa odhadovala na 83 miliárd dolárov. Čína tak potvrdzuje, že jej úspechy nie sú náhodné. Krajina leží na styku viacerých litosférických dosiek, čo vytvára podmienky pre vznik bohatých hydrotermálnych systémov, v ktorých sa zlato koncentruje.
Ceny zlata lámu rekordy
Čína je už dnes najväčším producentom zlata na svete, tesne za Ruskom a Austráliou, a masívne investuje do posilňovania svojho vplyvu na globálnom trhu. Objav prichádza v čase, keď ceny zlata lámu rekordy – v októbri 2025 presiahla hodnota unce hranicu 4 000 dolárov. Svetový dopyt prudko stúpa, najmä vďaka centrálnej bankovej politike a rastúcej ekonomickej neistote, ktorá tradične ženie investorov k bezpečným aktívam.
Nové ložisko je však pre Čínu ešte výhodnejšie než samotné nákupy. „Viac než tisíc ton rezerv výrazne posilní strategické zlaté zásoby krajiny. Integrovaný priemyselný reťazec od výroby až po predaj výrazne ovplyvní čínsky zlatý priemysel a zvýši jeho konkurencieschopnosť na globálnom trhu,“ uviedol pre miestne médiá profesor Wang Yan zo školského inštitútu Komunistickej strany v Šen-jangu. Objavenie takého bohatstva tak prichádza pre Peking v tom najlepšom možnom čase.