Trump nariadil preskúmať odporúčania k očkovaniu detí v USA: Newsom to kritizuje

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump v piatok nariadil preskúmanie odporúčaní týkajúcich sa očkovania detí v USA. Ministra zdravotníctva Roberta F. Kennedyho a americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) zároveň poveril porovnaním amerických odporúčaní s odporúčaniami iných vyspelých krajín a ich prípadným upravením, informovala v sobotu agentúra DPA.
Z usmernenia vydaného Bielym domom zároveň vyplýva, že ak sa porovnaním týchto politík identifikujú „lepšie“ prístupy, americké odporúčania by sa mali aktualizovať. Vo svojom usmernení Trump uviedol, že k januáru 2025 „USA odporúčali očkovanie všetkých detí proti 18 chorobám“, čím „výrazne vyčnievajú v počte očkovaní odporúčaných pre všetky deti“. Argumentoval, že „porovnateľné vyspelé krajiny odporúčajú menej detských očkovaní – Dánsko len proti 10 chorobám s vážnymi zdravotnými rizikami, Japonsko proti 14 a Nemecko proti 15 chorobám“.
Usmernenie obsahuje aj upozornenie, že i „ďalšie súčasné odporúčania USA týkajúce sa detského očkovania sa odchyľujú od politík vo väčšine vyspelých krajín“. DPA podotkla, že z textu nie je jasné, čo má Biely dom konkrétne na mysli. Ešte v piatok bolo v USA zmiernené dlhoročné odporúčanie, aby novorodenci dostali vakcínu proti hepatitíde B bezprostredne po narodení. Trump označil túto zmenu za „veľmi dobré rozhodnutie“. DPA objasnila, že poradný výbor CDC po novom odporúča, aby ženy s negatívnym testom na hepatitídu B mohli po konzultácii s lekárom rozhodnúť, či ich dieťa dostane túto vakcínu hneď pri narodení. Panel navrhol počkať s prvou dávkou vakcíny najmenej do dvoch mesiacov veku dieťaťa.
Odporúčanie musí ešte potvrdiť riaditeľ
Toto odporúčanie musí ešte formálne potvrdiť riaditeľ CDC, čo sa však považuje len za formalitu. Rozhodnutie poradného výboru CDC o vakcíne proti hepatitíde B medzičasom ostro kritizoval guvernér Kalifornie Gavin Newsom, ktorý v tejto súvislosti odkázal na spoločné vyhlásenie viacerých štátov. Štáty Kalifornia, Oregon, Washington a Havaj obvinili poradnú skupinu CDC, že pred schválením zmeny nepredložila „žiadne dôveryhodné dôkazy“, ktoré by ju odôvodňovali. Vedenia týchto štátov odporučili, aby novorodenci aj naďalej dostávali prvú dávku vakcíny do 24 hodín po narodení a zdôraznili, že ďalšie dávky sú nevyhnutné na ochranu dojčiat a malých detí.
„Univerzálne očkovanie proti hepatitíde B pri narodení zachraňuje životy a odvrátenie sa od tejto vedy je nezodpovedné,“ uviedol Newsom, demokrat a ostrý kritik Trumpa. „Ideologická politika Trumpovej administratívy naďalej zvyšuje náklady – pre rodičov, novorodencov aj pre náš systém verejného zdravia,“ dodal. Hoci CDC vydáva celoštátny očkovací kalendár, jednotlivé americké štáty sa môžu rozhodnúť, do akej miery budú federálne odporúčania dodržiavať.