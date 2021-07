FOTO Podpredseda politickej strany sa asi zbláznil: Ľuďom pre rúška radí robiť neporiadok v obchodoch, vysmiali ho!

BRATISLAVA - Spoločnosť sa čoraz viac radikalizuje. Znepokojujúce je aj to, čo uverejnil na svojom konte na sociálnej sieti podpredseda Slovenského hnutia obrody (SHO) Štefan Polačik. Podľa slov v statuse má ľuďom odporúčať, aby robili v obchodoch neporiadok a znehodnocovali tovar, pokiaľ im prikážu nasadiť si rúško. Ľudia mu to v komentároch dali poriadne vyžrať. Reaguje aj polícia.

Polačik sa v statuse posťažoval, že ho v obchode údajne odmietli obslúžiť, lebo nemal nasadené rúško. V týchto dňoch pritom naberá na sile tretia vlna pandémie nového koronavírusu, ktorú poháňa delta variant. "Neobslúžia vás v obchode, lebo odmietate byť ovca s rúškom? Otvorte všetko, čo máte v košíku. Salám, mlieko, odhryznite si z rohlíka, pootvárajte proste všetko, a takto im to tam nechajte," poskytuje nebezpečné rady podpredseda SHO, pričom brigádnika v jednom z obchodov, kde sa mu daný prípad stal, vraj nazval "sopliakom", ktorý by si to mal zaplatiť.

Zdroj: Facebook/Štefan Polačik - podpredseda SHO

Niektorí poďakovali za radu, iných rozhneval na maximálnu možnú mieru

Podpredseda SHO už na prvý pohľad svojim šokujúcim statusom a odporúčaním verejnosti majoritnú väčšinu v komentároch pod statusom nahneval. Prekvapivo sa však našli aj takí, ktorí za tento nápad poďakovali, no veľa ich nebolo. "Tak toto je úbohé. Ten brígádnik je v práci a riadi sa príkazmi," pripomínajú podpredsedovi ľudia. Jednému z nich dokonca Polačik odpovedal, že má veľký problém si nasadiť na ústa rúško.

Zdroj: Facebook/Štefan Polačik - podpredseda SHO

Na Polačika sa im míňali prirovnania, aj tie vulgárne

V rámci slušnosti sme niektoré komentáre jednoducho nemohli uverejniť, pretože viacerým ľuďom už pod statusom Polačika dochádzali prirovnania na to, čo verejnosti odporúča. Niektorí sa dokonca do poslednej chvíle nazdávali, že celý status myslel ironicky.

Zdroj: Facebook/Štefan Polačik - podpredseda SHO

Polačik sa pritom na webe SHO pýši vyštudovaním potravinárskej školy a minulým pôsobením vo viacerých krajinách západnej Európy, preto sú jeho slová v poslednom statuse pomerne šokujúce.

Zdroj: sho.sk/predstavitelia

Status v čase písania tohto článku bol uverejnený už 18 hodín a Polačik ho v tom čase stále nevymazal. My sme preto oslovili samotnú stranu SHO, či je takéto správanie politika v poriadku a či je v poriadku nabádať voličov na podobné kroky.

Klamlivý status?

Z rovnakého dôvodu sme oslovili aj policajné orgány. Strana SHO sa síce neozvala, no nitrianska polícia ponúkla rozuzlenie, a síce, že mladý podpredseda o svojom skutku veľmi pravdepodobne klamal. "Polícia v Nitre vec preverila a nezistila, že by došlo ku skutku popisovanému v predmetnom statuse," povedala pre Topky hovorkyňa KR PZ v Nitre Renáta Čuháková.