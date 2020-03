EXKLUZÍVNE FOTO Historická chvíľa! Prvá koaličná rada odhalená: Začína sa písať nová vláda

Igor Matovič bol dnes hosťom vo viacerých povolebných reláciách. Medzi nimi to bola napríklad diskusia na TV Markíza, RTVS či na ČT24. Neskôr sa odobral do poslaneckej ubytovne. Médiá pritom už dnes špekulovali o možných stretnutiach opozičných lídrov systémom "jeden na jedného".

Matovič na ceste z bytového komplexu na Kolibe Zdroj: Topky/Vlado Benko Jr.

​Hodinu medzi štyrmi očami

My sme však objavili Igora Matoviča, ako odchádza od predsedu SaS Richarda Sulíka z jeho bytového komplexu na Kolibe. Tí absolvovali stretnutie medzi štyrmi očami, ktoré trvalo vyše hodiny. Po tomto stretnutí prišla po Matoviča stranícka dodávka a odviezla ho naspäť do Trnavy. Podľa našich informácií by už dnes k žiadnemu ďalšiemu stretnutiu Igora Matoviča nemalo dôjsť.