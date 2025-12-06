Sobota6. december 2025, meniny má Mikuláš, Nikolas, zajtra Ambróz

Priesvitné šaty ukázali všetko! Ľudia slávnu herečku zvozili pod čiernu zem... Vyhoď stylistu

NEW YORK - Na prestížnu párty v New Yorku prišla Rachel Zegler v odvážnej priesvitnej róbe, ktorá odhalila jej spodnú bielizeň aj prekryté bradavky. Namiesto obdivu však zožala kritiku. Fanúšikovia by okamžite vyhodili jej stylistu!

Herečka Rachel Zegler zaujala na červenom koberci. Na podujatí Culturati 50 Party v New Yorku sa objavila v priesvitných fialových šatách, ktoré odhalili jej svetlé spodné prádlo a prelepené bradavky. Okamžite to vyvolalo búrlivé reakcie na internete. Outfit doplnila upraveným účesom a lodičkami, no napriek luxusnej róbe sa pozornosť sústredila najmä na to, že spodná bielizeň s ňou farebne neladila.

Sociálne siete zaplavila kritika, ktorá bola miestami dosť ostrá. „Vyhoď stylistu, toto mohlo vyzerať skvelo, ale ani sa nepokúsili zladiť spodné prádlo s jej odtieňom pokožky,“ napísal jeden používateľ na platforme X. Ďalší pridal: „Ak si oblečieš takéto šaty, buď to musíš dotiahnuť do konca, alebo zvoliť luxusné spodné prádlo. Takto to pôsobí lacno.“

Niekomu zase prekážal samotný spodný diel: „Všetci riešia krytie bradaviek, ale ignorujú najväčší problém – spodný diel.“ Na druhej strane sa objavili aj názory, že Rachel outfit pravdepodobne vyzeral inak bez fotoaparátov a bleskov. „Nemyslím si, že šaty mali byť priesvitné,“ napísal jeden komentujúci. „Aj mne sa to zdá. Mnohí si myslia, že to bolo naschvál, ale výber spodného prádla naznačuje opak,“ súhlasil ďalší.

