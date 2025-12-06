KONIEC známych slovenských mliekarní! Dodávali do obchodných reťazcov, skončili v konkurze

BARDEJOV - Dve mliekarenské firmy z portfólia podnikateľa Ladislava Kuľku skončili v konkurze. Veritelia hlásia desiatky pohľadávok v celkovej hodnote miliónov eur a súdy konštatujú, že podniky nedokázali preukázať základnú platobnú schopnosť.
O ekonomickej situácii Kuľkových spoločností informuje stránka Forbes. Bardejovská mliekareň, na ktorú bol konkurz vyhlásený ešte minulú jeseň, sa pôvodne pokúsila proces zvrátiť reštrukturalizáciou. Neuspela. Súd konštatoval, že firma mala na účtoch mínusové zostatky a nedokázala doložiť, že je schopná plniť svoje záväzky.
Do rovnakých problémov sa dostala aj druhá spoločnosť z portfólia, Bardejovská mliekareň I, na ktorú konkurz vyhlásili začiatkom leta. Dlhy ráta v státisícoch eur. Do konania sa prihlásili pohľadávky v sume takmer 1,8 milióna eur,majetok v hodnote viac ako štyri milióny eur a pohľadávky proti podstate za takmer 270 eur. Najväčším veriteľom je VÚB banka, ktorá eviduje záväzky vyplývajúce najmä z úverového financovania modernizácie výroby. Kuľkove firmy však dlhovali aj štátnym inštitúciám – od Sociálnej poisťovne po Finančné riaditeľstvo.
Podobné zloženie veriteľov sa objavuje aj pri prvej Bardejovskej mliekarni. Obe mliekarne čelia výrazným záväzkom, ktorých výška sa môže ešte meniť podľa ďalších prihlášok. Samotný podnik, založený v roku 2010, kedysi rástol rýchlym tempom a plánoval spracovávať až 30-tisíc litrov mlieka denne. Od roku 2018 však firma nehlásila žiadne nové míľniky, dnes nefunguje už ani jej web.
Konkurz v praxi znamená, že majetok oboch podnikov bude rozpredaný na uspokojenie veriteľov, no teoreticky zostáva otvorená možnosť, že sa nájde nový vlastník. Výkonnosť firiem pritom nie vždy vyzerala beznádejne – ešte v roku 2019 dosahovala napríklad Bardejovská mliekareň I tržby v miliónoch eur a v minulosti dodával Bardejovská mliekareň svoje produkty do veľkých reťazcov ako Kaufland či Lidl.
Ladislav Kuľka, ktorý stojí za oboma mliekarňami, patrí medzi kontroverzných podnikateľov regiónu. V minulosti čerpal miliónové eurofondy a jeho meno sa objavilo aj v trestných kauzách. Raz čelil obžalobe zo zbitia farmára, neskôr po ňom pátrala polícia pre podozrenie z nadržovania.