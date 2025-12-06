Svadobná kríza v Indii: Rodiny sú v slzách, za všetko môže jedna spoločnosť!

DILLÍ - Tradičné svadobné oslavy, ktoré sú v Indii veľkou udalosťou, narušila kríza najväčšej indickej leteckej spoločnosti IndiGo. Hromadné rušenie letov IndiGo sa tento týždeň dotklo tisícov cestujúcich. Avšak narušenie prevádzky silno zasiahlo aj nevesty a ženíchy, všimla si agentúra Reuters. Jeden pár sa musel zúčastniť svojej vlastnej svadobnej hostiny virtuálne, mnohí horúčkovito presúvali termíny a jedna rodina sa rozhodla prenajať drahší charterový let.
V chaose uviazol aj singapurský veľvyslanec Simon Wong, ktorý na sieti X napísal, že jeho let bol zrušený a že nemá slov. Nemohol sa kvôli tomu zúčastniť svadby svojej kolegyne v odľahlom meste Dévghar vo východnej Indii. Rušenie letov prichádza počas hlavnej svadobnej sezóny. Svadobné oslavy majú v Indii hodnotu až 130 miliárd dolárov. Rodiny pri nich míňajú veľkú časť svojho bohatstva za rozsiahle celodenné oslavy plné hudby, tanca a darčekov. IndiGo sa zákazníkom ospravedlnila, to však nemusí byť pre mnohých snúbencov dostatočné.
Po tom, ako bol ich let so spoločnosťou IndiGo zrušený, sa jeden novomanželský pár objavil na svojej svadobnej hostine na veľkej obrazovke prostredníctvom videokonferencie a ospravedlnil sa desiatkam hostí, ktorí už dorazili na miesto. "Pozvali sme toľko príbuzných a bolo nemožné akciu na poslednú chvíľu zrušiť. Rozhodli sme sa, že sa pár zúčastní na hostine on-line a jeho účasť budeme vysielať na obrazovke," uviedla matka nevesty podľa kanála NDTV.
Miesto konania sobášov v štáte Goa ponúklo určitú úľavu v podobe kreditov, ale peniaze ľuďom neboli vrátené. Širšia Maganová, ktorá sa tešila na svadbu svojho brata, zo zmarenia rodinných osláv obvinila zrušený let spoločnosti IndiGo. "Sme ochromení. Tragédia, ktorú spôsobila jedna korporácia, a žiadna prírodná katastrofa," napísala Maganová na sieť X. Podľa Medzinárodnej asociácie leteckých dopravcov (IATA) vzrástla indická vnútroštátna letecká doprava z 83 miliónov pasažierov v roku 2014 na 174 miliónov v roku 2024. IndiGo má najväčšiu vnútroštátnu sieť v Indii, ktorá pokrýva niektoré z najmenších miest, kam iné letecké spoločnosti zvyčajne nelietajú. "Chce sa nám brečať," povedala sklamaná Sairtha pred letiskom v Bengalúre po tom, čo sa 80 ľudí z rodiny ženícha, vrátane samotného ženícha, nemohlo dostať do východného mesta Purí, kde mali už zarezervované hotely.