VOĽBY 2020 Zostavovanie novej vlády: Matovič potvrdil rokovanie s Kollárom, Smer je mimo hru

BRATISLAVA - Líder OĽaNO Igor Matovič potvrdil, že chce o zostavení vlády rokovať aj s hnutím Sme rodina. Rokovania so Smerom-SD vylúčil. Povedal to v diskusnej relácii televízie Markíza. Ponuku od Matoviča vstúpiť do vlády líder hnutia Boris Kollár ešte nedostal.

"Chcel by som byť dobrým premiérom. Chcem, aby si aj tí voliči, ktorí nás nevolili, povedali, že je to dobrá vláda. Po tomto túžim a to je cieľ, ktorý ma ženie dopredu," uviedol Matovič. Kollár hovorí, že Sme rodina sa bude snažiť vytvoriť vládu. Chce, aby sa strany o možnej spolupráci na podmienkach najprv porozprávali medzi sebou.

Zopakoval, že nová vláda by podľa neho nemala otvárať kultúrno-etnické otázky, rušiť sociálne opatrenia, dôležitá je preňho tiež výstavba nájomných bytov. Kollár nespresnil, či by mal záujem o post predsedu parlamentu.

Za ministra dopravy by za svoju stranu nominoval napríklad Štefana Holého, ak by hnutie dostalo silový rezort, mohol by ho podľa neho viesť Milan Krajniak. Lídri strán OĽaNO, Sme rodina, SaS, Za ľudí sú za to, aby sa zaviedli previerky sudcov, ktoré by mali prispieť k očiste justície.