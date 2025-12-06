Všade kukláči a prísne bezpečnostné opatrenia! VIDEO Šéfa KARTELU eskortovali na Slovensko

BRATISLAVA - Slovenská Národná protidrogová jednotka v spolupráci s nemeckými kolegami eskortovala obvineného šéfa drogového kartelu na Slovensko. Transport maďarského občana F. M. prebiehal za prísnych bezpečnostných opatrení s asistenciou Útvaru osobitného určenia a letky Ministerstva vnútra.
Lídra drogového kartelu eskortovali na Slovensko. "Vyšetrovateľ Národnej protidrogovej jednotky po vznesení obvinenia spracoval podnet na vydanie európskeho a medzinárodného príkazu na zatknutie osoby F. M., ktorá bola zadržaná cieľovými pátračmi a nemeckými kolegami počas policajnej akcie LINEA dňa 21. 10. 2025 na letisku v Nemeckej spolkovej republike," opisuje polícia s tým, že jeho preprava sa uskutočnila po tom, ako nemecké justičné orgány súhlasili s jeho vydanim pred Špecializovaný trestný súd na územie SR.
Drogového bossa exkortovali na Slovensko v piatok. "Dňa 5. 12. 2025 policajti NPJ v spolupráci s Úradom medzinárodnej policajnej spolupráce, národnej centrály SIRENE eskortovali obvineného z Nemecka na Slovensko. Preprava podliehala prísnym bezpečnostným opatreniam vzhľadom na povahu veci aj osobu obvineného, a to za asistencie Útvaru osobitného určenia," uvádza polícia a dodáva, že samotný transport bol realizovaný v spolupráci s letkou Ministerstva vnútra.
Po prílete na Slovensko bol obvinený stále za prísnych bezpečnostných opatrení útvarom osobitného určenia a Národnou protidrogovou jednotkou prevezený z bratislavského letiska do Banskej Bystrice a predvedený pred sudcu Špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici. "Ten rozhodol o vzatí obvineného F. M. do vyšetrovacej väzby," informuje polícia s tým, že vyšetrovateľ Národnej protidrogovej jednotky bude s väzobne stíhaným mužom maďarskej štátnej príslušnosti vykonávať ďalšie procesné úkony.