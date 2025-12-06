MIMORIADNY ONLINE Rusko vyslalo vyše 700 dronov a 30 rakiet! Útočila aj Ukrajina, Kadyrov sľubuje odvetu

KYJEV - Osobitný vyslanec amerického prezidenta Steve Witkoff viedol počas uplynulých dvoch dní v Miami na Floride produktívne rokovania s hlavným ukrajinským vyjednávačom Rustemom Umerovom, uviedli v piatok americkí predstavitelia. Ďalšie rokovania sú naplánované na sobotu, informuje agentúra Reuters a AFP. Ruská armáda v noci na sobotu vyslala do útoku na ciele na Ukrajine viac ako 700 dronov a 30 rakiet typu Ch-101, Iskander-K, Iskander-M a Kalibr.
Naživo z Ukrajiny
ONLINE
10:17 Švédske námorníctvo hlási pravidelné stretnutia s ruskými ponorkami v Baltskom mori, takmer každý týždeň. Podľa kapitána Marka Petkoviča Moskva „neustále posilňuje svoju prítomnosť“ v regióne a frekvencia týchto stretnutí sa v posledných rokoch zvýšila. Petkovic tiež varoval, že ak sa na Ukrajine dosiahne prímerie alebo mierová dohoda, Rusko pravdepodobne posilní svoju vojenskú silu v Baltskom mori. Švédsko sa tiež zameriava na „tieňovú flotilu“ – civilné ropné tankery, ktoré by mohli byť použité na dodávky dronov. Informuje o tom NEXTA TV na sociálnej sieti.
9:53 Aj Ukrajina v noci na sobotu podnikla dronové útoky, pričom podľa správ ruských zdrojov zasiahla aj ropnú rafinériu v meste Riazaň. Ruské ministerstvo obrany vo svojej rannej zvodke hlásilo zostrelenie alebo zachytenie 116 ukrajinských bezpilotných lietadiel, najviac – 29 – nad Riazanskou oblasťou. Viac ako 20 dronov útočilo na Voronežskú, Briansku a Belgorodskú oblasť.
9:50 V meste Fastiv v Kyjevskej oblasti bol pri útoku zničený železničný terminál a depo. Vlaky, ktoré mali prechádzať cez Fastiv, sú presmerované. Kritická infraštruktúra bola terčom ruského útoku aj v juhoukrajinskom Chersone, kde bez elektriny zostalo centrum mesta. Radnica upozornila, že sa môžu vyskytnúť aj výpadky v dodávke vody. V meste Luck vo Volynskej oblasti vypukol po ruskom útoku rozsiahly požiar v skladoch s potravinami, uviedol primátor Ihor Poliščuk.
9:48 Intenzívnym útokom bola vystavená najmä Kyjevská, Černihivská, Ľvovská, Odeská, Záporožská, Dnepropetrovská, Mykolajivská a Charkovská oblasť. Vo všetkých z nich, okrem Záporožskej a Ľvovskej oblasti, útok spôsobil výpadky v dodávkach elektriny.
9:45 Ruská armáda v noci na sobotu vyslala do útoku na ciele na Ukrajine viac ako 700 dronov a 30 rakiet typu Ch-101, Iskander-K, Iskander-M a Kalibr, pričom opäť cielila najmä na železničnú a energetickú infraštruktúru. Podľa ukrajinskej armády bolo 615 dronov zostrelených alebo vyradených systémami elektronického boja. Zásahy dronmi a raketami boli zaznamenané na 29 miestach Ukrajiny. Zranenia utrpeli najmenej štyri osoby vrátane 11-ročného chlapca.
8:09 Súd v ruskom meste Pskov v piatok nariadil väzobné stíhanie podpredsedu opozičnej strany Jabloko Leva Šlosberga, ktorý je v novom trestnom konaní obvinený zo šírenia dezinformácií o ruskej armáde. Informovala o tom stanica Rádio Sloboda (RFE/RL).
6:58 Líder ruskej Čečenskej republiky Ramzan Kadyrov v piatok v reakcii na zásah výškovej budovy zrejme ukrajinským dronom v meste Groznyj prisľúbil Kyjevu odvetu do jedného týždňa. Informuje o tom agentúra Reuters.
6:55 Rokovania o možnom využití výnosov zo zmrazených ruských aktív v prospech Ukrajiny boli konštruktívne a Európska únia by mala ďalej pokračovať v hľadaní jednomyseľnej pozície. Zhodli sa na tom v piatok neskoro večer šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a nemecký kancelár Friedrich Merz po stretnutí s belgickým premiérom Bartom De Weverom, ktoré neprinieslo zásadný prelom. Práve líder Belgicka je zásadným odporcom využitia aktív uložených v tejto krajine a rokovania nijako nekomentoval, napísala agentúra Reuters.
6:52 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj odvolal svojho bývalého šéfa kancelárie Andrija Jermaka z Národnej bezpečnostnej rady v súvislosti s rozsiahlym vyšetrovaním korupcie, ktoré otriaslo Kyjevom. Informuje o tom agentúra DPA. Podľa dvoch prezidentských dekrétov uverejnených v piatok Jermak už nie je ani členom najvyššieho velenia ukrajinských ozbrojených síl. Dlhoročný spojenec prezidenta odstúpil z funkcie šéfa prezidentského úradu minulý týždeň po tom, čo protikorupčné orgány vykonali prehliadky v jeho kancelárii. V súčasnosti stále nie je zrejmé, či sa tieto razie spájali s korupčným škandálom, ktorý sa týka prijímania úplatkov v energetickom sektore.
Prioritou Ukrajiny je dohoda, ktorá ochráni jej nezávislosť a suverenitu
Witkoff a zať šéfa Bieleho domu Jared Kushner sa stretli s Umerovom a ukrajinským náčelníkom generálneho štábu Andrijom Hnatovom. Rokovania o pokroku na ceste k trvalému a spravodlivému mieru na Ukrajine označili za „konštruktívne“. Umerov a ministerstvo zahraničných vecí USA v spoločnom vyhlásení uviedli, že prioritou Ukrajiny je dosiahnuť dohodu, ktorá ochráni jej nezávislosť a suverenitu, zaistí bezpečnosť Ukrajincov a poskytne stabilný základ pre prosperujúcu demokratickú budúcnosť. Účastníci diskutovali aj o výsledkoch utorkového stretnutia Witkoffa a Kushnera s ruským prezidentom Vladimírom Putinom v Moskve.
„Obe strany (USA aj Ukrajina) súhlasili, že skutočný pokrok smerom k akejkoľvek dohode závisí od pripravenosti Ruska prijať vážny záväzok k dlhodobému mieru vrátane krokov na deeskaláciu a zastavenie zabíjania,“ uvádza sa vo vyhlásení, ktoré v piatok zverejnil na platforme X Witkoff.
„Strany tiež samostatne preskúmali plán budúcej prosperity, ktorého cieľom je podporiť povojnovú obnovu Ukrajiny, spoločné americko-ukrajinské hospodárske iniciatívy a dlhodobé projekty obnovy,“ ozrejmili zástupcovia krajín podľa agentúry AP. Americkí a ukrajinskí predstavitelia tiež diskutovali o „odstrašujúcich možnostiach“, ktoré bude Ukrajina potrebovať „na udržanie trvalého mieru“, doplnil Reuters.