VOĽBY 2020 Svet reaguje na politickú zmenu na Slovensku: Éra Smeru končí, utrpeli ťažké straty

Prezident Českej republiky Miloš Zeman, rovnako ako aj český premiér Andrej Babiš pogratulovali Igorovi Matovičovi k výhre v parlamentných voľbách. Babiš dodal, že sa teší na spoluprácu s víťazom volieb.

OĽaNO zosadilo najsilnejšiu stranu

Český portál Novinky.cz dodáva, že na plnej čiare vyhralo protikorupčné hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igora Matoviča a dosiaľ najsilnejšia vládna strana Smer - sociálna demokracia Roberta Fica utrpela porážku a odchádza do opozície.

Zdroj: bbc.co.uk, novinky,cz, ct24

Britská BBC konštatuje, že vedenia na Slovensku sa ujalo protikorupčné hnutie. „Sociálni demokrati predsedu vlády Petra Pellegriniho utrpeli ťažké straty. Rysujú sa ťažké koaličné rokovania, pretože mnohí považujú protestného politika Matoviča za nepredvídateľného,“ napísal nemecký denník Frankfurter Allgemeine. „Éra končí pre Smer, doteraz najväčšiu silu,“ napísali.

Spravodajský kanál Českej televízie (ČT24) na svojom webe píše "Éra Smeru končí, vo voľbách uspeli Obyčajní ľudia" a tým, že vládna strana Smer-SD ako "dlhoročný hegemón" skončila na druhom mieste so svojím najslabším volebným výsledkom.

ČT24 rovnako ako viaceré ďalšie české médiá si tiež všíma, že tesne pod volebným prahom zostáva koalícia PS/Spolu, ktorá v SR zvíťazila vo vlaňajších európskych voľbách a z ktorej vzišla aj prezidentka Zuzana Čaputová.

Seizmický posun na Slovensku

Televízia Nova označila slovenské voľby za prelomové hlasovanie, po ktorom čakajú slovenskú politiku veľké zmeny. Server Novinky.cz doplnil, že protikorupčné hnutie OĽaNO vyhralo "na plnej čiare" a Matovič tvrdí, že chce vytvoriť najlepšiu vládu pre Slovensko, pričom premiér a volebný líder Smeru-SD Peter Pellegrini mu už gratuloval a pripustil pravdepodobný odchod strany do opozície.

​„Slovenské voľby: seizmický posun, ako hnev verejnosti zbavuje dominantnú stranu Smer-SD moci,“ napísal britský denník The Guardian. „Matovič je excentrický self-made man,“ opísal víťaza volieb denník. The Washington Post sa venovalo aj plánovanej spolupráci Matoviča s Borisom Kollárom. "Je ťažké odhadnúť, či ich partnerstvo môže prežiť počas celých štyroch rokov," napísali. Slovenským voľbám sa venovali aj katarská Al Jazeera, či taiwanský portál Taipei Times. "Korupcia nie je hlavným problémom slovenských volieb, je to jediným problémom," napísali v Taiwane.