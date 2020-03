VOĽBY 2020 Tvrdá prehra SNS: Náhly úbytok voličov bol podľa politológa prekvapujúci

"Priznám sa, sám neviem, kam tí voliči odišli. Pokles bol relatívne dlhodobý, ale takýto náhly úbytok pred voľbami, bolo to do istej miery prekvapujúce," uviedol v dnešnom Volebnom štúdiu RTVS politológ Katedry politológie Univerzity Komenského v Bratislave Branislav Dolný. Slovenská národná strana sa podľa neho vzdala klasických tém, na ktorých bola postavená, teda tých národných, ktoré pri kampani slabo komunikovala a jednoducho voliči od nej odišli.

Volebná kampaň a taktika Andreja Danka, ako si zabezpečiť dobrý volebný výsledok, bola podľa Dolného jasná a postavená na opatreniach, ktoré presadil a ktoré sa jasne spájali s jeho menom. Išlo napríklad o nižšiu DPH či rekreačné poukazy. Všetko to sú podľa politológa opatrenia, ktoré majú byť hmatateľné, ktoré voliči cítia vo svojich peňaženkách. "Andrej Danko nedokázal tú kampaň preformulovať, aby zmobilizoval svojich voličov. Zostal po voľbách zaskočený a frustrovaný a ako keby sa s tým osudom zmieril bez toho, aby našiel odpoveď na posledný vývoj preferencií," skonštatoval Dolný.

Zdroj: topky

Ako ďalej uviedol Michal Mislovič z Median.sk, SNS vo svojej podstate prišla o všetkých svojich voličov v porovnaní s rokom 2016. Konzervatívnejšie časti voličov SNS mohli podľa Misloviča osloviť hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti alebo Sme rodina, a národnostne orientovaných voličov mohla zaujať strana Mariana Kotlebu Ľudová strana Naše Slovensko. "Voliči sa rozpŕchli do ostatných konzervatívnych a národnostne orientovaných strán. SNS doplatila na to, že tu bola príliš široká ponuka týchto konzervatívnych a národnostne orientovaných strán, kam voliči SNS mohli ísť," dodal Mislovič.

Voľby do Národnej rady SR 2020 vyhralo podľa neoficiálnych výsledkov hnutie OĽaNO so ziskom 25 percent pred druhým Smerom-SD, ktorý volilo 18,29 percenta voličov. Na treťom mieste sa umiestnilo hnutie Sme rodina, ktorému svoj hlas odovzdalo 8,24 ľudí. Do parlamentu sa dostali aj Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko (7,97%), Sloboda a Solidarita (6,22%) a Za ľudí (5,77%).

Brány parlamentu tesne neprekročila koalícia strán Progresívne Slovensko/Spolu - občianska demokracia, ktorá vo voľbách získala 6,96 percenta. Na vstup do NR SR musela dosiahnuť hranicu na úrovni siedmich percent. V parlamente nebude ani Kresťanskodemokratické hnutie (4,65%), Maďarská komunitná spolupatričnosť (3,90%), SNS (3,16%), Dobrá voľba (3,06%), Vlasť (2,93%) či Most-Híd (2,05%). Volebná účasť bola 65,8 percenta.