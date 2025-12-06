Vicepremiér Taraba ohlásil investície vo Vysokých Tatrách za vyše 3,5 milióna eur

BRATISLAVA - Podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba podporil investičné projekty vo Vysokých Tatrách, ktoré prinesú efektívnejšie a bezpečnejšie čistenie odpadových vôd na Štrbskom Plese, modernizáciu služieb Múzea Tatranského národného parku v Tatranskej Lomnici a rovnako umožnia hospodárne využívať teplo z geotermálneho vrtu na výrobu elektrickej energie a tepla vo Veľkej Lomnici. Šéf envirorezortu zároveň spustil prevádzku modernej lanovky na Štrbskom Plese.
„Práve investície do obnovy tridsaťročnej čistiarne odpadových vôd na Štrbskom plese, ktorá umožní lepšie chrániť podzemné aj povrchové vody, modernizácie dopravnej infraštruktúry či tatranského múzea, ktorá podporí rozvoj turizmu, ale tiež zmysluplné využívanie obnoviteľných zdrojov energie vo Veľkej Lomnici sú konkrétnymi projektami, ktorými doručujeme do najstaršieho národného parku na Slovensku skutočnú pomoc pre zmysluplnú ochranu životného prostredia aj rozvoj turizmu,“ zdôraznil vicepremiér a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba.
archívne video
Envirorezort pod Tarabom vydal v uplynulých dňoch súlad s posúdenou projektovou dokumentáciou podľa zákona o EIA v rámci stavebného aj kolaudačného konania na projekt 8-sedačkovej lanovej dráhy na Štrbskom Plese, ktorá nahradí starý vlek z roku 1976. Projekt obnovy 50 ročnej lanovky sa pritom ťahal 9 rokov aj kvôli nečinnosti predošlého vedenia envirorezortu. „Som rád, že jedno z najprestížnejších turistických centier na Slovensku dnes otvorilo modernú a bezpečnejšiu lanovku. Ministerstvo pod mojím vedením bude aj naďalej podporovať zmysluplné projekty do moderných a čistejších technológií tak, ako to robia v iných vyspelých štátoch. Obdobie, keď investori chceli modernizovať svoje projekty aj napríklad v národných parkoch, chceli zlepšiť stav životného prostredia, znižovať emisie, vymeniť staré hrdzavé lano na lanovke, ale narážali na pseudoochranárske angažovanie sa progresívnych liberálov, sa skončilo,“ dodal Taraba.
Nová a moderná infraštruktúra prináša vyššiu bezpečnosť pre lyžiarov a turistov, ohľaduplnosť k životnému prostrediu, rovnako znižuje hlučnosť v lokalite. Zároveň sa odstránením starého vleku sa zníži spotreba vody a elektrickej energie. Súčasťou vybavenia lanovky sú aj certifikované odkláňače letu vtákov ako najefektívnejší spôsob prevencie voči stretu vtáctva s dopravným zariadením.
Vďaka zazmluvnenému eurofondovému projektu za vyše 2,1 milióna eur prejde obnovou čistiareň odpadových vôd Štrbské Pleso, čím sa zlepší kvalita čistenia odpadových vôd a zníži environmentálne zaťaženie. Rovnako vyše 2 400 obyvateľov získa prístup ku kanalizačnej sieti a bezpečnému čisteniu odpadových vôd. Projekt Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a. s. splnil všetky zákonné požiadavky na získanie dotácie z eurofondov. S realizáciu projektu by sa malo začať na jar budúceho roka, ukončenie projektu je plánované na marec 2027.
Taraba podporil aj ďalšie projekty
Šéf envirorezortu rovnako podporil projekt Lomnickej Teplárenskej za vyše 746-tisíc eur, ktorý umožní efektívnejšie a hospodárne využívať teplo z geotermálneho vrtu na výrobu elektrickej energie a tepla. Projekt bol podporený z tzv. hybridnej výzvy Modernizačného fondu a jeho realizácia umožní geotermálnou energiou z existujúceho vrtu vo Veľkej Lomnici zásobovať golfový areál, rodinné domy, ktoré tam už vyrástli aj apartmánové domy. Zároveň sa počíta s ročným znížením produkovaných emisií CO2 o cca 144,6 ton a zvýšením účinnosti distribúcie tepla, a to zo súčasných 235,36 MWh za rok na 505, 89 MWh za rok.
Vicepremiér Taraba podporil tiež eurofondový projekt Správy Tatranského národného parku, ktorý umožní využiť 627-tisíc eur na digitalizáciu a modernizáciu služieb Múzea Tatranského národného parku v Tatranskej Lomnici. Návštevníci múzea získajú prístup k modernej infraštruktúre aj digitálnemu archívu s bohatstvom tatranskej fauny a flóry. Vytvorí sa tiež nová virtuálna prehliadka múzea, ktorá zatraktívni jeho prezentáciu v online priestore.