TOTO nie je Disney: Žena v Tatrách pred hotelom kŕmila jeleňa, VIDEO situácia sa zvrhla

VYSOKÉ TATRY - Divé zvieratá sa nemajú kŕmiť. Žena vo Vysokých Tatrách to zistila na vlastnej koži, keď na ňu zviera počas kŕmenia zaútočilo. Správa TANAP-u apeluje na ľudí, aby nekŕmili voľne žijúce zvieratá.
Stretnúť jeleňa priamo pri rezorte v Starom Smokovci vo Vysokých Tatrách už nie je nič výnimočné. Zver si zvyká na ruch i vône z ľudských domácností a prevádzok, čo ju láka bližšie k obciam. Stránka Tatry zverejnila na sociálnej sieti video, ktoré zobrazuje ženu, ako kŕmi jeleňa. Aj keď zviera pôsobilo pokojne a takmer rozprávkovo, realita nemá s Disney svetom nič spoločné. Divé zvierata sa totiž správajú nevyspytateľne, o čom sa presvedčila aj žena. Zviera na ňu počas kŕmenia ovocím zaútočilo.
Slováci pod príspevkom nenechali na dievčine nitku suchú. "Smutné, čo ľudia urobia pre počet lajkov. Nepoučiteľní," hovorí Lucia. "Ľudia sú tak hlúpi," zareagovala na video iná Slovenka. "Dúfam, že po zážitku, aký slečna mala, dostane rozum," napísala ďalšia.
Nekŕmte divú zver, apelujú ochranári na ľudí
Ochranári dlhodobo apelujú na návštevníkov Tatranského národného parku (TANAP-u) i domácich obyvateľov, aby nekŕmili divo žijúcu zver. Správa TANAP-u upozorňuje, že tak dokážu zvieratám spôsobiť veľké problémy, v niektorých prípadoch môžu prísť dokonca o život. "Každý ´prikrmovač´ z radov domácich obyvateľov či návštevníkov Tatier prispieva k tomu, že divé zvieratá nebudú schopné samostatne fungovať vo voľnej prírode. Tieto jedince končia v lepšom prípade v zvernici, v horšom prípade prichádzajú o život. Ak sa zver začne v intraviláne správať agresívne, pracovníci Správy TANAP-u musia zasiahnuť radikálne," ozrejmili ochranári.
Mnohé zvieratá sa do intravilánov obcí vyberajú za potravou a istotou. Už tam sa podľa ochranárov rodí problém so stratou plachosti. Prikrmovaním ho však ľudia ešte zhoršujú. Správa TANAP-u preto všetkých vyzýva, aby neponúkali potravu zveri v intravilánoch osád, ani v ich extravilánoch. "Rovnako by domáci i návštevníci mali pre vlastné bezpečie pamätať na to, že sa k zvieratám so stratou prirodzenej plachosti treba správať ako k divej zveri. Na fotografie zblízka či hladkanie môžu jelene a jelenice zareagovať aj útokom," upozorňujú ochranári.