Hviezdna Julia Roberts zažila v Prahe ŠOK: V sekáči jej ODMIETLI PREDAŤ oblečenie!

PRAHA - Hviezdna Julia Roberts (58) sa aktuálne nachádza u našich západných susedov. V Prahe natáča nový film. Zo stovežatej si však odnáša zážitok, ktorý sa jej už veľmi veľa rokov nestal. Navštívila totiž miestny second hand... A tam ju nielen, že nespoznali, ale dokonca jej odmietli predať oblečenie!
Slávna Julia Roberts u našich západných susedov zažila scénu ako z jej slávneho filmu Pretty Woman. V Prahe, kde aktuálne natáča nový film, navštívila obchod s vintage oblečením. Mladá predavačka však hollywoodsku hviezdu nespoznala, a tak bola nekompromisná - držala sa pravidiel obchodu a herečke odmietla predať jeden kúsok, ktorý si vybrala.
„V obchode bol jeden "benjamínek" nášho tímu, ktorý Juliu nespoznal, a keď si Julia pri platení chcela kúpiť aj jednu vec, ktorej chýbala visačka, naša verná zamestnankyňa jej to nepredala. A to aj napriek tomu, že Julia povedala, že zaplatí čokoľvek,“ odhalil na sociálnej sieti Instagram spomínaný secondhand.
Hviezda si tak kúpila len kúsky, pri ktorých cenovka bola... No napokon sa dostala aj k "nepredajnému" kúsku. „Pre vysnívaný kúsok sa jej asistentka ešte v ten deň zastavila. Takže my si ideme piatykrát pustiť záznam z kamier a uštipnúť sa, že sa toto vážne stalo,“ dodal obchod.